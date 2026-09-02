V SNS, ako inak, je všetko po starom

ňou bola tá, ktorú prešustrovali.
Ako by nikdy neboli pochopili, že sú slovenskou stranou a ešte k tomu národnou. A každé z tých slov niečo reprezentuje. Už aj voliči, možno (bývalí) odpadávajú ako zrelé hrušky v zabudnutej záhrade mŕtveho.
Niektorí sa prebudili po mnohých "trapasoch" a začali sa im otvárať oči. Mnohí si uvedomili, že o Slovensko v prvom rade nejde.
Na otázku prečo volili SNS, odpovedali: "Sme Slováci a mysleli sme si, že máme stranu, ktorá nás bude reprezentovať a ktorú voliť musíme. Patríme Slovensku, Slovensko je naša vlasť a každý z nás by za Slovensko dýchal."
Nevyužitá šanca ponúknuť Slovenkám a Slovákom život v slovenskej vlasti, z ktorej sa tešili, keď im navraveli, že Maďari a Česi a ďalší vymodelovaní protivníci ich podceňujú, a chcú ich len zneužívať (Európska únia tiež). Aj v tomto smere strana neposkytovala pravdivé informácie o svete, politike a ich pravidlách. Naopak: Slovenská národná strana predsedovými ústami podávala slovenské srdcia Rusku, a Putinovi zvlášť. Bola to v podstate zahodená príležitosť vravieť skutočnú pravdu. Ukázať svetu, že Slovensko, často so srdcom na dlani, by mohlo byť.
Spomienku na slovenských umučených Židov si nepamätáme! Za likvidáciu slovenských osobností po roku 1948 ani náhodou. Prenasledovanie veriacich v päťdesiatych rokoch, a dokonca aj označenie partizánskych veliteľov z Povstania za nepriateľov je hanba.
Náš prezident na banskobystrickom námestí vyznamenával nemeckých dôstojníkov a vojakov šialeného Hitlera, no onedlho na tom istom námestí vyznamenávali iných hrdinov, vyhnaných šialeným Stalinom.
Predseda SNS však soptil na slovenskú prezidentku a nechal sa unášať sám sebou, keď hlásal, že prezidentom má byť neopakovateľný a jedinečný Fico.
Predstavitelia SNS by sa mali prejaviť a dať najavo, komu chcú vlastne slúžiť.
Nemali by to byť náhodou ľudia zvaní Slováci?