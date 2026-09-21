Energo pomoc / Šok pre prenajímateľov aj nájomníkov: Zbytočné zdraženie, tu je riešenie!

Dnes mi dorazil pravdepodobne automatický e-mail od dodávateľa plynu (SPP). Informoval ma v ňom, že moje odberné miesta po prehodnotení (ešte netuším akom) od 1. 9. 2026 nespĺňajú podmienky na poskytnutie štátnej energopomoci v zmysle zákona č. 260/2025 Z. z. O minútu neskôr dorazila navlas rovnaká správa – tentoraz pre elektrinu.
SPP je v tomto prípade len poslom správ. Samotné vyhodnotenie má na svedomí Ministerstvo hospodárstva SR, ktoré celú energopomoc spravuje.
Moja prvá myšlienka bola: „No konečne!“ V minulosti som mal pocit, že do energopomoci spadá 95 % odberateľov a bolo úplne jedno, či išlo o trvalo obývaný dom, víkendovú chatu alebo garáž. Som zastáncom názoru, že štátna pomoc má smerovať na primárne bývanie a hlavne tým, ktorí to reálne potrebujú. Ja som sa za adresáta nepovažoval.
Po preštudovaní detailov mi to však došlo plnou silou. To, že som prišiel o energopomoc na chatu, som chápal, očakával a aj schvaľoval. Lenže ďalšie odberné miesto, kde mi dotácia skončila, je moj nájomý byt, nie ten kde ja bývam ale ten ktorý prenajíma. A to ma dosť prekvapilo.
Prečo má byť môj nájomník posudzovaný podľa mňa a môjho príjmu? Veď on sám by do energopomoci bez problémov spadal! Znamená to, že bude za energie, ktoré mu vyúčtujem, platiť viac? A naopak – len preto, že ja nárok nemám, prichádza o neho aj on?
Predpokladám, že podobné e-maily začnú čoskoro chodiť aj od ostatných dodávateľov (ZSE, SSE, VSE, Magna a pod.). Pozrime sa teda na to, ako to celé funguje a ako z toho von.
Ako sa kvalifikovať na energopomoc?
Na to, aby odberné miesto získalo štátnu energopomoc, musia byť splnené 3 základné podmienky:
Trvalý pobyt: Poberateľ energopomoci musí mať na adrese odberného miesta nahlásený trvalý pobyt.
Zmluva na jeho meno: Zmluvu s dodávateľom energií musí mať sebanapísanú priamo poberateľ energopomoci.
Príjmový limit: Celkový zdaniteľný príjem poberateľa (resp. členov domácnosti) nesmie presiahnuť stanovenú hranicu (posudzuje sa ročný priemer, aktuálne asi za rok 2025).
Hneď bod č. 1 jasne hovorí: ak na adrese nikto nemá trvalý pobyt, systém nehnuteľnosť vyhodnotí ako sekundárnu (rekreačnú či investičnú) a energopomoci spraví rázny škrt.
Apelujem na prenajímateľov: Dajte svojim nájomníkom možnosť zriadiť si u vás trvalý pobyt! Stačí vám na to písomný súhlas. Pokojne v ňom uveďte, že platí výhradne počas trvania nájomnej zmluvy. Keď sa nájom skončí, pošlete na mestský či obecný úrad oznámenie o zrušení súhlasu a vec je vybavená, pobyt zrušený. Trvalý pobyt neprenáša na nájomníka žiadne vlastnícke práva k vášmu bytu. Okrem energopomoci získa nájomník napríklad aj možnosť rezidentského parkovania – a čím komfortnejšie sa mu bude bývať, tým dlhšie u vás ostane.
Odkaz pre nájomníkov: Ak vám majiteľ bytu nechce dať súhlas s trvalým pobytom, skúste sa poobzerať o dvere ďalej. Nájdete dostatok rozumných prenajímateľov, ktorí s tým nebudú mať najmenší problém.
A čo bod č. 2 (prepis energií)?
