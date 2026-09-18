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18. sep 2026 o 19:44
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Multitatko a Servítka sa tlačia, že do roboty

Servítka je na peniaze, Multitatko na baby

Elena Antalová
Elena Antalová Bloger
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Takú drzosť len tak nevidíš, hoci dnes sa nemôžno čudovať, niektorí sa čudovali dlho, a v podstate to asi málokomu prekážalo.

Jeden padal počas sviatkov na kolená a vnucoval sa pápežovi. Bol jedným z troch najvyšších v štáte, ale ani náhodou si nenechal ujsť pre neho to najdôležitejšie, milenky a frajerky. Je bohatý a jeho deti sú šťastné (si myslí on) , že majú každé vlastnú mamičku a peniaze, tie do smrtí (možno) udržia spomienky na slávneho tatina, lebo im zabezpečí život, podobný tomu jeho.

Prezident v tomto prípade bol prečítaný tými, čo vedia čítať v odchovancoch Smeru. Ostatní si vyvrátiť svoju slepotu nedali (takmer desaťročie v dobre platených rokoch štúdia vo Ficových univerzitách s perspektívou zaradenia do najvyšších postov) a zaprisahávali sa na všetko, že len dobro patrí k dlhodobému premierovi a jeho poklesky sú vlastne chybami učňov, tiež s vysokými príjmami, pôsobiacich ešte stále v úlohe pomätencov storočia.

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Putin a Trump tomu nerozumejú, ale na nášho poklonkujúceho premiera nezabudnú.

Ten prvý by mal vedieť, že kade prešiel komunizmus, tam sto rokov tráva neporastie.

Dnes je o mnohé problémy viac, vyhrávajú Kaliňák a Saková!!!

PS. Pred dvadsaťročím ma spoločnosť kolegov z Rozhlasovej rady zavolala na kapučíno do rozhlasovej kaviarne. Odmietla som, že do Kaliňákovej kaviarne nevkročím. Veľmi sa zabávali, ten sa vyľaká...Bavia sa aj teraz?!

Elena Antalová

Elena Antalová
Bloger 
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  • Počet článkov:  836
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  • Páči sa:  15 187x

Autorka mnohých, aj ocenených, rozhlas. hier a dramatizácií, poviedok a pásiem, tiež TV a film. projektov. Kedysi redaktorka kultúry. Bývalá členka Rozhlasovej rady. Zoznam autorových rubrík:  NezaradenéSúkromné

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