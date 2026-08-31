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31. aug 2026 o 10:15
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Sedím pred obrazovkou a je mi dobre

Intelektuálka nie je neslušné slovo

Elena Antalová
Elena Antalová Bloger
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Mám radosť zo slovenských "báb", a teším sa, že im aj ja rozumiem. Dámy prinášajú do televíznej publicistiky nový vietor, a to je dobré z viacerých dôvodov.

V súčasnej neľahkej situácii, ktorá už dlho prináša (zámerne?) medzi "národ"stres a nepokoj, je príjemné počuť aj iné, opačné názory. Dnes, keď v ľuďoch oficiálni najvyšší reprezentanti zosilňujú sebavelebu (idú voľby), je situácia pre nerozhodnutých budúcich voličov jednoduchšia. Ak aj tí, čo boli v "umelom" spánku a "pracujú rukami" sú náchylní prijať iné názory, je to podstatný význam pre krajinu.

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Iné názory ako tie oficiálne (koaličné a pritakávajúce) väčšina politológov definuje ako názory slobodnej voľby a takmer rovnaké názory majú práve múdre "Baby". Prinášajú však špecifický, takzvaný ženský názor a, ako to zvykne byť aj v iných oblastiach života, pôsobí pozitívne.

Intelektuálka teda nie je prezývka.

Intelektuál je človek, ktorý premýšľa o verejných otázkach a má samostatný názor na dianie spoločnosti.

Kto nepremýšľa a nechá sa ovládať manipulátormi, je ten "najlepší".

Najmä pred voľbami.

A po voľbách tiež.

Elena Antalová

Elena Antalová
Bloger 
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  • Počet článkov:  830
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  • Páči sa:  15 014x

Autorka mnohých, aj ocenených, rozhlas. hier a dramatizácií, poviedok a pásiem, tiež TV a film. projektov. Kedysi redaktorka kultúry. Bývalá členka Rozhlasovej rady. Zoznam autorových rubrík:  NezaradenéSúkromné

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