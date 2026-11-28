Blíži sa čas adventu, Vianoc a ja sa v tichosti zamýšľam. Vnímam to tak, že zhrubla politika, zhrubla spoločnosť. Ľudia sú prejedení falošnosti, zneužívania moci a povyšovania podpriemeru za métu.
Akceptuje sa vulgárnosť, stráca sa spôsobilosť počúvať, porovnávať, kriticky myslieť, hodnotiť, akceptovať iných. Vytráca sa z nás človečina.
Uvedomujem si, že atribúty človeka a človečiny sa zrejme nedajú vtesnať do pár viet či riadkov. Ale aj tak si kladiem otázku, ako vonia človečina?
Je aromatizovaná, ako umelé produkty z hypermarketov? Alebo si vystačí s prírodnou arómou nedotknutej divočiny? Je charakteristická svojou neurčitosťou? Alebo ju odhalí ktorýkoľvek človek kdekoľvek na svete, pretože jej jedinečnú vôňu neprekryje nič?
Myslím, že obraznosť vône človečiny nám nebráni, aby sme na ňu odpovedali rovnako abstraktne. A pritom ide o konkrétne predstavy, ciele či podmienky o tom, ako ľudsky by sa ľudia mali správať. Dôstojnosť človeka by mala byť tou, ktorá stojí na piedestáli človečiny. A nejde o záležitosť jednostrannú, ale mala by byť vlastná každému účastníkovi spoločenského života.
Ak niekto dokáže vnímať človečinu, určite nebude bez nej. Obaja majú rovnaké receptory. Myslím, že tá schopnosť vzniká ešte v predškolskom veku, to obdobie je veľmi dôležité.
Neskôr sa to človek už nenaučí, ale môže si spomenúť.
Myslím si, že ľudia by mali mať k sebe blízko a nemať formálny, ale čo najľudskejší prístup k sebe navzájom. Myslím, že na toto človek dnešnej doby ešte dosť reaguje.
Ľudia zabudli byť ľuďmi, prestali cítiť „človečinu“ a mnohí sa prestali správať ako ľudia. Začali egoisticky hľadieť iba na seba, svoje potreby. Vytratilo sa to spoločné „my“.
Niekedy však mám pocit, že pod vplyvom médií a vťahovaním do „politického sveta“ rastie pocit tzv. „blbej“ nálady, odcudzenia sa. Ale keď tak vidím, čo sa udialo počas zlých období pandémie, koľko iniciatív vzniká k otázkam, ktoré predtým nik neotváral, ako sa mnohí mladí angažujú a zachraňujú zlyhávajúci štát a robia to z presvedčenia nie kvôli zbohatnutiu, tak mám pocit že to človečenstvo stále existuje.
Možno sa bohužiaľ o ňom dozvedáme iba pri tých vyhrotených situáciách a tie bežné príbehy nepoznáme. Keby sme nechali ľuďom viac pokoja, nesnažili sa im neustále v mene dobra meniť životy dokonca za ich peniaze, mala by človečina ešte väčší priestor.
V každom prípade je dôležité, aby človek voňal človečinou. Dôležité preto je, aby ľudia do budúcnosti nestrácali čuch a dobrovoľne sa ho nezbavovali. Znie to naivne, ale človečina ako ľudskosť by mala zostúpiť z našich rozprávok do každodennej súčasnosti. Zjavne drakom sa to nebude páčiť, no nám musí voňať v dňoch pracovných i sviatočných.