Keď sme na príkaz hľadali Missky vidieka (po roku 1968)

Pán šefredaktor obrázkového týždenníka Beseda jedného poradového rána predniesol jasnú správu: Aj pôdohospodári na Slovensku musia mať svoju Miss Slovenska. Neprekvapil nás, lebo čo nás už mohlo po augustovej Brežnevovej návšteve v Čiernej nad Tisou a záchodovou politikou dr.Biľaka prekvapiť, už len tá súdružská návšteva piatich armád, taká "príjemná", že by sa bol tešil naisto aj pán premiér so sprievodom ministrov a poslancov za Smer, ktorí kde sa vzali, tam sa vzali...Nuž vstali od "šerblíkov" a niektorí ešte ani netušili, aké šťastie ich čaká vo vláde, lebo taká bola vôľa nášho ľudu a ľud vraj vždy rešpektovali. Áno, ľud, vyučený na starenkiných starých kalendároch nechcel vedieť nič o ničom ani vtedy, keď pozatvárali mužov, čo nechceli "podpísať" nástup do JRD.
Minister vnútra čo nikdy neklame, sa narodil až dva roky pred tou Nežnou, čo bola taká nežná aká len mohla v tom čase národných premien byť. A tak sa k VPN dotiahlo niekoľko pevných straníkov KSS, ktorí však na "tajnáša" milovali prezidenta Tisa a do budúcnosti, v už nových stranách budú pracovať na spojení všetkých "dobrých" Slovákov.
A my, vtedy mladí režimoví novinári sme písali o "náhradnom" programe MISS BESEDA a tak sme ohlupovali slovenský vidiek.