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20. okt 2026 o 14:16
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Prečo nás autokrati premenovali na robotnícku triedu

Sme však ľudia, pracujúci rukami

Elena Antalová
Elena Antalová Bloger
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Autokraciu predstavovať netreba, hoci ju možno nazývať aj Ľuďmi, čo sa zapredali. Horor nastane, ak veci znásilňujú ľudí tak ako napríklad v našej malej krajinke.

Taký Klement Gottwald sa vyučil za stolára, ale ako mladý proletár chápal, že politika je pre neho mocnejšia čarodejnica, hoci sám o skutočnej politike veľa nevedel. A nič nebolo pre zavalitého mládenca s bezvýraznou tvárou ľahšie ako sa "obetovať".

Spolu s inými hlásateľmi aj z radov inteligencie a s intelektuálmi zvučných mien, sme počúvali frajerské reči o ponáške na raj. Už nie nebeský, ale náš. slovenský. Podľa vzoru "velikého toho dubiska", lebo, však sme Slovania a tí sa majú spoločne "držať" pokope, ako predvoj najpevnejších dubísk vo vesmíre ... Kde ste dnes, mimozemšťania? Neprídete porozprávať príbeh o opakovanom ničení planéty Zem?

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Slováci vám neuveria, hoci majú zrak a sluch.

Kde ste, stratené civilizácie planéty?

Aj na vás raz ako predvoj žili tvory, tvrdiac, že ich musia viesť tí, čo majú tykadlá na vývoj všetkých svetov.

A pritom im nikdy žiadne tykadlá nevyrašili.

Prevalili sa tisícročia.

A tak si vymysleli tvory pracujúce rukami. Nemali o nich ani "šajnu".

Dostali názov Robotnícka trieda a ňou sa zakrývali.

Elena Antalová

Elena Antalová
Bloger 
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  • Počet článkov:  847
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Autorka mnohých, aj ocenených, rozhlas. hier a dramatizácií, poviedok a pásiem, tiež TV a film. projektov. Kedysi redaktorka kultúry. Bývalá členka Rozhlasovej rady. Zoznam autorových rubrík:  NezaradenéSúkromné

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