Videla som ho ako mizne

Myslím, že to bolo 5.októbra v noci.
Dopísala som blog a odoslala som ho.
Neskôr som si chcela prečítať blog na webe, už tam nebol.
Odchádzal.
"Prepla" som mnou písaný "rukopis" na stránku SME Blog "články" a písmenká z môjho článku odchádzali pomerne rýchlo zdola nahor.
Nebolo to prvý raz. Začala som si vyčítať, že som urobila chybu, ale blog bol už raz uverejnený...
Umelá inteligencia mi napísala, nepochopili sme sa. Žiadala ma vypísať informácie o mojom účte... "Povídali, že mu hráli..."
Napísala by som blog znovu, text už nezopakujem, dokonca som si po niekoľkých dňoch nepamätala presne ani názov, ale na článku mi veľmi záležalo. Napísala som stovky blogov, tento sa týkal partnerských vzťahov a politiky.
Ak ste niekde videli môj blog, ozvite sa, prosím.
Ďakujem, elenaantalová