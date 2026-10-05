Cikádka škvrnitá, krásna ale nekompromisná

Určite ste zachytili správu, ktorá sa objavila minulý týždeň v rôznych médiách. Ide o informáciu týkajúcu sa ďalšej inváznej cikádky na území Európskej únie. Druh sa zatiaľ neobjavil na Slovensku, ale u našich maďarských susedov v ich južnej časti územia pri hraniciach so Srbskom. Mohli by sme si povedať, ufff, nás sa to netýka. Avšak ak čítate moje blogy, viete, že tomu tak nie je. Stačí nález v okolí a existuje veľmi vysoká pravdepodobnosť, že sa druh čoskoro objaví aj na našom území.
Cikáda škvrnitá (Lycorma delicatula) pochádza z juhovýchodnej Ázie, konkrétne Číny a Vietnamu. Tu je jej početnosť regulovaná prostredníctvom parazitických osičiek dvoch druhov, Anastatus orientalis a Dryinus sinicus. V prvom prípade samička kladie svoje vajíčka priamo do znášok cikádky. Larva osičky sa následne vyvíja vo vnútri vajíčka hostiteľa a úplne ho zničí. Takto dokáže zlikvidovať 30 až 80 % vajíčok, vďaka čomu sa tam tento hmyz takmer vôbec nepremnožuje. Druhým prípadom je osička, ktorá parazituje na nymfách, teda na mladých, bezkrídlych štádiách cikádky. Ide o veľmi agresívneho predátora, pretože samička nielenže kladie vajíčka do nýmf, ale pred samotným kladením ich veľké množstvo priamo usmrtí a skonzumuje. Žiaľ v novom areály výskytu žiadnych prirodzených nepriateľov nemá, i keď v USA, a najnovšie aj v Európe prebieha intenzívny výskum potenciálneho využitia druhov na biologickú ochranu.
Čo sa týka invázneho areálu cikádky, nachádza sa na území východnej Ázie a v USA. Prvá veľká invázia nastala v roku 2004 na území Južnej Kórei. Keďže neexistovali žiadni prirodzení nepriatelia, druh sa za tri roky rozšíril na celom území krajiny a spôsobil kolapsy vinohradov a vážne straty v ovocných sadoch. Neskôr, v roku 2009, bol zaznamenaný presun cikádky aj na územie Japonska. Zaujímavé je, že po dobu ôsmich rokov sa druh významne nerozširoval. Zmena nastala nedávno, keď sa začala šíriť do ďalších oblastí centrálneho Japonska. Paradoxne ale v Japonsku nespôsobila také katastrofálne dopady, ako tomu bolo v Južnej Kórei či USA. Mohlo to byť spôsobené poveternostnými podmienkami, na ktoré sú cikádky citlivé. Napriek tomu, že sú vajíčka chránené voskovými obalmi, kombinácia neustáleho vlhka, silných dažďov a mrazov v tejto oblasti voskovú vrstvu mechanicky poškodzuje, zmýva alebo narúša, čo výrazne znižuje prežívanie a liahnutie a tým prirodzene potláča populačné explózie.
V USA sa začala rozširovať v roku 2014 v štáte Pensylvánia. Predpokladaný príchod na územie USA bol prostredníctvom opracovaného dreva z Ázie. Napriek prísnym karanténam sa hmyz bleskovo rozšíril do viac ako 15 štátov na východnom pobreží USA (vrátane New Yorku, New Jersey, Ohia či Virgínie). Štúdie ukázali, že len v samotnej Pensylvánii spôsobil tento škodca ročné straty na úrode a lesnom hospodárstve vo výške stoviek miliónov dolárov a zlikvidoval tisíce pracovných miest v poľnohospodárskom sektore. Nedávno (v septembri 2026) bol jej výskyt potvrdený už aj v Kanade (mesto Windsor v provincii Ontario).
