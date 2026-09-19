Potomkovia krvavej grófky žijú v USA?

Alžbeta Báthory
Podľa zistenia poľského bádateľa Kryzstofa krvavá grófka neskončila vo väzení, ale mala voľný pohyb na čachtickom hrade. Najmasovejšie vrahyňa svojich čias v skutočnosti neostala zamurovaná v hradnej cele. Ani jej nezabavili majetok. Je to naozaj tak, je to skutočnosť.
Bola z veľmi vznešeného šľachtického rodu a boli z tých najbohatších, preto dostala takýto ústupok. Poľský bádateľ objavil veľké priestory, aj o dve podlažia pod pivnicou, s možnosťou dostať sa do tunela a únikových ciest. Dobové zápisy tvrdia, že mala v podzemí niečo ako laboratórium, lebo sa zaoberala bylinkami.
Neviem do akej miery je to pravda, ale ukazuje na možnosť, že nemusí byť všetko pravda, čo vieme o nej. Jej sudcovia boli tiež šľachtici, kamaráti jej a aj jej manžela. Zápisy z rokov 1610 až 1611 jednoznačne potvrdzujú, že mala voľný pohyb na hrade. Skutočne mala možnosť ujsť. Je taká teória.
V Pensylvánii existujú ľudia, skupina ľudí s priezviskom Báthory, ktorí dodnes tradujú rodinné línie, ktoré sa hlásia k jej priamym potomkom. Mohla emigrovať.
Mala by byť pochovaná v istom hrobe, dlho sa verilo, že je tam, ale keď hrob otvorili, bol prázdny. To je pravda, tam nie je, ani nebola. Hoci možno je pochovaná inde. Po takom čase sa asi nedá dopracovať k pravde. Okolo nej a jej života vznikali úplné legendy, ktoré sa nedajú ľahko rozmotať.