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18. okt 2026 o 16:59
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Ako zabiť všetky vtáčiky

Smelo "frajerská koalícia"

Elena Antalová
Elena Antalová Bloger
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Diskusia  (0)

Tí, čo sa zabávajú, to vybavia za vás

(Ako som hľadala pani Harper. Áno. tú).

Pani Harper Lee dostala "Nobela" za román Ako zabiť vtáčika a nebolo to ani tak o zabíjaní, ako o sexe. Už sa jej na "vec" nespýtame, myslím, že v roku 2016 odišla tam, o čom sme stále nepresvedčení, že existuje. A Slovák, ktorý čítal Leninove spisy ako kedysi Svätovojtešský kalendár, opäť nevie nič ani o svete, čo by sa mal krútiť podľa prijateľných predstáv. A navyše, ľudia na Slovensku nejaké zásadné predstavy o takzvanom "behu" sveta nikdy nemali a ako to vyzerá podľa humoristických a politických relácií v prispatých médiách a už vôbec nie v najnovších správach tak skoro mať nebudú.

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Nech sa tie Macronove deti riadne pobijú, nech si naši správcovia a najmä "správcovia" rozdelia naše myšlienky na také, čo sa im páčia, a budú naďalej pre dobre platené miesta v štátnej správe.

Čo má byť mladých úradníkov po nejakej Ukrajine.

Čo nás do čohokoľvek, aj tak asi nebude nikoho, kto by tie čarovné papieriky ešte potreboval...

Vtáčiky to už vedia, ak ešte stále všetky neodleteli.

A naša frajerská koaličná kapela im do hnisajúcich rán pustí ... Rekviem?

Elena Antalová

Elena Antalová
Bloger 
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  • Počet článkov:  846
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Autorka mnohých, aj ocenených, rozhlas. hier a dramatizácií, poviedok a pásiem, tiež TV a film. projektov. Kedysi redaktorka kultúry. Bývalá členka Rozhlasovej rady. Zoznam autorových rubrík:  NezaradenéSúkromné

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