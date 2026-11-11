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11. nov 2026 o 22:38
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To neděláš dobře, Roberte, vážně!

Vyzváňali mi dvaja...

Elena Antalová
Elena Antalová Bloger
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Mám stôl a pri ňom nikto.

A teraz návšteva, načo? Veď nemám ani upratané, opatrovateľky ma opustili jedna po druhej. Nepáčili sa im moje názory. Čo už? Každý sme nielen na Slovensku nejaký.

Z ministerstva vnútra od Veľkej noci nevolali, aby sa spýtali, či som ich zasa nehľadala.

Umelá inteligencia nechápe, prečo ju otravujem kvôli "kravine" ako sú blogy.

Viacerí sa vyhrážajú, že sa budú vyhrážať.

Ostatní akurát provokujú, že mám poslať zopár euríčok na Vilka, keď už do Nantes bežať nevládzem. Ten veľký Vilko si z obrazovky aspoň poplače, keď už musí nahrádzať štát zložený zo sociálnej demokracie a socialnej demokracie.

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Šéfredaktori zasa, že prestanú existovať, ak ich nepodporím. Nevyjde mi na taxík k doktorom na výmenu kardiopodpory a na drahé zákazy všetkého od ďalších piatich odborníkov. Radšej nechodím.

Lebo nechodím. A zohnať niekoho, kto by ma okrem francúzskej barle sprevádzal, nenájdem. Aj mladí by radi zarobili, keby nemuseli robiť.

Plienkové nohavičky na pomočovanie mám, ale sa mi videlo trápne v blogoch ich ministrovi pripomínať, a ten je mladý a jeho mladá podšéfka sa ešte nepomočuje, navyše donedávna bola podšéfkou na ministerstve pôdohospodárstva, takže až teraz mám počítač zahltený reklamou, áno inkontinencia existuje, starí ľudia sa pomočujú. nuž teraz intenzívne propagujú slovenské pocikávanie.

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"Babička, máš na zadku fľak" môžu vymyslieť takí, ktorí zaspali v socialistickom realizme a teraz v dôchodku protekčne zarábajú.

A chlapi na dve smeny vystupujú ako pomocné sestry pri umývaní starých pacientiek na traumatológii.

"Ešte ideme umyť riť tej posratej pri dverách" zažila som milý prejav sociálnej starostlivosti na doliečováku traumatológie.

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A bol covid a živé sny. Dnes zostal len živý sen.

Vrúbali sa mi do bytu dvaja. Sadli si k stolu a čakali, že ich pohostím dobrotami ako na zasadaní vlády

Náš najvyšší vytiahol zápalky ako by bol vo Vesničke strediskovej.

"To neděláš dobře, Roberte", povedal starostlivý Babiš.

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"Má pravdu", pritakala som ako tá stará teta z Vesničky. Ale prečo hovorí Babiš po česky?

Robert veľkopansky hodil rukou.

Elena Antalová

Elena Antalová
Bloger 
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  • Počet článkov:  853
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  • Páči sa:  15 605x

Autorka mnohých, aj ocenených, rozhlas. hier a dramatizácií, poviedok a pásiem, tiež TV a film. projektov. Kedysi redaktorka kultúry. Bývalá členka Rozhlasovej rady. Zoznam autorových rubrík:  NezaradenéSúkromné

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