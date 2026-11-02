Môže dieťa za svojich rodičov?

Mimochodom, prácu pani Vinczeovej si veľmi vážim, hoci ma veľakrát cukalo napísať, aká mohla byť ona a jej sestra šťastná, že sa s ockom dostala do tých "iných" krajín, v ktorých nebolo nutné (ani povinné) komunikovať po rusky, hoci to je najlepšie, čo sa ma z tejto "strany" dotklo. No a len tak mimochodom, keď ma sledovali "príslušníci", mohol byť medzi nimi práve "otecko"? Kdeže, ešte sa len narodil.
A dlho ešte nežili "oteckove" obdivovateľky, lebo, ako povedal súčasný prezident "otecko" je náš najväčší spisovateľ a preto mu v júni 2024 ponúkol funkciu prezidentovho poradcu pre oblasť kultúry a médií, čo otecko v auguste 2024 zdvorile odmietol, a viete prečo? Lebo si "váži slobodu, ktorú by ako oficiálny poradca stratil, a nemohol by otvorene hovoriť to, čo si myslí". Povedzme, nemohol by napísať knihu rozhovorov s pánom Lasicom, jeho veľkým "priateľom".
Má šťastie, že ho milujú všetci rozkladači demokratického Slovenska, a ešte väčšie, že práve takých zbožňujú a organizujú mu súčasnú slávu najmä rozkošatené obdivovateľky a obdivovaelia, ktoré a ktorí ani nečítajú jeho knihy, až na tú poslednú, lebo ... Pán Lasica, prepáčte.