Európa bola dlhé roky pred týmto hmyzom chránená, no rok 2026 priniesol zlom. Na prelome augusta a septembra sa druh objavil v Moldavsku. Cesta jeho príchodu je dosť nejasná, ale existuje predpoklad, že hlavným vektorom bol medzinárodný obchod a preprava tovaru, pretože jedince boli objavené v priemyselnej zóne hlavného mesta Kišiňov. Moldavská Národná agentúra pre bezpečnosť potravín (ANSA) okamžite zareagovala, keďže hmyz objavili na jeho najobľúbenejšej hostiteľskej rastline – inváznom pajaseni žliazkatom (Ailanthus altissima). Okolo ohniska s rozlohou 7 000 štvorcových metrov zaviedli karanténu a chemické postreky, no neskôr objavili aj ďalšie izolované jedince. Krátko nato, v septembri 2026, sa potvrdil výskyt tohto škodcu už aj v susednom Maďarsku pri srbských hraniciach. Z hľadiska klimatických modelov vedci varujú, že pre cikádku škvrnitú je veľká časť strednej a južnej Európy ideálnym biotopom. Zvlášť ohrozené sú vinárske oblasti vo Francúzsku, Taliansku, na rýnskom pobreží Nemecka a v celom regióne Karpatskej kotliny (vrátane Slovenska).
Životný cyklus cikádky pozostáva z vajíčka, larvy a dospelého jedinca. Larvárne štádium má štyri fázy rastu (tzv. instary), počas ktorých sa larvy zvliekajú. Od jesene do jari (október – apríl) sú vajíčka chránené špeciálnym voskovým povlakom, ktorý pripomína blato. Vďaka tomu zvládnu aj silné mrazy. Na jar (máj – jún) sa z vajíčok liahnu malé, čierne nymfy s bielymi bodkami, ktoré sú veľmi pohyblivé. V priebehu júla nymfy dorastajú a menia farbu. Sú výrazne červené s čiernymi a bielymi škvrnami a vyznačujú sa výraznou žravosťou. Koncom leta (od augusta) sa nymfy naposledy zvlečú a premenia sa na dospelé okrídlené cikádky. Hoci majú krídla, radšej skáču alebo chodia, lietajú len na krátke vzdialenosti (napr. pri napadnutí alebo silnom vetre). K rozmnožovaniu dochádza na konci leta a počas jesene. Dospelé jedince sa začínajú páriť. Od septembra až do prvých silných mrazov (november) samičky kladú vajíčka. Jedna samička dokáže naklásť 1 až 2 znášky, pričom každá obsahuje 30 až 50 vajíčok, ktoré kladú v radoch na kmene stromov (najmä na pajaseň žliazkatý), ale aj na hladké povrchy neživých predmetov (kamene, autá, kontajnery, záhradný nábytok), čo prispieva k ich globálnemu šíreniu. Znášku následne prekryjú sivohnedým sekrétom, ktorý stvrdne a dokonale vajíčka maskuje. Dospelé jedince definitívne hynú s príchodom prvých trvalých mrazov, čím sa ročný cyklus uzatvára a nová generácia čaká v podobe vajíčok na jar.
Kľúčovým životným prejavom vo všetkých štádiách je satie rastlinných štiav. Cikádka má bodavo-cicavý ústny aparát, ktorým prepichuje kôru stromov alebo stonky rastlín, aby sa dostala k cukrom. Keďže nasaje obrovské množstvo tekutiny, prebytočný cukor vylučuje v podobe medovice. Tá pokrýva listy a okolie stromov, čím priťahuje osy a mravce a stáva sa živnou pôdou pre čierne plesne, ktoré obmedzujú fotosyntézu rastliny. Obrana proti cikádke škvrnitej je mimoriadne náročná, pretože v nových oblastiach nemá dostatok prirodzených nepriateľov. Úspešný boj preto spája mechanické, biologické a chemické metódy prispôsobené ročnému obdobiu. Ale o tom sa viac dozviete v nasledujúcom blogu. Držím nám palce!