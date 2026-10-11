Keď pápeža máme, nech žije

Posmievame sa tým, ktorí sa modlia. A pritom modlitba je len zúfalá prosba nešťastných, vysielaná do vesmíru. Bolo by zaujímavé vedieť, či sa niekto na svete modlí aj za Putina a Trumpa, ( ktorým je so zdravím mozgom ale boľavým srdcom ťažké porozumieť...), to už skôr veríme "Ficokatolíkom", lebo ich máme "furt" na očiach, a národ ich nevie zaradiť.
Z tohto uhla pohľadu sú naši predstavitelia nezničiteľní. A televízne dramaturgie im idú v ústrety nielen Slovensku, už aj tá z Europarlamentu. A pritom v našej demokracii, a dobre sa pamätáme, druhý najvyšší počet hlasov vo voľbách získalo Progresívne Slovensko, nie SNS. Prezident si vyvolil Danka a spol., lebo inak mu minulosť, a najmä (prezidentská) budúcnosť nedala.
Čo teraz, slovenskí rímskokoaliční voliči spod Tatier?
Budete spínať ruky za pápeža a prezidenta dokopy, ako doteraz vždy...
Ján Pavol II. pomohol vymaniť Slovensko spod komunistov nielen preto, že bol pápež. Najmä preto, že prosil Boha, ktorému bez výhrad veril a za ním opakovali žiadosť tisíce veriacich na svete.
Aj Slovákov.