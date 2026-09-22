Radšej od diktátora než od suseda. Čo má Trump proti Kanade?

Donald Trump oznámil, že Spojené štáty pracujú na rozsiahlej dohode o nákupe potaše (draselnej suroviny používanej na výrobu hnojív) z Bieloruska. Údajne ju dokážu kúpiť podstatne lacnejšie než od Kanady, ktorá je dnes ich hlavným dodávateľom. Na prvý pohľad obyčajný obchod: niekto ponúkne nižšiu cenu, Amerika nakúpi.
Prípad bieloruskej potaše je však iba posledným dôvodom, prečo som sa nad Trumpovým vzťahom ku Kanade začal zamýšľať. V skutočnosti nejde o hnojivo ani o obchodnú dohodu. Trump proti Kanade vystupuje nepriateľsky už dlhšie, opakovane jej hrozí clami, spochybňuje jej význam a dokonca ju označuje za budúci 51. americký štát. Prečo však venuje toľko energie práve ponižovaniu jedného z najbližších spojencov USA?
Nemyslím si, že Trump nenávidí samotných Kanaďanov. Prekáža mu skôr Kanada ako samostatná krajina, ktorá si dovolí povedať Spojeným štátom nie. Kanada je od amerického trhu výrazne závislá a Trump je zrejme presvedčený, že by sa preto mala americkým požiadavkám jednoducho prispôsobiť. Keď to neurobí, nevníma ju ako partnera, ktorý si chráni vlastné záujmy, ale ako nevďačného suseda, ktorého treba potrestať.
Trump navyše pozerá na obchod ako na zápas, v ktorom jeden vyhrá a druhý musí prehrať. Ak USA od Kanady nakúpia viac tovaru, než jej predajú, automaticky to považuje za americkú prehru. Preto tvrdí, že Spojené štáty Kanadu dotujú a že Kanaďania na Američanoch zarábajú. Lenže veľkú časť tohto rozdielu tvorí ropa, plyn a ďalšie suroviny, ktoré americké firmy potrebujú a dobrovoľne kupujú. Nie je to žiadny dar Kanade.
Keby však išlo iba o obchodnú bilanciu, Trump by rokoval o cenách, clách a konkrétnych podmienkach. On namiesto toho kanadského premiéra označoval za guvernéra, hovoril o Kanade ako o 51. štáte a hranicu medzi oboma krajinami nazval umelo nakreslenou čiarou. To už nie je obchodné vyjednávanie. Je to odkaz, že Kanadu nepovažuje za úplne rovnocenného partnera.
Práve tu podľa mňa leží podstata celého problému. Trump má rád partnerov, ktorí uznávajú jeho prevahu, ponúknu mu dohodu a dovolia mu vyhlásiť víťazstvo. Oveľa horšie znáša spojencov, ktorí mu verejne odporujú. Kanada je pritom dostatočne blízka a ekonomicky závislá na to, aby na ňu mohol silno tlačiť, ale zároveň dostatočne sebavedomá na to, aby sa odmietla podriadiť. A to Trump zjavne považuje takmer za osobnú urážku.
Svoju úlohu v tom určite zohral aj Justin Trudeau. Ich vzťah sa výrazne pokazil už počas summitu G7 v roku 2018, keď Trudeau vyhlásil, že Kanaďania sa nenechajú tlačiť. Trump ho následne označil za nečestného a slabého. Pre bežného politika je takáto výmena súčasťou diplomacie. Trump si však podobné verejné odmietnutie pamätá a politický spor často premieňa na osobnú krivdu.
Lenže Trudeau už nie je premiérom a nepriateľský postoj ku Kanade pokračuje. Problém teda musí byť hlbší. Kanada predstavuje presne ten typ medzinárodných vzťahov, ktorému Trump nerozumie alebo ho odmieta: spojenectvo založené na pravidlách, vzájomných ústupkoch a rešpektovaní aj menšieho partnera. Trump namiesto toho vidí svet ako rebríček moci. Silnejší určuje podmienky a slabší ich má prijať.
Do tejto predstavy zapadajú aj jeho reči o 51. štáte. Možno nikdy neexistoval skutočný plán na pripojenie Kanady, no opakované spochybňovanie jej samostatnosti nie je nevinný vtip. Trump tým Kanaďanom odkazuje, že ich štát existuje iba vďaka ochrane a ekonomike Spojených štátov. Zároveň ich bohatstvo, nerastné suroviny, energiu a územie v Arktíde vníma ako niečo, čo by malo prirodzene patriť do americkej sféry vplyvu.
Aj preto môže byť pre Trumpa jednoduchšie dohodnúť sa s diktátorom než s demokratickým spojencom. Diktátor nepotrebuje hovoriť o spoločných hodnotách. Ponúkne obchod, urobí konkrétny ústupok a umožní Trumpovi oznámiť víťazstvo. Demokratická Kanada, ktorá trvá na svojej rovnocennosti a odpovedá na clá vlastnými opatreniami, je pre neho oveľa nepríjemnejšia.
A práve preto ma správa o bieloruskej potaši tak zaujala. Samotné hnojivo nie je podstatou celého príbehu. Je iba ďalším dôkazom toho, ako Trump vníma spojencov. Priateľom pre neho nie je krajina, s ktorou USA spájajú desaťročia spolupráce. Priateľom je ten, kto sa mu práve teraz podriadi a ponúkne výhodný obchod. A v takomto svete môže byť poslušný diktátor prijateľnejší než samostatný demokratický sused.