Multitatko a Servítka sa tlačia, že do roboty

Takú drzosť len tak nevidíš, hoci dnes sa nemôžno čudovať, niektorí sa čudovali dlho, a v podstate to asi málokomu prekážalo.
Jeden padal počas sviatkov na kolená a vnucoval sa pápežovi. Bol jedným z troch najvyšších v štáte, ale ani náhodou si nenechal ujsť pre neho to najdôležitejšie, milenky a frajerky. Je bohatý a jeho deti sú šťastné (si myslí on) , že majú každé vlastnú mamičku a peniaze, tie do smrtí (možno) udržia spomienky na slávneho tatina, lebo im zabezpečí život, podobný tomu jeho.
Prezident v tomto prípade bol prečítaný tými, čo vedia čítať v odchovancoch Smeru. Ostatní si vyvrátiť svoju slepotu nedali (takmer desaťročie v dobre platených rokoch štúdia vo Ficových univerzitách s perspektívou zaradenia do najvyšších postov) a zaprisahávali sa na všetko, že len dobro patrí k dlhodobému premierovi a jeho poklesky sú vlastne chybami učňov, tiež s vysokými príjmami, pôsobiacich ešte stále v úlohe pomätencov storočia.
Putin a Trump tomu nerozumejú, ale na nášho poklonkujúceho premiera nezabudnú.
Ten prvý by mal vedieť, že kade prešiel komunizmus, tam sto rokov tráva neporastie.
Dnes je o mnohé problémy viac, vyhrávajú Kaliňák a Saková!!!
PS. Pred dvadsaťročím ma spoločnosť kolegov z Rozhlasovej rady zavolala na kapučíno do rozhlasovej kaviarne. Odmietla som, že do Kaliňákovej kaviarne nevkročím. Veľmi sa zabávali, ten sa vyľaká...Bavia sa aj teraz?!