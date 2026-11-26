V minulosti som sa rozhodla napísať pár úvah a zdieľať ich na najpopulárnejšom blogu v našej krajine. Život prináša rôzne príbehy a delil sa o ne aj so mnou. Boli odrazom pestrosti zážitkov, ktoré prežívame spolu so všetkým, čo tvorí našu realitu.
Vír každodennosti ma však čoraz viac vťahoval do deja a na písanie úvah či príbehov neostával čas. Po dlhšej odmlke som sa opäť pristihla pri voľnej myšlienke, ktorú som „hodila na papier“. Charakter textu mi pripomenul články, ktoré som kedysi písala. Rozhodla som sa preto, že text opäť „zavesím“ na blog.
Technológie sa vyvíjajú a skutočne obdivuhodne napredujú. Nový dizajn, modernejšie rozhranie a rozšírená funkcionalita pôsobia na prvý pohľad skvele. Dokonca som v diskusiách pod mojimi staršími článkami objavila podnetné príspevky, ktoré ma úprimne zaujali. Pýtala som sa samej seba, prečo som sem vlastne prestala písať.
Autorov na platforme pribudlo, no výrazne sa zmenila skladba tém. Ako zvyknem hovoriť: „Aká spoločnosť, taká téma.“ Zmenil sa aj systém hodnotenia. Pôvodné hviezdičkovanie a takzvaná karma, ktorá odrážala súhrnnú kvalitu tvorby autora, úplne zmizli. Nahradilo ich jednoduché kliknutie na „páči sa mi“ a typická funkcia sociálnych sietí: „+ Odoberať autora“.
Prostredie blogu, ktoré som poznala z minulosti, sa tak v podstate vytratilo. Okruh tém sa zúžil, vyšpecifikoval a niekdajšia rôznorodosť informácií akoby zmizla.
Prečo sa sloboda vyjadrenia kategorizuje, škatuľkuje a zatvára do úzkych mantinelov? Prečo sa tak zužuje téma našich záujmov? Kam sa vytráca nestrannosť?
Médiá a verejný priestor som vždy vnímala najmä cez pestrosť tém a stret rôznorodých názorov. Dnešné sociálne siete a obsahové platformy však fungujú na princípe profilácie údajov.
To najzaujímavejšie a najkvalitnejšie sa dnes uzatvára do izolovaných názorových skupín, čo v konečnom dôsledku polarizuje spoločnosť. Ak sa mi zobrazuje obsah len na základe predchádzajúcich kliknutí a odberov, postupne strácam prehľad o tom, čo sa deje za hranicami mojej vyprofilovanej bubliny.
Teším sa, že záujem o slobodu vyjadrenia v spoločnosti narastá. Skutočná sloboda slova však potrebuje aj otvorené prostredie, ktoré nás neuzatvára len do toho, čo už poznáme.
Pestrosť názorov a ochota načúvať aj iným pohľadom sú tým, čo nás posúva vpred – a práve o tento rozmer by sme v digitálnom svete nemali prísť.