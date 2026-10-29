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29. okt 2026 o 15:16
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Darmo je, sme rozdelení na voličov opozície a koalície

a to aj pri písaní a čítaní článkov (blogy)

Elena Antalová
Elena Antalová Bloger
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Nemali by sme sa čudovať, že si ani náhodou nerozumieme.

Nečudujme sa my opozičníci, najmä tí, ktorým je najbližšie Progresívne Slovensko. Premýšľajúcemu staršiemu občanovi je asi najbližšie preto, lebo reflektuje právo každého jedinca na názor, ale najmä preto, že ako u každého voliča prináša pocit súnáležitosti s ľuďmi, o ktorých sa domnieva, že sú mu názorovo blízki.

Také je to jednoduché.

Stalo sa, že mi mladšia dáma nezabudla pripomenúť, že ak bude vládnuť "ten Šimečka" aj na ňom nájdem chyby a budem vyvolávať pochybnosti, lebo bez (kritických) pripomienok nevydržím.

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Samozrejme, bude to tak, ak začne Progresívne Slovensko robiť politiku, čo mi nie je po chuti.

No nemôžem nechváliť skvelého neprehliadnuteľného autora a politika (a šéfa úradníckej vlády svojho času). Lebo môjmu prehľadu a a čitateľskej radosti prináša úľavu čítanie jeho skvelej knihy Rýchlokurz geniality. A tam spočíva Ódorov "Sever" taký "Iný" ako teórie zurvalcov, ktorí stále niečo kričia, ale ani ich nadšení voliči by to nedokázali zopakovať. Lebo ani niet čo opakovať.

Kým opozícia už začína tušiť nevyhnutnosť zatínania zubov v nutnej vzájomnej komunikácii, skvelé "baby" nielen z Progresívcov ukazujú cestu, akú majú najmä ženy v spoločnosti a v politike nielen sledovať.

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A skvelé "baby" vzdelané a obratné diskutérky doslova fascinujú a nemôžu netešiť v debatách s kýmkoľvek.

Lebo, darmo je, v situácii v akej sa nachádzame, musíme cítiť, že spájať sa treba, a s tým spájaním byť aj trpezliví a na chvíľku si zakryť ústa, ak máme výhrady k tomu či onomu členovi zoskupenia ktoré sa nám nepáči, lebo sme takí akí sme a iní nebudeme. Nesúvisí to s názorom na vyholené hlavy s ofinkami nad upravenými tvárami podľa súčasnej "módy", veď ak nie dnes, zajtra určite, nastúpia ďalší chlapi, nielen s prefarbenými kučerami, ale aj s prispôsobenými názormi.

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Mali by sme sa rešpektovať, a aj zmieriť sa s tým, že články, napríklad moje, sa málokomu páčia a číta ich čoraz menej ľudí. Mne sa zasa nepáčia polopatistické neúvahy, ktoré sa začínajú ako už aj televízne správy podobať tomu, čo sme akceptovali pred mnohými rokmi, keď nám nahé zadky ukazovali nemecké slečny v Ein Kessel Buntes a horúcimi francuzákmi nás obšťastňovali Brežnev a Husák.

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A zdravú prírodu nám ničili vojská Varšavskej zmluvy.

Elena Antalová

Elena Antalová
Bloger 
Populárny bloger
  • Počet článkov:  848
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  • Páči sa:  15 460x

Autorka mnohých, aj ocenených, rozhlas. hier a dramatizácií, poviedok a pásiem, tiež TV a film. projektov. Kedysi redaktorka kultúry. Bývalá členka Rozhlasovej rady. Zoznam autorových rubrík:  NezaradenéSúkromné

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