Volám sa Peter. Som Angličan, hlasoval som za brexit a Slovensko sledujem už celé roky

Peter je Angličan, ktorý vyrastal v malom mestečku Mossley neďaleko Manchestru. Jeho starí rodičia pochádzali od Prešova, odkiaľ po druhej svetovej vojne odišli do Anglicka. Starý otec si našiel prácu v miestnej textilnej továrni, stará mama pracovala pri spracovaní vlny a spoločne si tam založili rodinu. Peter Slovensko niekoľkokrát navštívil, najmä preto, aby spoznal miesta, odkiaľ pochádzali jeho predkovia. Hoci sa cíti byť Angličanom, pravidelne sleduje dianie na Slovensku.
S Petrom som sa zoznámil vďaka čokoláde a odvtedy sme v pravidelnom písomnom kontakte. Jeho pohľad na Slovensko ma zaujal natoľko, že som sa rozhodol sprostredkovať jeho príbeh, samozrejme, s jeho vedomím a súhlasom.
Peťo rozhodne nepatrí k ľuďom, ktorí by si mysleli, že Anglicko je dokonalou krajinou. Práve naopak. Aj britská politika je plná škandálov, korupčných podozrení, zneužívania moci či ľudských zlyhaní. Všade, kde sa stretáva moc, vplyv a veľké peniaze, sa skôr či neskôr objaví niekto, kto sa pokúsi systém využiť vo svoj prospech a na úkor ostatných.
Zásadný rozdiel medzi Britániou a Slovenskom však nevníma v samotnej existencii korupcie, ale predovšetkým v tom, ako sa s ňou dokáže vyrovnať spoločnosť.
V britskom prostredí môže odhalený škandál znamenať nielen koniec politickej či profesionálnej kariéry, ale aj vážnu stratu spoločenského postavenia. Človek, ktorý zneužil dôveru verejnosti, si so sebou nesie poškodenú povesť ešte dlhé roky. Hanba pritom často zasahuje aj jeho najbližších, manželku, manžela či deti. V menších komunitách, kde sa ľudia navzájom poznajú, môže byť návrat do bežného života mimoriadne náročný. Niektorí sa stiahnu z verejnosti, iní sa pokúšajú začať odznova na inom mieste. A ak sa preukáže trestný čin, môže nasledovať aj väzenie.
Samozrejme, ani v Británii to neplatí vždy a pre každého rovnako. Aj tam sa nájdu ľudia, ktorí politický či korupčný škandál prežijú a dokážu sa vrátiť do verejného života. Peter však považuje za dôležité, že verejné odhalenie nečestného konania môže vyvolať silný spoločenský tlak, ktorý nemožno jednoducho ignorovať.
A nezáleží na tom, či ide o ministra, poslanca, policajta, lekára alebo úradníka, ktorý si za vybavenie bežnej záležitosti vypýtal úplatok. Funkcia ani spoločenské postavenie by podľa Petra nemali byť ochranou pred zodpovednosťou.
A práve tu Peter prestáva Slovensku rozumieť. Takmer denne sa objavujú nové podozrenia z korupcie, nehospodárneho nakladania s verejnými peniazmi či informácie o pochybných odmenách v desiatkach tisíc eur. Spoločnosť sa rozčúli, ľudia si zanadávajú na Facebooku a o pár dní všetko prekryje ďalší škandál. Človek, ktorého konanie vyvolalo vážne pochybnosti, pritom často zostáva vo funkcii a pokračuje v kariére, akoby sa nič nestalo.
Peter nechápe, prečo slovenská spoločnosť nedokáže vyvinúť dostatočný tlak na osobnú zodpovednosť. Ak už nie právnu, tak aspoň morálnu a spoločenskú. Prečo sa zlyhanie verejného činiteľa tak ľahko odpúšťa alebo ospravedlňuje podľa toho, ku ktorej politickej strane patrí. Práve v tom vidí zásadný rozdiel medzi Britániou a Slovenskom.
Aj preto Peter v roku 2016 hlasoval za vystúpenie UK z Európskej únie. Slovensko v tomto jeho rozhodovaní zohralo osobitnú úlohu. Keďže dianie v krajine svojich predkov pravidelne sledoval, správy o zneužívaní eurofondov v ňom vyvolávali hnev. Samozrejme, nemyslel si, že problém sa týka iba Slovenska. Nedokázal sa však zbaviť otázky, prečo by mal britský daňovník prispievať do systému, v ktorom podľa jeho presvedčenia nefunguje dostatočná kontrola využívania spoločných peňazí.
Peter netvrdí, že brexit bol správnym rozhodnutím vo všetkom. Aj Británia zaň zaplatila svoju cenu a mnohé veci dnes vidí inak ako pred desiatimi rokmi. Jedno však nemení. Nerozumie tomu, prečo sa na Slovensku ľudia dokážu celé hodiny hádať o politike, ale keď príde na skutočnú zodpovednosť, akoby sa všetci zmierili s tým, že aj tak sa nič nezmení. Pritom Slovensko má rád, inak by ho zrejme ani tak pozorne nesledoval. A možno ho práve preto niektoré veci hnevajú viac, než by človek od Angličana očakával. Veď napokon, človeku je väčšinou jedno, čo sa deje tam, na čom mu nezáleží.
Peter by si želal, aby Slováci prestali veriť, že sa nič nedá zmeniť, a začali od ľudí, ktorým zverujú svoju dôveru, vyžadovať aj zodpovednosť. Aby sa raz o Slovensku nehovorilo len ako o krásnej krajine, ale aj ako o krajine, kde má čestnosť svoju hodnotu. A aby mohol byť na krajinu svojich predkov rovnako hrdý, ako boli jeho starí rodičia, keď mu o nej rozprávali.
A ešte malé upozornenie na záver: tento blog vznikol na Slovensku, nefinancovala ho britská ambasáda a Spojené kráľovstvo sa ním nepokúša ovplyvňovať slovenské voľby :)