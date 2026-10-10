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10. okt 2026 o 12:56
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Odpúšťanie banalít sa neodpúšťa!

V partnerstve ani v politike (úvaha).

Elena Antalová
Elena Antalová Bloger
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Môžeme sa rozhodnúť, ako si budeme vyberať medzi anjelom, ktorý sa o pár rokov zmení na diabla, aby nás trápil a pokúšal. Alebo si vyberieme rovno diabla. Je urastený, navoňaný, zamestnaný a slobodný. Býva v podnájme a my tiež.

Možno si nebudeme vyberať a zoberieme, čo nám príde do cesty a v šedivom meste na šedivej ulici v šedivom dome so šedivou partnerkou si užijeme päťdesiat rokov pokojnej partnerskej mierovej politiky.

Len si spomeňte, ako to bolo s Vami po desaťtisícoch nedeľných obedov (najlepší vývar bol ten mamičkin), tak ho jeme a jeme, lebo sme ho varili úžasných päť hodín pomaly, všetko vrátane manželských povinností sme vždy robili pokojne.

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Dvadsať rokov po tých čudných pohyboch, čo sa každej partnerke hnusia, si povieme dosť! Potom sa bez rečí dohodneme o sexuálnom dôchodku.

V starovekých pyžamách s natáčkami na jednej a plešinou na druhej hlave a plienkami na miestach, s ktorými sme si kedysi občas prípomínali, niektorí pred Pánom, iní pred súdruhom primátorom, našu šedivú vernosť.

Sme skrátka veľkoryso malicherní, ako naši ockovia a mamičky a ich ockovia a mamičky v rakúskom Uhorsku a ešte predtým s nadšením pre profesora Štúra a spoločnosť v monarchii čo ostala po Márii Terezii a ešte predtým osprostení sami so sebou, prosiac boha a ešte predtým bohov a prvého odbojára, pána od Jánošíkov s rovnakými nepriateľmi, tými, čo sa vozili na kočoch a liezli do komôrky nevedomých slúžok...

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Hviezdy predsa nikdy nepadali, motýle v bruchu sa ešte ani nepohli... No zameriavajú nás na podstatu. Na výmenu zlacneného nábytku a kúpu starej kávy, šetríme na Vianoce, napokon, tak sme boli vychovaní zvyknutí od rovnako šedivých starých tetušiek. A potom sú tu dospelé deti, ich nedeľné návštevy a našu polievku, tú od nás. Najlepšie bude pre nich vážiť si rodinu v šedivom dome, načo by sme hľadali iné bývanie, nebudeme trvať na banalitách ako sú kreslá a nové poťahy a preboha načo už pre nás nový byt? Nový byt treba dať deťom, alebo malý domček na vidieku, preč od prežitého mestského hluku, nech si užijú farmu a jazierko a vôbec, načo by nám boli také banality ako oplotené ovce a kozy a autá, a pre každého jedno, a nie také, ale onaké...Banality na pôžičku nám neboli treba, nám stačila láska... Láska, čo je to?

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  • Čo ti navrhujem ťa nepoteší...- zaúpie partner - Budeš mať sviatok. Čo keby sme šli do kina?

  • Načo?

  • Neviem na čo, dávajú tam filmy, to je také...- chceli sme úpieť obaja perfektne zladení a obaja sme vedeli, že sú to banality a že sme dostali vstupenky zadarmo. - Tvoja firma?

  • Prikývli sme. Obaja.

  • Politika, - rozumeli sme si, musíme šetriť. -A kto?

  • Demokrati, veď vieme. - či dáki Maďari?

  • Prezident, prezidenta máme, vieme. Dáky Hlas-, nijaká banalita.

A tak sa to začalo.

Spoznávame skutočne plnohodnotný život.

Našu slovenskú politiku, v podstate banalitu. Iní nebudeme a tak je to správne a tak nech to ostane.

Elena Antalová

Elena Antalová
Bloger 
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  • Počet článkov:  843
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  • Páči sa:  15 383x

Autorka mnohých, aj ocenených, rozhlas. hier a dramatizácií, poviedok a pásiem, tiež TV a film. projektov. Kedysi redaktorka kultúry. Bývalá členka Rozhlasovej rady. Zoznam autorových rubrík:  NezaradenéSúkromné

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