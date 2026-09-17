Každý vodič BMW je K****. Aspoň podľa Facebooku

Na Facebooku existujú stránky a skupiny, do ktorých ľudia posielajú fotografie zle zaparkovaných áut alebo iných dopravných prešľapov. Dodnes som celkom nepochopil, prečo to robia. Pri niektorých záberoch je pohoršenie oprávnené. Auto stojí na priechode, blokuje chodník alebo zaberá miesto vyhradené pre človeka so zdravotným postihnutím. Lenže množstvo príspevkov zachytáva iba auto s jedným kolesom na čiare či pár centimetrov za ňou.
Bez akéhokoľvek kontextu. Nevieme, ako boli zaparkované okolité autá, keď vodič prišiel. Nevieme, či bolo parkovisko prázdne, či sú čiary vôbec poriadne viditeľné ani čo sa tam dialo pred odfotením. Máme iba jednu fotografiu, z ktorej sa často nedá vyčítať takmer nič. Diskutujúcim to však bohato stačí.
Aby bolo jasné, nemám BMW. Auto považujem predovšetkým za prostriedok, ktorým sa potrebujem dostať z jedného miesta na druhé – ideálne aj naspäť. Je mi v zásade jedno, aký znak má na kapote, pokiaľ naštartuje, odvezie ma a cestou z neho nič dôležité neodpadne.
Až pri čítaní facebookových diskusií som pochopil, ako veľmi sa mýlim. Auto totiž nie je iba dopravný prostriedok. Je to diagnóza. A pri BMW je podľa Facebooku diagnóza jasná ešte skôr, než vodič vôbec vystúpi.
Stačí, aby bolo na fotografii BMW, a dopravný priestupok prestáva byť obyčajným dopravným priestupkom. Koleso na čiare už nie je koleso na čiare. Je to nezvratný dôkaz arogancie, nedostatku empatie, prehnaného ega a pravdepodobne aj chýbajúcich centimetrov na miestach, o ktorých sa nehovorí.
Pod fotografiou sa okamžite objavia známe rozsudky: „Čo iné čakať od vodiča BMW?“ „Klasika.“ „Smerovky asi nemal v príplatkovej výbave.“ O chvíľu sa pridá znalec osobných financií a vysvetlí, že auto je určite kúpené na lízing, majiteľ doma nemá čo jesť a celé BMW potrebuje iba preto, aby si ním liečil komplexy. Z jednej fotografie parkoviska tak Facebook za pár minút zostaví kompletný psychologický, majetkový aj sexuálny profil človeka, ktorého nikto z diskutujúcich v živote nevidel.
Dokonca ani nevieme, kto auto šoféroval. Mohol to byť jeho majiteľ, manželka, syn, kolega, zamestnanec autoservisu alebo známy, ktorý si ho na chvíľu požičal. To sú však zbytočné detaily. Znak na kapote prehovoril a internetový súd ďalšie dôkazy nepotrebuje.
Najzaujímavejšie je, že rovnaký priestupok na obyčajnejšom aute zostáva priestupkom konkrétneho vodiča. Ak zle zaparkuje Škoda, zle zaparkoval človek. Ak zle zaparkuje BMW, zlyhala celá komunita majiteľov BMW, automobilka v Mníchove a pravdepodobne aj moderná spoločnosť.
Audi a Mercedes sú, samozrejme, hneď v závese. Aj ich majitelia majú podľa internetových odborníkov povinné ego, potrebu predvádzať sa a presvedčenie, že cesta patrí iba im. Človek by skoro nadobudol dojem, že pri kúpe drahšieho auta vám predajca nevezme iba peniaze, ale rovno aj vodičský preukaz, slušné správanie a schopnosť používať smerovku.
Netvrdím, že medzi vodičmi BMW nie sú arogantní hlupáci. Sú. Rovnako ako medzi vodičmi Škody, Dacie, autobusov, bicyklov aj medzi chodcami. Značka auta z človeka neurobí kreténa. Nanajvýš mu umožní presúvať sa rýchlejšie.
Keď teda nabudúce uvidíme BMW s kolesom na čiare, pokojne kritizujme spôsob parkovania. Len z neho nemusíme určovať charakter, výšku príjmu, veľkosť ega ani nič iné. Auto za to totiž nemôže. To len človek občas parkuje ako *****.