Nájomníci, nebráňte sa tomu, aby boli zmluvy na energie napísané priamo na vás. Aspoň nebudete musieť zložito študovať ročné vyúčtovania a dožadovať sa preplatkov od majiteľa. Pozor však – dlh voči elektrárňam alebo plynárnam bude váš, nie majiteľov.
Prenajímatelia, prepis energií dnes vybavíte za pár minút aj cez internet. Okrem toho, že z vás opadne riziko neplatičstva a ušetríte si kopec času s vyúčtovaním. Jedno malé riziko tu je: ak nájomník nebude dlhodobo platiť, dodávateľ ho odpojí a odmontuje elektromer/plynomer. Opätovné zapojenie niečo stojí – preto odporúčam pokryť toto riziko v depozite (kaucii).
Aké sú príjmové limity? (Bod č. 3)
Ak sú energie napísané na majiteľa bytu, štát posudzuje jeho bonitu. Do jeho zdaniteľného príjmu sa započítava aj samotný príjem z prenájmu. Výsledok? Majiteľ nárok na energopomoc stratí a tento zvýšený náklad chtiac-nechtiac prenesie na nájomcu.
Ak však nájomca splní bod 1 aj 2, štát bude posudzovať primo jeho. Výpočet bonity závisí od počtu členov domácnosti s trvalým pobytom.
Základný limit pre 1 osobu je 1 930 € / mesiac (priemerný zdaniteľný príjem za rok 2025). Každá ďalšia osoba v domácnosti zvyšuje limit pomocou koeficientu, osoba nad 14 rokov: + 0,7, dieťa do 14 rokov: + 0,5
Modelový príklad:
Rodina v nájme – dvoch dospelých a dve deti (jedno pod 14 a jedno nad 14 rokov):
1,0 (prvý dospelý) + 0,7 (druhý dospelý)} + 0,7 (dieťa nad 14)} + 0,5 (dieťa do 14) = 2,9
Celkový príjmový strop pre túto rodinu je: 2,9 x 1930€ =5597€/mesiac
Aby táto rodina stratila nárok na energopomoc, musela by mať čistý zdaniteľný príjem domácnosti vyšší ako 5 597 € mesačne. Väčšina nájomníkov sa pod túto hranicu s prehľadom zmestí – čiže bojovať za energopomoc sa jednoznačne oplatí!
O koľko peňazí vlastne prichádzame?
Čítať cenníky a faktúry za elektrinu či plyn je riadne dobrodružstvo, ktoré vyžaduje dávku trpezlivosti (a občas aj šikovnú AI). Aby som nepísal ďalšie štyri strany, pozrime sa na našu 4-člennú modelovú domácnosť v 3-izbovom byte. Elektrinu používa len na bežný chod a varenie, teplo a teplú vodu má z centrálnej kotolne.
Priemerná ročná spotreba takejto domácnosti je cca 3 000 kWh ročne.
Náklady na elektrinu (ZSE, tarifa DD2, istič 3×20 A) na rok 2026 vrátane distribúcie a DPH:
Variant S energopomocou: 423,48 € / rok
Variant BEZ energopomoci: 528,18 € / rok
Rozdiel: 104,70 € ročne (cca 8,72 € mesačne)
Na prvý pohľad sa 100 eur ročne nemusí zdať veľa. Lenže to hovoríme výhradne o elektrine, ktorá tvorí len približne 25 % celkových energetických nákladov bytu. Zostávajúcich 75 % nákladov ukrajuje teplo a teplá úžitková voda.
Ak stratou energopomoci priplatíte 100 eur na elektrine, na teple a teplej vode to môže byť ďalších 300 eur.
Spolu hovoríme o úspore až 400 € ročne, o ktoré domácnosť zbytočne príde, ak sa prenajímateľ a nájomník nedohodnú na správnom nastavení trvalého pobytu a zmlúv.
Záver na záver
Tých 400 eur je rozdiel dnes. Ceny energií však z dlhodobého hľadiska rastú a geopolitická situácia tomu veľmi nepomáha.
Preto odporúčam prenajímateľom aj nájomníkom: urobre čo je vo vasích silách aby zytočne nerástli náklady na nájomné bývanie. Stačí málo.