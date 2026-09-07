pondelok, 7. september, 2026 |  Meniny má Marianna
Teraz
Najnovšie Najčítanejšie SME newslettre Ranný brífing SME
Počasie
Domov
Voľby Osobnosti Ústavný súd Klimatická zmena Vysoké školy
Regióny
Bratislava Korzár
Index
Ekonomika Biznis Reality Financie Spotrebiteľ Kalkulačky
Správy zo sveta
Komentáre
Redakčné Hostia Fórum Karikatúry
SME+
Kultúra
Hudba TV a Filmy
Sportnet
Futbal Hokej Tenis Cyklistika Ďalšie športy Výsledky
SME Video
Spravodajstvo Publicistika Zábava Zoznam relácií
Auto
Novinky Testy Pravidlá Garáž Doprava a nehody Pohonné látky
Tech
Internet Mobil Hardvér Testy a recenzie Hry Vesmír Človek Biológia
Žena
Móda a krása Láska, vzťahy Zdravie a štíhla línia Deti a rodina Osobnosti Recepty Rady a tipy Meniny
Zdravie
Smeti
Blogy
Politika Spoločnosť Cestovanie Ekonomika Fotografie Jedlo Kultúra Lifestyle Médiá Nezaradené Súkromné Šport Veda a technika Zábava Poézia Próza
TV Program
Včera Dnes Zajtra DOMA Markíza JOJ Dajto JOJ Plus STV2 WAU HBO
Zobraziť všetky sekcie
7. sep 2026 o 14:29
Prečítané: 0x

Kedy si prenajať byt v Bratislave: Taktika pre nájomníkov aj prenajímateľov

Trh s prenájmom bytov v Bratislave pripomína sínusoidu. Počet voľných ponúk sa v priebehu roka mení a to, kedy sa rozhodnete podpísať zmluvu, môže výrazne ovplyvniť vašu vyjednávaciu pozíciu aj konečnú cenu.

Roman Dzamko
Roman Dzamko Bloger
Písmo: A- | A+
Diskusia  (0)

Z dát portálu nehnutelnosti.sk za posledné roky vidno jasný sezónny trend (čierna čiara): ponuka voľných bytov v hlavnom meste pravidelne vrcholí v jarných mesiacoch (marec až apríl) a dosahuje svoje dno na konci leta a začiatkom jesene (august až september).

Graf - vývoj počtu inzerovaných bytov po týždňoch v Bratislave
Graf - vývoj počtu inzerovaných bytov po týždňoch v Bratislave (zdroj: zdroj nehnutelnosti.sk generované Gemini)

Pohľad nájomníka: Kedy hľadať ideálny domov?

Ak ste v pozícii nájomníka, vaším cieľom je mať čo najväčší výber a teoreticky priestor na vyjednávanie o cene či podmienkach prenájmu.

  • Zlaté okno (Jar – Marec až Máj): Toto je pre vás najlepšie obdobie v roku. Ponuka bytov je na svojom ročnom maxime. Teoreticky najvyššia ponuka a konkurencia medzi prenajímateľmi vám môže umožniť dosiahnuť lepšie podmienky pripadne cenu nájmu.

  • Kritická zóna (Koniec leta – August až September): V tomto období prichádza na trh masívna vlna študentov vysokých škôl a nových zamestnancov. Ponuka bytov klesá a dobré ponuky miznú v priebehu niekoľkých dní. Dá sa predpokladať že študenti vyberú ponuku v nižšej cenovej kategórii a v lokalitách okolo vysokých skôl.

  • Taktické odporúčanie: Ak vám to zmluva umožňuje, naplánujte si sťahovanie alebo hľadanie nového bývania na jar. Vyhnete sa jesennému stresu a získate lepšiu hodnotu za svoje peniaze.

Pohľad prenajímateľa: Kedy prenajať za najlepších podmienok?

Pre majiteľa bytu je kľúčové minimalizovať obdobie, kedy byt stojí prázdny, a dosiahnuť čo najvyššie trhové nájomné. Pre majiteľa/prenajímateľa platí úplný opak ako pre nájomnika. Nastavujte dĺžku nájomných zmlúv (alebo ich obnovu) tak, aby končili v júli alebo auguste. Tým si zabezpečíte, že prípadný nový nájomník bude byt hľadať v čase najvyššieho dopytu na trhu.

SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou
SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou

Nárast počtu inzerovaných bytov na prenájom v Bratislave počas roka 2025 (s priemerom takmer 2 490 ponúk oproti cca 1 845 v roku 2024) bol spôsobený najmä kombináciou ekonomických, legislatívnych a trhových faktorov na slovenskom realitnom trhu:

Možné kľúčové príčiny vysokej ponuky v roku 2025:

  • Príliv novostavieb na trh (dokončenie projektov): V rokoch 2024 a 2025 sa v Bratislave dokončilo a skolaudovalo viacero veľkých rezidenčných projektov. Mnoho z týchto bytov bolo kupovaných investormi na prenájom, čo nárazovo zvýšilo ponuku voľných bytov.

  • Ochladenie dopytu po kúpe z dôvodu úrokových sadzieb: Hoci úrokové sadzby hypoték začali mierne klesať, zostali na relatívne vysokej úrovni (okolo 3,5 % – 4 %). Časť investorov a majiteľov preto radšej uprednostnila prenájom pred predajom, prípadne ponúkala oboje.

  • Konsolidácia a zvýšenie DPH od roku 2025: Oznámené a zavedené konsolidácie verejných financií (zvýšenie základnej sadzby DPH na 23 % od 1. 1. 2025) a celková neistota ohľadom rastu životných nákladov viedli časť domácností k odloženiu kúpy vlastného bývania a zotrvaniu v nájme, čo vyvolalo väčšiu rotáciu a ponuku na trhu.

  • Sezónny a špekulatívny nahromadený dopyt po nájomcoch: Po silnom roku 2023/2024 vzrástli očakávania prenajímateľov ohľadom výšky nájomného. Nastavenie vyšších cien nájmov predĺžilo čas, za ktorý sa byt prenechal novému nájomníkovi, čím inzeráty ostávali aktívne dlhšiu dobu a kumulovali sa v celkovej ponuke.

Roman Dzamko

Roman Dzamko
Bloger 
  • Počet článkov:  1
    •  | 
  • Páči sa:  0x

Občas ma niečo zaujme, tak sa podelím o môj pohľad. Zoznam autorových rubrík:  Nezaradená

Prémioví blogeri

Všetky články
Post Bellum SK

Post Bellum SK

111 článkov
Iveta Rall

Iveta Rall

91 článkov
Martina Hilbertová

Martina Hilbertová

50 článkov
Tupou Ceruzou

Tupou Ceruzou

330 článkov
Marian Nanias

Marian Nanias

343 článkov
Anna Brawne

Anna Brawne

125 článkov
SkryťVypnúť reklamu
reklama
SkryťVypnúť reklamu
consent-revoke-trigger
SkryťZatvoriť reklamu