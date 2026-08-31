Sedím pred obrazovkou a je mi dobre

Mám radosť zo slovenských "báb", a teším sa, že im aj ja rozumiem. Dámy prinášajú do televíznej publicistiky nový vietor, a to je dobré z viacerých dôvodov.
V súčasnej neľahkej situácii, ktorá už dlho prináša (zámerne?) medzi "národ"stres a nepokoj, je príjemné počuť aj iné, opačné názory. Dnes, keď v ľuďoch oficiálni najvyšší reprezentanti zosilňujú sebavelebu (idú voľby), je situácia pre nerozhodnutých budúcich voličov jednoduchšia. Ak aj tí, čo boli v "umelom" spánku a "pracujú rukami" sú náchylní prijať iné názory, je to podstatný význam pre krajinu.
Iné názory ako tie oficiálne (koaličné a pritakávajúce) väčšina politológov definuje ako názory slobodnej voľby a takmer rovnaké názory majú práve múdre "Baby". Prinášajú však špecifický, takzvaný ženský názor a, ako to zvykne byť aj v iných oblastiach života, pôsobí pozitívne.
Intelektuálka teda nie je prezývka.
Intelektuál je človek, ktorý premýšľa o verejných otázkach a má samostatný názor na dianie spoločnosti.
Kto nepremýšľa a nechá sa ovládať manipulátormi, je ten "najlepší".
Najmä pred voľbami.
A po voľbách tiež.