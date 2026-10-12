O vzácnom umení tvorivo starnúť, neuroplasticite a zdraví

Počas niekoľkých uplynulých týždňov som uverejňoval príspevky o rockových hudobných skupinách, ktoré ešte stále vystupujú na verejnosti a tvoria. Niektoré z nich podfarbila nostalgia z lúčenia s legendami, zo starnutia, s ktorým sa musí vysporiadať každý z nás. Nostalgia nebola mojou hlavnou motiváciou.
Geriatria a procesy starnutia sú, a dlhé roky boli, súčasťou mojej profesie. No s tým, ako si uvedomujem, že už aj ja starnem, získavam na tieto veci iný pohľad, inú perspektívu. A moje obľúbené starnúce kapely ma nenapĺňajú len zmiešanými pocitmi nadšenia a súcitu, ale vidím v nich aj inšpiráciu pre svoj vlastný život. Získavam energiu a odhodlanie popasovať sa s vlastným starnutím.
Často na koncerty svojich idolov cestujem aj do zahraničia a nechýbal som na vystúpeniach takých velikánov ako Deep Purple, Nazareth, či Jetho Tull, Scorpions Iron Miden, Judas Priest. Zrejme bez týchto koncertných zážitkov by moja zmena perspektívy nebola taká intenzívna. Rozhlas a televízia zrejme nestačia.
Úžasne bolo vidieť koncert Deep Purple 4 októbra. Podľa môjho skromného názoru sa kapela nesnažila predstierať, že čas neexistuje. Napokon voči starnutiu nie je nikto imúnny.
Videl som legendu ktorá plynutie času prijala, ale odmietla mu prenechať rozhodovanie o tom, kedy má prestať hrať. A tak si Deep Purple po takmer šesťdesiatich rokoch s časom jednoducho tykajú.
Tá atmosféra živého koncertu sa nedá televíziou nahradiť. Doslova to vnímate všetkými zmyslami a rytmus aj hmatom. A neuveriteľne pôsobí tá davová synchronicita. To je tiež určitý druh rytmu a presne toto majú tie kapely v rukách. Niekedy je neuveriteľné, čo to s ľuďmi dokáže urobiť. Ale mám na mysli tú extrémne pozitívnu stránku. Keď ľudia odchádzajú z koncertu, nesú si všetky tie pozitívne pocity a energiu v sebe a vnímajú aj to, že presne rovnaké pocity majú aj ľudia okolo. Ľudí to spája.
Na športových podujatiach, trebárs na futbale, sa niečo také neudeje. Fanúšikovia často skúmajú, či tí druhí sú „naši“ a nezriedka sa aj pobijú po zápase. Nikdy som nič také nezažil po koncerte.
No to je len jedna stránka veci. Druhá je to, že tých hudobníkov tam človek vidí živých niekoľko hodín a nie len ako v zostrihanom klipe. Vidíte, ako prichádzajú na javisko, vidíte, že ich pohyby sú starecké, že ich občas neposlúchne hlas. Ale keď vezmú do rúk nástroj a začnú robiť to, čo vedia najlepšie, tak vás to chytí o to viac. Tie slzy, čo som občas cítil na krajíčku, neboli z nostalgie, ale z tej vnútornej sily, ktorá sa skrýva v krehkých telách.
Lebo oni neskrývajú ani svoje vrásky, ani sivé vlasy, ani telesnú slabosť. Tu nejde o to predstierať, že nestarnú a že sú rovnakí, ako keď mali 25, obdivuhodné je to, že robia kvalitné umenie presne takí, akí sú.
A z tohto čerpám inšpiráciu a energiu. Teoreticky viem, že tvorivá aktivita je stimulom pre neuroplasticitu a tým pre zachovanie mentálneho a fyzického zdravia, ale oveľa viac si to človek uvedomí, keď vidí naživo, ako to funguje.
Problém vidím v tom, že média (TV a rozhlas) neponúkajú aj adresné relácie, ktoré predstavia tak staršie a trvale hodnotné hudobné výstupy, ako aj mladých (cielene), aby im dali šancu. Zhoršilo a zhoršuje sa to. Nie som generácia, ktorá to môže zmeniť, terajší mladí nemajú s čím porovnať, lebo si to nemôžu pamätať.
Preto tieto aktívne, ako aj tvorivé výstupy, vrátane P. Hammela, sú vnímané inými generáciami. Treba to ale vítať, hodnota možno predsa osloví aj --- násťročných.
A obávam sa, že naša dnešná mládež nemá zmysel pre nostalgiu - až na fanatikov určitej témy. Žijú v inom svete, hodne virtuálnom, čo nemusí byť zlé, lebo žiť im chutí väčšinou pre peniaze a slávu, i keď si to ešte teraz neuvedomujú.
Ako mi napísal môj priateľ profesor z oblasti psychológie. Moji študenti nevedia, či sa A. Einstein mohol osobne stretnúť s Komenským a povedia, povie mi to AI. Jeden študent mi povedal: moja AI a ja si myslíme, že....Toľko stanovisko.
Zjavne stratili seba, už nemyslia, myslí za nich AI.
A možno netušia že sa stávajú otrokom, závislým od AI. Tak si dnes žijeme. P. Hammel - kto to je - chvíľku počkajte - ťuk,ťuk,ťuk a odpoveď moja AI hovorí, že to bol hudobník...
Chcel som otvoriť dôležitú tému, lebo presne toto je, a mnoho predchádzajúcich storočí bola, jedna z dôležitých funkcií kultúry – zbližovať ľudí a zdôrazňovať veci a pocity, ktoré sú nám spoločné.