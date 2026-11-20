Skôr prekonáš definíciu o močení proti vetru, ako klamstvo o Pravde, ktorá víťazí.
Lebo ak má byť pravda, že štyria naši reprezentanti za Smer v Európskom parlamente bránia návratu unesených ukrajinských deti, už asi nestačí len sa za nich hanbiť.
Zatiaľ podporujú skazu Ukrajiny, neskôr to môže byť celý svet.
Pravda zatiaľ nevíťazí. Štyria slovenskí europoslanci si neželajú vykúpiť ukrajinské deti z Putinových spárov tak, ako že náš premier je mierotvorca a ďalšie nepravdy...
Ozaj, bude ešte navštevovať počas vianočnej noci naše, verme, že stále nenarušené deti, vnúčatá a pravnúčatá Ježiško, nech sú naše deti už roky podvádzané akýmsi Dedom Mrázom, ktorého aj nám už v našej mladosti nútili, ale nevnútili ani vlády podobné aj tej súčasnej.
Aj tá sa svojím ľudským malomocenstvom viac ako podobá tej krajine len podľa mena Víťazného februára, plus vpádu Vojsk, a dokonávajúcimi pánmi súčasnej vlády toho ľudu, ktorý už dávno rozdelil Vianoce na tie Ježiškove a na tie, čo sa im aj s Dedom Mrázom vidia ako najradostnejšie pre ľudí pod Tatrami. Je ich menej a menej. hoci stále sa vnucujú tým. ktorí za tanier tanier teplej polievky zrádzajú Slovensko a vlastnú rodinu.