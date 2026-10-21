V starých dobách boli ľudia krutí, alebo taký bol život?

Býk, symbol sily, v starých časoch bol často obetovaným zvieraťom. Tradícia bola taká, že zo sveta musel odísť krutým spôsobom, s utrpením, na ktoré sa pozerali ľudia a vyžívajú sa v tom.
V ktorých krajinách starého sveta sa to dialo, neviem presne, ale musela to byť krajina, kde už mali písmo, lebo sa tradícia zapísala a zachovala sa. Písmo v tých dávnych dobách mali národy blízko Stredozemného mora.
Čítala som, že trápenie zvieraťa sa prenieslo do mäsa, ktoré potom po rituáli konzumovali. Údajne v istých zemiach sa spôsob krutého zabíjania zvierat na bitúnku, určených na predaj mäsa zachoval doteraz.
Možno u nás, v našej republike nie je to tak.
Ale často sa ľudia pohoršene pozerajú, keď náhodne vidia, ako kravy prevážajú. Vyženú, duria na nákladné auto bez najmenšieho citu. Je to zlý pohľad pre ľudí a zlý pocit. Sama som to pár krát videla, ale povedala som si, že sú to jednoduchí chlapi, nie babysiterky a nevedia to jemnejšie, citlivejšie spraviť. Iba kričia na kravy, nebijú ich, sem tam šibnú prútom, asi to inakšie nejde.
Zhodou okolnosti raz tá scéna mala obecenstvo, bolo to na verejnom priestranstve a práve tade išli školáci a zaujalo ich, čo sa deje. Dievčatá plakali a kričali na chlapov. aby nebili úbohé zvieratá. Oni odpovedali, že ich vezú na bitúnok. Pre tie decká to nebol dobrý zážitok.