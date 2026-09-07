O premierovom podvedomí v predstihu

"Není li tu ta, kterou mám rád, pak mám rád tu která je tu..." Werich, Suchý
a inak, ako sa zvykne skôr zabávať na Slovensku ako vtip, riekanka: "A ta jiná ji má jinou? "Nemá ji jinou, ale má ji tady..."
"Hovadsky" ste sa zasmiali? Ja teda nie. Ani tak, ako sa zvykli "páni" čo sa rehotali na Donovaloch u súdeného a stále neodsúdeného vraj iba čestného objednávateľa, ktorého stále chránia akýsi "tam hore" a vráťme sa k tomu, čo je podstatné vraj nielen pre pánov "tvorstva".
A v podstate ide v oboch prípadoch o to isté, o vagínu, ( ako by podľa nášho premiera zrejme nazývali ono "miesto pánskej radosti" skazení intelektuáli v bratislavských kaviarňach a "najčistejší, naši" fyzicky pracujúci chlapi v krčmách štvrtej cenovej plus náš "najschopnejší" jedinec, koaličný zabávač a europoslanec Blaha na pódiu pred Parlamentom (spomeňte si na "kurvu americkú") ale aj na večnú pani zo Smeru, prefíkane (myslí si ona) za "luzu" sa schovávajúcu.
Domov je u nás dávno neplatí, dobre bývalo...kedy vlastne?
Mimochodom, čo je to "domov"? Takto si ho predstavuje náš iluzionista číslo jeden?
Iluzionista, na rozdiel od podriadených nepritakáva a stále myslí na seba.
Výborný nápad. Už dnes sa znovu riadi "zázračným" podvedomím vodcu stáda. Ani sme ho nemuseli prosiť.
Všetko sa na dobré obráti. Po "veľkých" voľbách zabezpečí, aby vládli dve najsilnejšie strany.
Skrátka PS a Smer.