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2. nov 2026 o 16:09
Prečítané: 102x

Môže dieťa za svojich rodičov?

Nemôže Adela, nemôžem ani ja...

Elena Antalová
Elena Antalová Bloger
Písmo: A- | A+
Diskusia  (2)

Mimochodom, prácu pani Vinczeovej si veľmi vážim, hoci ma veľakrát cukalo napísať, aká mohla byť ona a jej sestra šťastná, že sa s ockom dostala do tých "iných" krajín, v ktorých nebolo nutné (ani povinné) komunikovať po rusky, hoci to je najlepšie, čo sa ma z tejto "strany" dotklo. No a len tak mimochodom, keď ma sledovali "príslušníci", mohol byť medzi nimi práve "otecko"? Kdeže, ešte sa len narodil.

A dlho ešte nežili "oteckove" obdivovateľky, lebo, ako povedal súčasný prezident "otecko" je náš najväčší spisovateľ a preto mu v júni 2024 ponúkol funkciu prezidentovho poradcu pre oblasť kultúry a médií, čo otecko v auguste 2024 zdvorile odmietol, a viete prečo? Lebo si "váži slobodu, ktorú by ako oficiálny poradca stratil, a nemohol by otvorene hovoriť to, čo si myslí". Povedzme, nemohol by napísať knihu rozhovorov s pánom Lasicom, jeho veľkým "priateľom".

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Má šťastie, že ho milujú všetci rozkladači demokratického Slovenska, a ešte väčšie, že práve takých zbožňujú a organizujú mu súčasnú slávu najmä rozkošatené obdivovateľky a obdivovaelia, ktoré a ktorí ani nečítajú jeho knihy, až na tú poslednú, lebo ... Pán Lasica, prepáčte.

Elena Antalová

Elena Antalová
Bloger 
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  • Počet článkov:  849
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  • Páči sa:  15 504x

Autorka mnohých, aj ocenených, rozhlas. hier a dramatizácií, poviedok a pásiem, tiež TV a film. projektov. Kedysi redaktorka kultúry. Bývalá členka Rozhlasovej rady. Zoznam autorových rubrík:  NezaradenéSúkromné

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