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11. okt 2026 o 18:54
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Keď pápeža máme, nech žije

Ak sa myšlienkou upnete na čokoľvek, podarí sa

Elena Antalová
Elena Antalová Bloger
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Posmievame sa tým, ktorí sa modlia. A pritom modlitba je len zúfalá prosba nešťastných, vysielaná do vesmíru. Bolo by zaujímavé vedieť, či sa niekto na svete modlí aj za Putina a Trumpa, ( ktorým je so zdravím mozgom ale boľavým srdcom ťažké porozumieť...), to už skôr veríme "Ficokatolíkom", lebo ich máme "furt" na očiach, a národ ich nevie zaradiť.

Z tohto uhla pohľadu sú naši predstavitelia nezničiteľní. A televízne dramaturgie im idú v ústrety nielen Slovensku, už aj tá z Europarlamentu. A pritom v našej demokracii, a dobre sa pamätáme, druhý najvyšší počet hlasov vo voľbách získalo Progresívne Slovensko, nie SNS. Prezident si vyvolil Danka a spol., lebo inak mu minulosť, a najmä (prezidentská) budúcnosť nedala.

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Čo teraz, slovenskí rímskokoaliční voliči spod Tatier?

Budete spínať ruky za pápeža a prezidenta dokopy, ako doteraz vždy...

Ján Pavol II. pomohol vymaniť Slovensko spod komunistov nielen preto, že bol pápež. Najmä preto, že prosil Boha, ktorému bez výhrad veril a za ním opakovali žiadosť tisíce veriacich na svete.

Aj Slovákov.

Elena Antalová

Elena Antalová
Bloger 
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  • Počet článkov:  843
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Autorka mnohých, aj ocenených, rozhlas. hier a dramatizácií, poviedok a pásiem, tiež TV a film. projektov. Kedysi redaktorka kultúry. Bývalá členka Rozhlasovej rady. Zoznam autorových rubrík:  NezaradenéSúkromné

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