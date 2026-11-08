O príhovore premiéra Fica na návšteve v Ľvove

Bolo to vo štvrtok, sledovala som v priamom prenose príhovor premiéra Fica, myslím na prvej návšteve Ukrajiny. Pretože som časť prejavu pána predsedu našej vlády uviedla v plnom znení v mojom predchádzajúcom článku, môže si ho každý hneď prečítať.
Pán premiér "horel" obdivom ku krajine, v ktorej sa práve nachádzal, čím vo mne vyvolal pocit hanby za vysokého predstaviteľa Slovenska. Bol to iný výstup, ako mnohé, aké sme v súvislosti s trpiacou Ukrajinou počúvali.
Toľko k prvej časti výčitiek.
Druhá časť, ktorá pobúrila, bola moja posledná veta "A čo na to slovenskí katolíci?"
Pokúsim sa písať krátko: Keď pán Fico pred rokmi v rozhovore pred voľbami odpovedal na otázky svojho ministra kultúry o krste, prvom sv.prijímaní, birmovke, skrátka o detstve v kresťanskej rodine, mali obaja upriamené otázky a odpovede tak, aby nakriatli najmä slovenských katolíkov ísť k voľbám. Veď tak sa to robí...
Druhá časť vety chcela mieriť na skutočnosť, že práve bohabojní slovenskí najmä muži vstupovali nadšene aj do KSS, neskôr obdivovali Mečiara s celým spevokolom a keď sa prihlásil Robert Fico, pritakávali jeho večnému slovensko - ruskému priateľstvu, ktoré tak nadšene propagoval svojimi častými návštevami v závese s predsedom SNS a ministrom Blanárom.