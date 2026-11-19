Podnetom na napísanie mojej úvahy bol názor, že „Humanitne vedy“ v prvom rade nie sú žiadne vedy, pretože sa neriadia vedeckou metodológiou a mrzí ma, že nemajú také vysoké ocenenia a vážnosť v spoločnosti ako prírodné a technické vedy.
Rozdielna povaha obidvoch skupín vied je vyjadrená v ich už dávnejšom označení: prírodné a technické vedy sa označujú ako „tvrdé vedy“ (sciences), humanitné a spoločenské vedy ako „mäkké vedy“ (humanities).
Mne to vychádza tak, že autorita nemusí byť príliš veľká, ale porovnateľná s tými ostatnými určite áno. Som presvedčený, že väčšiu akceptáciu významu spoločenských disciplín by mali preukázať vedci samotní, a to publikáciou praktických výstupov. Ja osobne som vždy závidel prírodným a technickým vedám ich realizačné výstupy.
Keď som začal pracovať v nemocnici, v Ústave tuberkulózy a respiračných chorôb závidel som oficiálnej medicíne tie ich praktické výstupy. Vždy boli overiteľné a opakovateľné.
Vtedajší prednosta Geriatrickej kliniky mi vtedy povedal: „Dušan ty si musíš stanoviť, čo je to sociologické vyšetrenie.“ Tak som vytvoril niečo ako sociálny portrét pacienta. Zisťoval som hladinu sociálnej spôsobilosti, indexu pozitívneho vzťahu k hospitalizácii, životnej spokojnosti, hospitalizačného syndrómu a pod. Tieto moje nálezy som zakladal do chorobopisu a týmto spôsobom som sa snažil manifestovať holistický prístup k pacientom.
Humanitné vedy a prírodné vedy nemajú rovnaký predmet výskumu, ale holistický prístup je platný, môžu sa pozitívne dopĺňať.
No ja v súčasnosti som spokojný s našimi merateľnými výsledkami pretože v našom Inštitúte, ktorý nazývam chrám ľudskosti v rámci komplexnej rehabilitácie (liečebnej, pracovnej, pedagogicko-výchovnej a voľnočasovej) pomáhame našim žiakom a klientom pretransformovať beznádej na nádej a ponúknuť im kvalitnejšiu životnú dráhu. Ide nám vlastne o znovuodkrývanie hodnoty jednotlivca a jeho osobnostných predpokladov, ktoré sú dôležité pre neho aj pre spoločnosť.
Z mojej osobnej skúsenosti môžem potvrdiť, že je chybou redukovať človeka na akýsi produkujúci stroj, ktorý nepotrebuje tzv. duševnú potravu. Človek nie je len produkujúci stroj prijímajúci stravu. Existuje v nejakej spoločnosti, je súčasťou civilizácie, ktorej všemožné aspekty chce tiež poznať, intelektuálne uchopiť a skúmať.
Vráťme sa ešte na začiatok. Myslím si, že aj samotní spoločenskí vedci do istej miery prispeli deštrukcii významu spoločenských disciplín tým, že nariedili štúdium a vychrlili nepoužiteľné množstvo nepoužiteľných ľudí do praxe. Z niektorých vysokých škôl sa stala predajňa diplomov. „Extraligu sme zmenili na okresnú súťaž.“ Napríklad za posledných 10 rokov máme tisíce absolventov masmediálnej komunikácie, politológie a ku všetkej úcte úroveň slovenskej politiky a médií za posledných 10 rokov v niektorých prípadoch (česť výnimkám) viackrát prerazila dno.
Ako sa tejto nekvalifikovanosti v spoločnosti zbaviť? Ako ju vytlačiť na okraj? Ako dať priestor ľuďom, ktorí sú vzdelaní, šikovní a niečo vedia, keď tento fenomén ovláda pravdepodobne cez svoju bezzásadovosť, nemorálnosť niektoré dôležité posty? Zjavne to chce využiť vyššie mentálne procesy, schopnosť nadhľadu a predvídanie.
Som presvedčený, že krajina nemôže byť zdravá, ak v nej nie sú zdravé humanitné a spoločenské vedy. Tvrdé vedy vedia napríklad vyskúmať liek na nejakú biologickú chorobu, ale nevedia liečiť problémy spoločnosti a vysvetliť, prečo sa ľudia k sebe správajú istým spôsobom. Sú riešenia, ktoré sa laikovi zdajú jednoduché a jasné, ale musíme uvažovať v širšom kontexte, aby sme problémom v spoločnosti porozumeli.
Myslím, že hlavný problém s vedeckosťou humanitárnych vied nastáva vtedy, keď ich výsledky nie je možné falzifikovať. Toto sa v súčasnosti často dosahuje nielen samotnými postupmi daných vied, ale aj politicky, ak dané závery sú vhodné na presadzovanie niektorých politických agend.
Humanitné vedy predstavujú široké spektrum problémov a prístupov. Práve tu je potrebné hlboké poznanie, ktoré umožní formulovať korektné stanoviská. Žiaľ "spoločenské" potreby nezriedka deformujú niektoré humanitné vedy. Aj tu platí, že veda ako súbor objektívne poznaného, overeného a platného nie je slovo, je to obsah.
To by si mali uvedomiť mnohí humanitní vedci.