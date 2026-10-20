Demokracia je postavená na slobodnom vyjadrení hlasu

Právom slobodného občana je zúčastňovať sa demokratických volieb a svojím hlasom sa podieľať na rozhodnutí, kto bude spravovať získané náležitosti. Voľby v demokratických štátnych systémoch určia osobnosti riadiace funkcie s prislúchajúcimi náležitosťami – veci verejné.
Kandidatúra na osobnosti riadiacich funkcií je otvorená výzva pre všetkých slobodných občanov po dosiahnutí dospelosti. O štátnu funkciu vo volebnom aparáte má právo uchádzať sa, každý bezúhonný občan, pretože mocou štátu je občan sám.
Kandidáti pred volebným aktom prezentujú svoj volebný program, ktorým sa zaväzujú k naplneniu komunikovaných cieľov. Volební kandidáti zastupujú politické združenia alebo vystupujú ako nezávislí. Politickí kanditáti získavajú podporu politických strán a ich priaznivcov, ktoré kandidáta nominovali. Výhody politických kandidátov znevýhodňuje podriadenosť sa záujmom politckých strán. Nevýhody podpory nezávislých kandidátov zvýhodňuje sloboda rozhodnutí.
Politické združenia – záujmové skupiny, ktoré štatutárne vystupujú ako politické strany, reprezentujú názorové postoje a riešenia situácie v danej krajine. Úlohou politických strán je ovplyvňovanie verejnej mienky, na základe ktorej získavajú svoju moc. Verejná mienka ovplyvňuje postoje a konanie občana.
Verejné mienky sa stávajú normatívmi občana a spoločnosti. Verejné mienky stimulujú občana k vytváraniu si názorov a vykonávaniu činností. Človek má tendenciu podliehať správaniu okolia, z ktorého prijíma názory.
Prejavom slobody človeka je prehodnocovanie a vlastné uvažovanie. Sloboda človeku umožňuje zodpovedne konať na základe vlastného uváženia. Slobodný človek má právo vlastného názoru v rozsahu svojich práv a povinností. Slobodný názor občana zaniká v prípade, že nedokáže nájsť podporu? Slobodná voľba zaniká, ak nie je možnosť výberu?
Otázkou sa tiež stáva: “Čo v prípade, ak žiaden z kandidátov nespĺňa požiadavky občana?” a následne “Ako sa slobodný občan môže v takomto prípade rozhodnúť?”.
Odpoveďou je potom len ľudovo povedané “Voľba menšieho zla”?