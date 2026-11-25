Slepota. Zmätenosť.
Moje osemnásťročné ja sa pýta Čo sa stalo?
Toľko mi bolo keď som počula toho nášho vtedy ešte nie, dnes už niekoľkokrát premiéra, rozprávať dôchodcom svoju prevratnú víziu.
Vo svoje mladíckej nevedomosti, mi v tom momente bolo jasné, že tomuto človeku nemožno dôverovať, že tento človek ma svojich poslucháčov na dlani, nie pre ich hlúposť, ale pretože je majstrom manipulácie a pekného rozprávania. Čo tam po tom, že tie krásne reči sa nikdy nepretvoria na skutky. Nevedela som vtedy vyjadriť a pomenovať prečo to tak vnímam a predsa mi to bolo jasné z jedného jediného stretnutia.
Ako je možné, že to osemnásťročné dievča to videlo, keď ešte ani úplne nedospelo, ešte poriadne neštudovalo a zase toho ani toľko nevedelo, či neodžilo? A predsa jej pohľad sa v tomto za ďalších dvadsať rokov nezmenil. Naopak skôr prehĺbil, utvrdil a to čo jej vtedy chýbalo za tie desaťročia našlo a nebojí sa otvorene povedať, že nerozumiem, ako je možné že drvivá väčšina národa po dvadsiatich rokoch mu to stále žerie.
Viete ako sa správajú psychopati?
Tak, že by vám nikdy nenapadlo, že nimi sú, no predsa v niektorých z nás zanechajú vnútorný pocit, ktorý nám hovorí, že tu niečo nehrá a nie je všetko tak ako sa na prvý pohľad zdá. Taký pocit som mala pri ňom. Lenže intuícia, inštinkt, tým nikto neverí, hlavne ak im neveríme my sami.
Ako je teda možné, že toľkí sú slepí. Nemusíme súhlasiť akým smerom chceme v živote smerovať, nemusíme si byť blízki ani nemusíme mať podobné záujmy, či dokonca hodnoty, no sme si aspoň blízki v slobode, v pravdovravnosti, integrite, že konáme v súlade s našimi hodnotami? Je veľmi smutné sledovať koľkí z mojej vlastnej generácie, nie len dôchodcovia, ale stále mladí ľudia vkladajú dôveru do ľudí, ktorí ich majú predurčené sklamať.
Pretože oni vás nevidia. Vidia len moc a svoj vlastný osobný prospech. Nuž ale manipulovať ide len toho, kto v sebe nesie neistotu o sebe samom. Sama to veľmi dobre poznám a tak ma mrzí akými neistými my Slováci sme. Keď pravda je taká, že každý jeden z nás má autonómiu a právo rozhodovať o vlastnom živote a možnosť prebrať zaň zodpovednosť.
Koho vidíte v tomto slovenskom premiérovi?
Otca? Záchrancu? Autoritu, ktorú nemožno spochybňovať?
Lenže demokracia je práve o spochybňovaní a vyslovovaní toho za čím stojíme a čo je pre nás dôležité, hoci iní s nami nesúhlasia. O tom je aj dospelosť, pretože v nej sa učíme kým skutočne sme a že svet nie je čiernobiely.
Čo teda Slovensku chýba? Dospieť?