Odpúšťanie banalít sa neodpúšťa!

Môžeme sa rozhodnúť, ako si budeme vyberať medzi anjelom, ktorý sa o pár rokov zmení na diabla, aby nás trápil a pokúšal. Alebo si vyberieme rovno diabla. Je urastený, navoňaný, zamestnaný a slobodný. Býva v podnájme a my tiež.
Možno si nebudeme vyberať a zoberieme, čo nám príde do cesty a v šedivom meste na šedivej ulici v šedivom dome so šedivou partnerkou si užijeme päťdesiat rokov pokojnej partnerskej mierovej politiky.
Len si spomeňte, ako to bolo s Vami po desaťtisícoch nedeľných obedov (najlepší vývar bol ten mamičkin), tak ho jeme a jeme, lebo sme ho varili úžasných päť hodín pomaly, všetko vrátane manželských povinností sme vždy robili pokojne.
Dvadsať rokov po tých čudných pohyboch, čo sa každej partnerke hnusia, si povieme dosť! Potom sa bez rečí dohodneme o sexuálnom dôchodku.
V starovekých pyžamách s natáčkami na jednej a plešinou na druhej hlave a plienkami na miestach, s ktorými sme si kedysi občas prípomínali, niektorí pred Pánom, iní pred súdruhom primátorom, našu šedivú vernosť.
Sme skrátka veľkoryso malicherní, ako naši ockovia a mamičky a ich ockovia a mamičky v rakúskom Uhorsku a ešte predtým s nadšením pre profesora Štúra a spoločnosť v monarchii čo ostala po Márii Terezii a ešte predtým osprostení sami so sebou, prosiac boha a ešte predtým bohov a prvého odbojára, pána od Jánošíkov s rovnakými nepriateľmi, tými, čo sa vozili na kočoch a liezli do komôrky nevedomých slúžok...
Hviezdy predsa nikdy nepadali, motýle v bruchu sa ešte ani nepohli... No zameriavajú nás na podstatu. Na výmenu zlacneného nábytku a kúpu starej kávy, šetríme na Vianoce, napokon, tak sme boli vychovaní zvyknutí od rovnako šedivých starých tetušiek. A potom sú tu dospelé deti, ich nedeľné návštevy a našu polievku, tú od nás. Najlepšie bude pre nich vážiť si rodinu v šedivom dome, načo by sme hľadali iné bývanie, nebudeme trvať na banalitách ako sú kreslá a nové poťahy a preboha načo už pre nás nový byt? Nový byt treba dať deťom, alebo malý domček na vidieku, preč od prežitého mestského hluku, nech si užijú farmu a jazierko a vôbec, načo by nám boli také banality ako oplotené ovce a kozy a autá, a pre každého jedno, a nie také, ale onaké...Banality na pôžičku nám neboli treba, nám stačila láska... Láska, čo je to?
Čo ti navrhujem ťa nepoteší...- zaúpie partner - Budeš mať sviatok. Čo keby sme šli do kina?
Načo?
Neviem na čo, dávajú tam filmy, to je také...- chceli sme úpieť obaja perfektne zladení a obaja sme vedeli, že sú to banality a že sme dostali vstupenky zadarmo. - Tvoja firma?
Prikývli sme. Obaja.
Politika, - rozumeli sme si, musíme šetriť. -A kto?
Demokrati, veď vieme. - či dáki Maďari?
Prezident, prezidenta máme, vieme. Dáky Hlas-, nijaká banalita.
A tak sa to začalo.
Spoznávame skutočne plnohodnotný život.
Našu slovenskú politiku, v podstate banalitu. Iní nebudeme a tak je to správne a tak nech to ostane.