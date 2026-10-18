Kolektívna nebezpečnosť, Slovensko dnes

Pridlho sme nečakali.
Republika sa spojí s Hlasom, Hlina musí "prežiť" vystúpenie o PS-ku a ďalšími... S Hlasom nastúpi predsednícku funkciu Tomáš a Danko preplače ďalšie priesery. Možno Gašpar bude Smer reprezentovať v generálskej kráse ako kedysi...?
Skrátka Tanec nad plačom ako by nanovo napísal Peter Zvon.
Taraba bol správne načasovaný, bude sa mu dariť ovládať nielen politicky proruský podpriemer. Zvládne aj staršiu strednú vrstvu, lebo resentiment na Tisa funguje, no táto tvár ako vytesaná podľa povojnových vzorov ako z filmového Dabača u Tarabu fungovať nemôže. Pán Chudík bol vnútorne pevný intelektuál, ktorý by nesúhlasil s holocaustom ani s vraždením židov v Kremničke alebo v Nemeckej. Nenastúpil by do Frontového divadla v tom nadšeného Andreja Bagara, čo by pán Bagar ako ľudsky cítiaci muž so zrelým pohľadom na dnešok pochopil. Paradoxne by si možno obaja zahrali partizánskeho veliteľa Žingora, odsúdeného na príkaz sovietskych poradcov na smrť.
Ani v spoločnej cele by dnes nedebatovali Husák s "vývozcom" Ježišových rodákov, Alexandrom Machom...
Slovensko mladé, rodisko moje,
aj mohyla mojich kostí.
V tebe mám pekných obrazov dvoje
a dvoje veľkých ľúbostí...
Aké ľúbosti by ospieval básnik dnes, keď už síce všetci vedia čítať, ale ešte lepšie počítajú.