Slovan patrí na STVR, hovoria fanúšikovia. Ako sa však kupuje Liga majstrov?

Na úvod si treba povedať, že vysielacie práva na Ligu majstrov sa nekupujú zo dňa na deň podľa toho, či sa do nej Slovan práve dostane. Televízie o ne súťažia v medzinárodných tendroch dlho pred začiatkom samotnej súťaže a kupujú ich na niekoľko sezón dopredu.
Keď teda fanúšikovia žiadajú, aby zápasy slovenského majstra vysielala STVR, ich požiadavka je pochopiteľná. Slovan v Lige majstrov je výnimočná športová udalosť. Celá vec však nie je taká jednoduchá, že verejnoprávna televízia zavolá do UEFA, zaplatí za osem zápasov Slovana a začne ich vysielať. V čase jeho postupu už majú práva dávno svojho majiteľa.
Stojí Liga majstrov naozaj miliardy?
Áno, v súvislosti s Ligou majstrov sa skutočne točia miliardy eur. Nie sú to však miliardy, ktoré by mala zaplatiť slovenská televízia.
V súčasnom cykle 2024/25 až 2026/27 dosahujú celkové príjmy UEFA z mužských klubových súťaží približne 4,4 miliardy eur za jednu sezónu. V tejto sume sú spojené televízne a komerčné práva z celého sveta na Ligu majstrov, Európsku ligu aj Konferenčnú ligu. UEFA sa pri novom cykle od roku 2027 usiluje dostať hodnotu samotných televíznych práv nad päť miliárd eur ročne.
Ako veľmi sa ceny v jednotlivých krajinách líšia, ukazuje Španielsko. Spoločnosť Telefónica zaplatila za vysielanie klubových súťaží UEFA v sezónach 2024/25 až 2026/27 celkovo 960 miliónov eur, teda v priemere 320 miliónov za jednu sezónu. Za nasledujúce štyri sezóny 2027/28 až 2030/31 už zaplatí 1,464 miliardy eur, čo predstavuje 366 miliónov eur ročne.
To sú však ceny pre viac ako 48-miliónové Španielsko, kde majú kluby ako Real Madrid, Barcelona či Atlético každoročne prakticky istú účasť. Nedajú sa preniesť na päťmiliónové Slovensko, ktorého zástupca sa do hlavnej fázy Ligy majstrov dostane iba výnimočne.
Presná suma, ktorú za slovenské práva na súčasné tri sezóny zaplatila skupina CME, pod ktorú patrí Nova Sport, zverejnená nebola. Vieme však s istotou povedať, že nejde o miliardy ani stovky miliónov eur. Keď teda niekto na Facebooku napíše, že STVR by musela za Ligu majstrov zaplatiť niekoľko miliárd je hlúposť.
Ďalšie zverejnené zmluvy za práva na Ligu majstrov:
Francúzsko
2024/25 – 2026/27
približne 1,44 mld. €
Španielsko
2024/25 – 2026/27
960 mil. €
Španielsko
2027/28 – 2030/31
1,464 mld. €
USA – anglické vysielanie
2024/25 – 2029/30
1,5 mld. dolárov
USA – španielske vysielanie
2024/25 – 2026/27
225 mil. dolárov
O ďalších právach sa rozhoduje roky dopredu
Súčasné slovenské práva vlastní skupina CME a zápasy vysiela na staniciach Nova Sport. Zmluva pokrýva tri sezóny – 2024/25, 2025/26 a 2026/27. Aktuálny ročník je teda posledným v tomto cykle.
Od sezóny 2027/28 prichádza zmena. Nové práva sa už nepredávajú na tri, ale na štyri sezóny, teda až do konca ročníka 2030/31. Aukcia sa začala dávno predtým, ako bolo známe, či sa Slovan do Ligy majstrov vôbec prebojuje.
Najväčšie európske trhy išli do predaja už v októbri 2025. Na jar 2026 nasledovala ďalšia aukcia pre 19 trhov vrátane Slovenska a Česka. Koncom apríla boli vybraní preferovaní uchádzači. Meno budúceho držiteľa práv na Ligu majstrov pre Slovensko však zatiaľ nebolo oficiálne zverejnené.
V médiách sa objavila informácia, že by sa novým domovom Ligy majstrov na Slovensku mohla stať streamovacia služba Disney+. Pôvodná správa však potvrdzovala úspech Disney+ iba vo viacerých európskych krajinách a konkrétne spomínala Švédsko. Slovensko bolo jedným z trhov zahrnutých do aukcie, nie potvrdenou krajinou, v ktorej Disney+ práva získalo.
Koľko by mohli stáť práva pre Slovensko?
Presnú cenu slovenských práv nepoznáme. UEFA ju nezverejnila a nezverejnila ju ani skupina CME, ktorá Ligu majstrov v súčasnosti vysiela prostredníctvom staníc Nova Sport. Akékoľvek konkrétne číslo preto zostáva iba odhadom.
Stovky miliónov eur však môžeme prakticky vylúčiť. Pri porovnaní s cenami na väčších trhoch, počtom obyvateľov Slovenska, veľkosťou tunajšieho televízneho a reklamného trhu a záujmom platených televízií možno veľmi opatrne odhadovať, že kompletné práva na Ligu majstrov pre Slovensko by mohli stáť približne päť až pätnásť miliónov eur za jednu sezónu. Pri novom štvorročnom cykle by tak mohlo ísť o celkovú sumu 20 až 60 miliónov eur.
Je to široké rozpätie, pretože nepoznáme obsah konkrétneho slovenského balíka ani ponuky jednotlivých záujemcov. Inú cenu majú všetky zápasy, inú jeden vybraný prenos v každom kole, inú zostrihy a úplne inú dodatočne kúpená sublicencia iba na stretnutia slovenského klubu.
Oplatilo by sa to STVR?
Ak by mala STVR kupovať kompletné a exkluzívne práva na niekoľko sezón, ekonomicky by to bolo veľmi ťažko obhájiteľné. Slovenský klub nemá účasť v hlavnej fáze zaručenú a televízia by musela zaplatiť rovnakú sumu aj v sezóne, v ktorej by tam Slovan, Trnava, Žilina ani žiadny iný slovenský zástupca nehrali.
STVR navyše nie je platená športová platforma. Nova Sport môže drahé práva využiť na predaj televíznych balíkov a prilákanie predplatiteľov. Verejnoprávna televízia by časť nákladov získala z reklamy a sponzoringu, ale hlavná časť ceny by napokon išla z jej rozpočtu.
Úplne inou otázkou by bola sublicencia iba na zápasy Slovana alebo menší balík s právom prvého výberu. Také riešenie by mohlo stáť rádovo jednotky miliónov eur a pri historickej účasti slovenského majstra by sa o jeho zmysle dalo vážne diskutovať. Záležalo by však na tom, či by držiteľ práv chcel takýto balík vôbec predať a akú cenu by si vypýtal.
Patrí teda Slovan na obrazovku dostupnú všetkým? Z pohľadu fanúšika určite áno. Z toho však automaticky nevyplýva, že STVR mala niekoľko rokov dopredu kúpiť celú Ligu majstrov za desiatky miliónov eur a dúfať, že sa do nej slovenský klub raz prebojuje. Rozumnou cestou by bola dostupná sublicencia na zápasy slovenského zástupcu. Požiadavka, aby verejnoprávna televízia za každú cenu preplatila celý balík, už rozumným hospodárením s verejnými peniazmi nie je.