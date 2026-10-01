To, čo sa tu deje, nie je normálne

Prvá je veta oznamovacia, druhá opytovacia.
V každom postkomunistickom štáte prvá úloha znie: Čo najdlhšie udržiavať ľudí v nevedomosti.
V skutočnosti prvý v štáte v umrnčanom "šoku": "Je to vôbec možné"?
V normálnej krajine to možné nie je. V normálnej krajine je prvý zo sluhov (ministerský predseda) informovaný o všetkom skôr ako to občanom napadne. Najmä ak ako jediný z koalície pracuje so svojím podvedomím.
Tváril sa, že my ostatní netušíme, čo sa deje, takže sa "rozletel" na všetky štyri strany na úkor malej krajiny, ktorú mal poctivo spravovať, lebo vyhral voľby. Nesprával sa tak. Asi sa spoliehal na slovenskú katolícku väčšinu, čo sa zasa spolieha na Patrónku Slovenska, ktorá zatvára oči nad porušovaním všetkých (božích aj ľudských) prikázaní.
Vtedy sa všetci nadšenci, podobne ako ovce, rozutekajú na autách do chát a iných, slkoholu plných stredísk, stále s túžbou v srdci: mať sa a mať. To je podstata zlostného JA. Bohatí budú v šoku, a tí chudobnejší ( na duchu) nariekajú, že štát im preplácať "zlaté" stoličky v kuchynkách nechce.
Na otázku koho ste volili - predsa toho, čo sa v ďalekom svete kúpal v zlatých vaniach a uľavoval si v zlatých záchodoch a doma sa spoľahol na vrodený inštinkt ľudu, spojený s ujúkaním, prejedaním sa a "prepíjaním" a dnes už aj s "populárnymi" drogami.
Ľudia ľudí znásilňujú, okrádajú, bijú sa a zabíjajú, hoci dávno mali dostať odpovede na otázky prečo "nadľudia" a volení predsedovia strán sa len usmievajú a objímajú a bozkávajú (sami seba).
A tárajú na všetky štyri strany o šťastí a stále nechápu, že sa im všetko sníva a pán najvyšší predseda zalamuje rukami a volá: To, čo sa deje, je normálne?
Mimochodom, prečo ste neurodzení páni necestovali za Rómami do ich papundeklových príbytkov? Vysvetlite vašim klamaným voličom, že mladí si ani náhodou nemôžu kupovať predražené byty a čo je najodpornejšie: vlastne sa zo všetkého tešíte a tvárite sa, že nechápete prečo (vďaka vám) ušla už takmer celá omladina, tá držiteľka našich rán. A nadávajúci starci chápu až vtedy, keď si už z dôchodkov nemôžu kúpiť toaleťák.
A hlavní "herci" cestujú do Moskvy a len by rokovali, rokovali a rokovali, len kam sa prepracovali?- Kto s nimi bude ešte rokovať?
Ostáva im postáť si s vetchými generálmi akoby z veľkej "revolúcie" a tešiť sa ako deti s matrjoškami.
A pán predseda najslovenskejšej strany stále ľudu nevysvetlil, čo v Rusku sklonený nad rukou vraha vybavoval.