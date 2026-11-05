Žijú krátko ako rozprávkové motýle

Jeden mal natrhnuté krídelko, druhý bol zmáčaný rosou.
Nevyzerali čarovne, na ceste za šťastným stretnutím celkom ostarli, ale v blízkosti lásky sa cítili blažení, hoci sa ich motýlí život práve napľňal. Napokon všetko cítili dávno, motýle si dnes nemusia všetko navrávať.
Bolo krásne hľadať sa, nájsť sa, a hoci to bola len motýlia filozofia, nebolo ju treba vysvetľovať iným. Cítili, že práve takýto pokoj hľadali. Po ničom inom v tej chvíli už netúžili.
Ráno nad dvomi nehybnými telíčkami bzučali príliš pracovité včely.
Bola to ich svetská povinnosť. Plnili ju na príkaz lásky, ale plakať zabudli.
Tak odkazujú motýle tým, čo príliš skoro umierajú...