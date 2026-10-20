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20. okt 2026 o 23:50
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Demokracia je postavená na slobodnom vyjadrení hlasu

Čo v prípade, keď nie je komu odovzdať v demokratických voľbách svoj hlas?

Eppli - Eva Kubáňová
Eppli - Eva Kubáňová Bloger
Demokracia je postavená na slobodnom vyjadrení hlasu
eppli maľba (Zdroj: eppli eva kubáňová)
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Právom slobodného občana je zúčastňovať sa demokratických volieb a svojím hlasom sa podieľať na rozhodnutí, kto bude spravovať získané náležitosti. Voľby v demokratických štátnych systémoch určia osobnosti riadiace funkcie s prislúchajúcimi náležitosťami – veci verejné.

Kandidatúra na osobnosti riadiacich funkcií je otvorená výzva pre všetkých slobodných občanov po dosiahnutí dospelosti. O štátnu funkciu vo volebnom aparáte má právo uchádzať sa, každý bezúhonný občan, pretože mocou štátu je občan sám.

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Kandidáti pred volebným aktom prezentujú svoj volebný program, ktorým sa zaväzujú k naplneniu komunikovaných cieľov. Volební kandidáti zastupujú politické združenia alebo vystupujú ako nezávislí. Politickí kanditáti získavajú podporu politických strán a ich priaznivcov, ktoré kandidáta nominovali. Výhody politických kandidátov znevýhodňuje podriadenosť sa záujmom politckých strán. Nevýhody podpory nezávislých kandidátov zvýhodňuje sloboda rozhodnutí.

Politické združenia – záujmové skupiny, ktoré štatutárne vystupujú ako politické strany, reprezentujú názorové postoje a riešenia situácie v danej krajine. Úlohou politických strán je ovplyvňovanie verejnej mienky, na základe ktorej získavajú svoju moc. Verejná mienka ovplyvňuje postoje a konanie občana.

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Verejné mienky sa stávajú normatívmi občana a spoločnosti. Verejné mienky stimulujú občana k vytváraniu si názorov a vykonávaniu činností. Človek má tendenciu podliehať správaniu okolia, z ktorého prijíma názory.

Prejavom slobody človeka je prehodnocovanie a vlastné uvažovanie. Sloboda človeku umožňuje zodpovedne konať na základe vlastného uváženia. Slobodný človek má právo vlastného názoru v rozsahu svojich práv a povinností. Slobodný názor občana zaniká v prípade, že nedokáže nájsť podporu? Slobodná voľba zaniká, ak nie je možnosť výberu?

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Otázkou sa tiež stáva: “Čo v prípade, ak žiaden z kandidátov nespĺňa požiadavky občana?” a následne “Ako sa slobodný občan môže v takomto prípade rozhodnúť?”.

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Odpoveďou je potom len ľudovo povedané “Voľba menšieho zla”?

Eppli - Eva Kubáňová

Eppli - Eva Kubáňová
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človek, dizajnér, axiológ, metafyzik :bytosť s otvorenými očami, hľadajúca pravdu o tomto svete, realite, či sne, v ktorom sa spoločne nachádzameviac na: eppli.sk Zoznam autorových rubrík:  NezaradenéSúkromné

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