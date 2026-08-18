Ministerka kultúry robí chybu za chybou

Slovenská národná strana si po "konkurze" do koalície "najlepších"vďačne vydobyla aj najvyššiu kultúrno politickú pozíciu v štáte (pod dozorom, ako inak, priateľov, čo tiež išli smerom"ako hore, tak aj dolu").
Už pri zostavovaní vlády premiér dobre vedel, že zostavuje vládu iba sám, bez poradného zboru, len s postojom Jaga, hoci nevedno, či t.č. obaja pochopili. Prínos pána pre svoje dobro vždy všetkého schopného, bez ktorého by predsa predseda nič neurobil, okrem trápnych výrokov hodných primitíva v štvrtej cenovej. Ministerku kultúry teda schválili a predseda ju len s iskrou v oku vymenoval a zaviedol "na vláde" bozkávací ranný systém (a všetci prítomní sa bozkávajú), čo šéfino asi odkukal v Európskom parlamente. Tak sa hrajú na európsky "honor".
Ale Barbie v úlohe ministerky kultúry akosi pozabudla, že jej nadšenie pre slovenskú epochu pýchy (o stredoveku a novoveku na Slovensku!) sa zasa nezakladá na pravde. Ľudia, ktorí si pamätajú aspoň z kníh, ale aj filmov), aké bolo Slovensko hoci za Ťapákovcov realistky Timravy a poznajú tvorbu Jozefa Gregora Tajovského a spomenú si aj hoci na Kuba (pán Labuda) alebo Adama Krta (pán Kroner) a rozmýšľajú svojimi hlavami a nehanbia sa za to, vedia, že slovenská minulosť bola o niečom inom. A ak to pani ministerka nevie, mohla by sa aspoň spýtať jedinečnej etnologičky, expertky na slovenské zvyky a super rozprávačky Kataríny Nádaskej o slovenských dobách minulých v krojoch a bez krojov.
Naše zvyky sú aké sú, naše kroje sú dnes nádherné a naše dievčatá a chlapci nielen profesionáli, aj amatéri spievajú a tancujú radosť pozerať, ale to všetko je súčasný ministerský optimizmus a drahé umenie (už o niečom inom). Nehrajme sa na niečo, čo nie sme. Zasa je to politické krútenie sa v hlavách našej vlády (aj pána prezidenta) a podľa ich smerovania aj ich voličov.
Len ďalší z drahých podvodov a lákanie na svoje strany a straničky.
Sovietski Alexandrovovci boli tiež výborní.
P.S. Dobré ráno všetkým, prepáčte, ale pred necelou hodinou som zistila, že tento článok niekto ho zrušil, nikto to nezdôvodnil. Po zistení vybielenia článku mi napadlo, že to bola vtipná gratulácia k dnešným meninám.
elenaantalova