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5. okt 2026 o 13:20
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Čo je to za svet, ktorý nechávame vnukom?

Živo si spomínam na to, že svet sme vnímali inak. Býval niekedy rozdelený ostnatým drôtom, ale nikdy som nemal pocit, že je taký cynicky bezcitný.

Dušan Piršel
Dušan Piršel Bloger
Čo je to za svet, ktorý nechávame vnukom?
Alain Delon - kresba, portrét (Zdroj: internet)
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Blíži sa doslova najtemnejšie obdobie roka, počas ktorého tradične spomíname na svojich blízkych zosnulých. A z médií sa na nás neľútostne valí vodopád zlých správ, každá nová je horšia než tá pred ňou…

Pred pár rokmi som čítal rozhovor s mojim idolom Alainom Delonom, v ktorom ma zaujali jeho myšlienky:
„Predovšetkým ale nenávidím túto dobu, je mi z nej na vracanie,“ povedal vtedy 82-ročný herec na konci rozhovoru pre francúzsky týždenník Paris Match. „Niektorí ľudia sa mi hnusia. Všetko ovláda klamstvo, všetko sa prekrúca. Ľudia sa navzájom nerešpektujú a nedržia slovo. Záleží iba na peniazoch. Celé dni sa omieľajú iba nejaké zločiny. Viem, že tento svet opustím bez ľútosti,“ skonštatoval idol žien niekoľkých generácií. 

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Podľa môjho názoru, vystihol to presne, svet bol lepší aj ľudia v ňom. On naozaj nemal „existenčné problémy“ a tak mohol  nezávisle hlásať pravdu a skutočnosť dneška.

 Aktuálne myšlienky vo svojej piesni spieva aj Pavol Hammel. 

Čo je to za svet?
Na ktorý som prišiel
K čomu som stále ďalej
A k čomu stále bližšie

Z novín sa na mňa
Albert Einstein smeje
Ako by vravel čo bolo nebolo
Čo je to nie je

Čo je to za svet?
Čo sa strašne zmenil
Býval som zhovorčivý
A teraz bývam nemý

Dávno je všetko inde
Už neviem čomu verím
A srdce bez anjela
Váľa sa v tele ako v kontajneri
A srdce bez anjela
Váľa sa v tele ako v kontajneri

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Ešte si živo spomínam na to, že svet sme vnímali inak. Býval niekedy rozdelený ostnatým drôtom, ale nikdy som nemal pocit, že je taký cynicky bezcitný. Bez preháňania, je to veľmi vážne. Stav sveta, ľudstva i Slovenska. Mnohí do toho vidíme, ale nemáme tie sily reálne to zmeniť. A to je ten hlavný problém: Dá sa to zmeniť? Ako?

Keď chceme zmeniť stav sveta, treba začať tu. Zastaviť ten vodopád zlých správ. Na individuálnej úrovni to môžeme urobiť rýchlo a radikálne. Každý elektronický prístroj má vypínač. E-maily s „newslettermi“ nemusíme ani otvárať a rovno ich posielať do spamu. Neprídeme o nič, len o záplavu negatívnej energie, ktorá nás zväzovala.
Možno treba chodiť do lesa. Alebo na lúku, na pole, k potoku. Pozerať sa a počúvať. Skutočne životne dôležité správy sú tam. A tam k nám príde aj impulz, ako to celé zmeniť.

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V každom prípade nepatrí sa prepadať smútku a pesimizmu, to nie je cesta.  Budúcnosť patrí mladým a tí nezriedka potrebujú pomôcť (v tomto digitálnom svete) porozumieť tomu čo sú hodnoty, normy, pravidlá, slušnosť, empatia. To je úloha rodiny, ale aj každého z nás. Preto porovnávanie s „lepšou“ minulosťou je príjemné, ale nie orientujúce. Každý môže podporiť to dobré.

Dušan Piršel

Dušan Piršel
Bloger 
  • Počet článkov:  89
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  • Páči sa:  588x

riaditeľ Inštitútu pre pracovnú rehabilitáciu občanov so zdravotným postihnutím Zoznam autorových rubrík:  Nezaradená

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