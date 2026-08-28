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28. aug 2026 o 14:05
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Keď sme na príkaz hľadali Missky vidieka (po roku 1968)

Minister Takáč sa stále má čo učiť.

Elena Antalová
Elena Antalová Bloger
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Pán šefredaktor obrázkového týždenníka Beseda jedného poradového rána predniesol jasnú správu: Aj pôdohospodári na Slovensku musia mať svoju Miss Slovenska. Neprekvapil nás, lebo čo nás už mohlo po augustovej Brežnevovej návšteve v Čiernej nad Tisou a záchodovou politikou dr.Biľaka prekvapiť, už len tá súdružská návšteva piatich armád, taká "príjemná", že by sa bol tešil naisto aj pán premiér so sprievodom ministrov a poslancov za Smer, ktorí kde sa vzali, tam sa vzali...Nuž vstali od "šerblíkov" a niektorí ešte ani netušili, aké šťastie ich čaká vo vláde, lebo taká bola vôľa nášho ľudu a ľud vraj vždy rešpektovali. Áno, ľud, vyučený na starenkiných starých kalendároch nechcel vedieť nič o ničom ani vtedy, keď pozatvárali mužov, čo nechceli "podpísať" nástup do JRD.

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Minister vnútra čo nikdy neklame, sa narodil až dva roky pred tou Nežnou, čo bola taká nežná aká len mohla v tom čase národných premien byť. A tak sa k VPN dotiahlo niekoľko pevných straníkov KSS, ktorí však na "tajnáša" milovali prezidenta Tisa a do budúcnosti, v už nových stranách budú pracovať na spojení všetkých "dobrých" Slovákov.

A my, vtedy mladí režimoví novinári sme písali o "náhradnom" programe MISS BESEDA a tak sme ohlupovali slovenský vidiek.

Elena Antalová

Elena Antalová
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Autorka mnohých, aj ocenených, rozhlas. hier a dramatizácií, poviedok a pásiem, tiež TV a film. projektov. Kedysi redaktorka kultúry. Bývalá členka Rozhlasovej rady. Zoznam autorových rubrík:  NezaradenéSúkromné

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