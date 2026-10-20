Prečo nás autokrati premenovali na robotnícku triedu

Autokraciu predstavovať netreba, hoci ju možno nazývať aj Ľuďmi, čo sa zapredali. Horor nastane, ak veci znásilňujú ľudí tak ako napríklad v našej malej krajinke.
Taký Klement Gottwald sa vyučil za stolára, ale ako mladý proletár chápal, že politika je pre neho mocnejšia čarodejnica, hoci sám o skutočnej politike veľa nevedel. A nič nebolo pre zavalitého mládenca s bezvýraznou tvárou ľahšie ako sa "obetovať".
Spolu s inými hlásateľmi aj z radov inteligencie a s intelektuálmi zvučných mien, sme počúvali frajerské reči o ponáške na raj. Už nie nebeský, ale náš. slovenský. Podľa vzoru "velikého toho dubiska", lebo, však sme Slovania a tí sa majú spoločne "držať" pokope, ako predvoj najpevnejších dubísk vo vesmíre ... Kde ste dnes, mimozemšťania? Neprídete porozprávať príbeh o opakovanom ničení planéty Zem?
Slováci vám neuveria, hoci majú zrak a sluch.
Kde ste, stratené civilizácie planéty?
Aj na vás raz ako predvoj žili tvory, tvrdiac, že ich musia viesť tí, čo majú tykadlá na vývoj všetkých svetov.
A pritom im nikdy žiadne tykadlá nevyrašili.
Prevalili sa tisícročia.
A tak si vymysleli tvory pracujúce rukami. Nemali o nich ani "šajnu".
Dostali názov Robotnícka trieda a ňou sa zakrývali.