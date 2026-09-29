Trest smrti pre nevinných: 203 ľudí čakalo na popravu za zločiny, ktoré nespáchali

Douglas Carter strávil v cele smrti 41 rokov. V roku 1985 ho v prevažne belošskom meste Provo odsúdili za vraždu Evy Olesen, bielej ženy a tety vtedajšieho policajného náčelníka, hoci Cartera s miestom činu nespájal jediný fyzický dôkaz. Polícia podľa obhajoby potlačila stopy vedúce k iným podozrivým vrátane manžela obete a prípad postavila najmä na priznaní, ktoré podpísal pod tlakom a po vyhrážkach smerom k jeho blízkym. Proces bol postavený aj na výpovediach dvoch Mexičanov, ktorých policajti podplácali, učili ich klamať pred súdom a hrozili im deportáciou aj odobratím syna. Rozsudok napokon zrušili pre túto úmyselnú manipuláciu a po nových testoch DNA.
Včera,28. septembra 2026 hoprepustili na slobodu, hoci nový proces ho ešte len čaká.
Jeho prípad ma prinútil nielen zamyslieť sa nad trestom smrti, ale začať aj pátrať. Ako vlastne funguje v Spojených štátoch, ktoré vnímame ako jednu z kolísok modernej demokracie? Prečo odsúdení čakajú na popravu desaťročia? Naozaj trest smrti odrádza ďalších páchateľov? A čo sa stane, keď sa súd pomýli?
Veľmi rýchlo som narazil na číslo, ktoré ma zarazilo ešte viac než Carterových 41 rokov. Od roku 1973 bolo v USA oslobodených už 203 ľudí odsúdených na smrť. Niektorým pomohla DNA, iným odhalené klamstvá svedkov, vynútené priznania či dôkazy, ktoré polícia a prokuratúra pred obhajobou zatajili.
A potom je tu ešte desivejšia otázka. Ak sa podarilo zachrániť 203 ľudí, koľko nevinných už popraviť stihli? Aj také prípady existujú. Pri niektorých sa pochybnosti objavili až po smrti odsúdeného, pri ďalších sa našli nové dôkazy alebo sa k činu priznal niekto iný. Trest však už nebolo možné vziať späť.
Napokon som sa pozrel aj bližšie k nám. Slovensko ani Česko už trest smrti nemajú, justičné omyly však poznáme tiež. Ľudia u nás strávili mesiace aj roky vo väzení za skutky, ktoré nespáchali.
Prečo sa v USA čaká na popravu celé desaťročia?
Ľudia popravení v USA v roku 2025 strávili v cele smrti priemerne 27 rokov. Čas zaberajú odvolania na štátnej aj federálnej úrovni, opätovné skúmanie dôkazov, nové testy DNA či opakované procesy. Práve tieto prieťahy však zachránili viacerých z 203 ľudí, ktorých od roku 1973 oslobodili z ciel smrti.
Týchto stihli zachrániť
Kirk Bloodsworth bol odsúdený za znásilnenie a vraždu deväťročného dievčaťa. V roku 1993 sa stal prvým človekom v USA oslobodeným z cely smrti pomocou testu DNA, ktorý neskôr odhalil aj skutočného páchateľa.
Anthony Ray Hinton strávil v cele smrti takmer 30 rokov. Odsúdili ho na základe údajnej zhody projektilov so zbraňou nájdenou v dome jeho matky, no nové balistické skúmanie túto zhodu nepotvrdilo. V roku 2015 ho prepustili.
Jermaine Wright mal iba 18 rokov, keď sa počas výsluchu pod vplyvom heroínu priznal k vražde, s ktorou ho nespájal žiadny fyzický dôkaz. Vo väzení strávil 24 rokov, z toho viac ako 20 v cele smrti. V júli 2026 bol oficiálne vyhlásený za nevinného a stal sa 203. oslobodeným človekom z cely smrti.
Keď sa pochybnosti objavili až po poprave
George Stinney Jr. mal iba 14 rokov, keď ho v roku 1944 po niekoľkohodinovom procese odsúdila výlučne belošská porota. Popravili ho na elektrickom kresle a až o 70 rokov neskôr súd jeho rozsudok zrušil.
Cameron Todd Willingham bol v roku 2004 popravený za založenie požiaru, pri ktorom zahynuli jeho tri dcéry. Odborníci neskôr označili hlavné dôkazy o úmyselnom podpálení za chybnú a zastaranú požiarnu vedu. Formálne však nikdy oslobodený nebol.
Carlos DeLuna bol popravený v roku 1989 na základe jediného nočného očitého svedectva a bez usvedčujúcich forenzných dôkazov. Tvrdil, že vrahom bol podobne vyzerajúci Carlos Hernandez, ktorého prokuratúra označila za výmysel. Neskôr sa ukázalo, že Hernandez skutočne existoval a dôkazy ukazovali práve naňho.
Ani Slovensko a Česko nie sú bez justičných omylov
U nás síce nevinnému človeku nehrozí poprava, no tým sa problém nekončí. Stratené roky, zničené meno a život s nálepkou zločinca už žiadny oslobodzujúci rozsudok úplne nenapraví.
Slovensko
Peter Végh si odsedel 16 mesiacov za vykradnutie novinového stánku, ktoré spáchal jeho brat Martin. Polícia mala odtlačky prstov aj výsledok DNA dokazujúci zámenu, príslušný vyšetrovateľ však informáciu neposunul súdu ani prokuratúre. Omyl napokon odhalili až reportéri televízie Markíza.
Matúš Dudič a Pavol Škutka boli odsúdení za ozbrojené prepadnutie staršej ženy z roku 2003. Dudič tvrdil, že priznanie z neho policajti dostali nátlakom. Vo väzení strávili dva roky a až po dvoch desaťročiach ich súd oslobodil, pretože sa nepreukázalo, že čin spáchali.
Česko
Jan Šafránek bol ako 19-ročný odsúdený za znásilnenie a rok strávil vo väzení. Policajti od neho získali priznanie pod nátlakom, hoci biologický dôkaz uložený priamo v spise vylučoval, že je páchateľom. Skutočného násilníka našli až po rokoch a Šafránkovo meno bolo očistené 17 rokov po odsúdení.
Jaroslav Schindler a Tomáš Čepura boli odsúdení za prepadnutia poštových doručovateliek. O päť rokov neskôr sa k činom priznali iní ľudia a skutočný páchateľ skončil vo väzení. Napriek tomu trvalo celých 13 rokov, kým súd definitívne potvrdil, že pôvodne odsúdení muži boli nevinní.
Odstrašuje trest smrti ďalších vrahov?
Najčastejším argumentom jeho zástancov je, že strach z popravy odradí ďalších páchateľov. Výskumy však nedokázali spoľahlivo určiť, či trest smrti počet vrážd znižuje, zvyšuje alebo naň nemá žiadny vplyv.
Dokážem pochopiť názor, že človek, ktorý preukázateľne zavraždí niekoľko detí alebo spácha iný mimoriadne krutý zločin, už nemá v spoločnosti čo robiť. Problém je v slove preukázateľne. Zákony totiž nerozhodujú iba v dokonale jasných prípadoch s kamerovým záznamom, DNA a priznaním, ale aj tam, kde sú dôkazmi výpovede svedkov, pochybné znalecké posudky či priznania získané pod nátlakom.
Doživotný trest možno po objavení nových dôkazov zrušiť a nevinného človeka prepustiť. Popravu už nenapraví nikto. A ak štát nedokáže zaručiť, že sa nikdy nepomýli, nemal by mať právo urobiť rozhodnutie, ktoré sa už nedá vziať späť.