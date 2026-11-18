Auto nemám, no napriek tomu si už dlhší čas všímam ceny benzínu a nafty na našich čerpacích staniciach. Takmer každý pracovný deň cestujem medzimestským autobusom smerom do Bratislavy a cestou míňam niekoľko čerpacích staníc rôznych spoločností.
A čím dlhšie ich sledujem, tým viac mi vŕta v hlave, ako je možné, že tri veľké spoločnosti, ktoré by si mali navzájom konkurovať, majú vždy úplne rovnaké ceny? A keď sa cena zmení, akoby sa na novej sume všetky tri zhodli.
Shell, Slovnaft a OMV. Tri veľké spoločnosti, ktoré by si mali navzájom konkurovať. Lenže keď sa pozriem na ich cenníky, často vidím úplne rovnaké čísla. Napríklad benzín za 1,599 eura za liter. A keď jedna spoločnosť cenu zmení, netrvá dlho a rovnakú cenu vidím aj u ďalších dvoch.
O to zaujímavejšie je, že na tej istej trase míňam aj čerpacie stanice Orlen, kde bývajú ceny nižšie. A potom sú tu menšie, menej známe pumpy, na ktorých sa dá natankovať ešte lacnejšie.
Nehovorím, že sa tieto spoločnosti na cenách dohadujú. Nemám na to žiadne dôkazy a možno na to existuje úplne jednoduché ekonomické vysvetlenie. Ale keď vidím tri konkurenčné značky a opakovane rovnaké ceny, prirodzene ma zaujíma, ako medzi nimi vlastne funguje konkurencia.
Keď som začal hľadať, či si túto zvláštnosť všimol aj niekto iný, zistil som, že sa cenami pohonných hmôt zaoberal dokonca Protimonopolný úrad SR.
V rokoch 2013 a 2014 analyzoval ceny benzínu a nafty na približne 640 čerpacích staniciach. Výsledky zverejnil vo februári 2015. Cenový kartel medzi predajcami nepreukázal.
Ešte zaujímavejšie sú však zistenia úradu z roku 2020. Slovnaft označil za cenového lídra, ktorého cenový vývoj ostatní významní predajcovia v sledovanom období v zásade kopírovali.
Úrad tento jav vysvetľuje takzvaným vedomým paralelizmom. Zjednodušene povedané, firmy sledujú ceny konkurencie a prispôsobujú im svoje vlastné. Nemusia sa na ničom dohodnúť, a preto takéto správanie samo osebe nie je nezákonné.
Ak Shell, Slovnaft a OMV dokážu takmer vždy ponúknuť rovnakú cenu, prečo sa ani jedna z týchto spoločností nepokúsi byť lacnejšia?
A ak im všetkým vyhovuje rovnaká cena, potom sa pýtam, kde sa končí prirodzené správanie konkurentov a kde sa začína trh, na ktorom už vlastne nikto nemusí o zákazníka cenovo bojovať?