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4. nov 2026 o 23:58  (upravené 5. nov 2026 o 00:05)
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Žijú krátko ako rozprávkové motýle

Nielen ukrajinské deti

Elena Antalová
Elena Antalová Bloger
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Jeden mal natrhnuté krídelko, druhý bol zmáčaný rosou.

Nevyzerali čarovne, na ceste za šťastným stretnutím celkom ostarli, ale v blízkosti lásky sa cítili blažení, hoci sa ich motýlí život práve napľňal. Napokon všetko cítili dávno, motýle si dnes nemusia všetko navrávať.

Bolo krásne hľadať sa, nájsť sa, a hoci to bola len motýlia filozofia, nebolo ju treba vysvetľovať iným. Cítili, že práve takýto pokoj hľadali. Po ničom inom v tej chvíli už netúžili.

Ráno nad dvomi nehybnými telíčkami bzučali príliš pracovité včely.

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Bola to ich svetská povinnosť. Plnili ju na príkaz lásky, ale plakať zabudli.

Tak odkazujú motýle tým, čo príliš skoro umierajú...

Elena Antalová

Elena Antalová
Bloger 
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  • Počet článkov:  850
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Autorka mnohých, aj ocenených, rozhlas. hier a dramatizácií, poviedok a pásiem, tiež TV a film. projektov. Kedysi redaktorka kultúry. Bývalá členka Rozhlasovej rady. Zoznam autorových rubrík:  NezaradenéSúkromné

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