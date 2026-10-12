Cikádka škvrnitá krásna ale nekompromisná – ako na ňu?

V mojom predchádzajúcom blogu som sa venovala cikádke škvrnitej (https://blog.sme.sk/evazahorska/nezaradene/cikadka-skvrnita-krasna-ale-nekompromisna). Venovala som sa jej základným charakteristikám a výskytu vo svete. Taktiež som sľúbila, že doplním informácie o tom, ako s ňou bojovať, ak sa už dostane na naše územie.
1. Najefektívnejším spôsobom, ako zabrániť jarnému liahnutiu tisícov nových jedincov, je hľadanie a likvidácia vajíčok v jesennom období (október – apríl). Sústrediť by sme sa mali na sivasté akoby „blatové“ fľaky na stromoch, autách, plotoch či kameňoch. Pomocou plastovej karty (napr. starej kreditky) alebo noža sa znáška zoškrabe. Vajíčka sa ale musia „utopiť“ v alkohole, dezinfekčnom géle na ruky alebo v mydlovej vode. Ak by len spadli na zem, na jar by sa z nich nymfy aj tak vyliahli.
2. Keď sa nymfy vyliahnu, neustále lezú po kmeňoch stromov hore za potravou a padajú dole. To sa dá využiť na ich odchyt, ideálne v období máj – august. Zvyčajne sa to uskutočňuje prostredníctvom kruhových pascí. Ide o špeciálne lievikovité pasce z jemného pletiva alebo plastu, ktoré sa omotajú okolo kmeňa stromu. Nymfy lezúce nahor vojdú do lievika a spadnú do pripraveného vrecka alebo plastovej nádoby, z ktorej nevedia utiecť. Okrem toho sa dajú využiť veľmi efektívne lepivé pásy (s ochrannou sieťkou), pri ktorých sa kmene omotávajú obojstrannou lepiacou páskou. Treba si dať pozor, pretože sa na pásku môžu prilepiť aj vtáky či veveričky. Preto sa cez ňu musí natiahnuť ochranné pletivo, ktoré prepustí len drobný hmyz.
3. Cikádka pre svoj životný cyklus nutne potrebuje inváznu drevinu pajaseň žliazkatý (Ailanthus altissima), ktorá masívne rastie aj na Slovensku a v celej Európe. Výrubom a chemickou likvidáciou (aplikáciou herbicídov do pňa, aby strom znova nevyrástol) sa cikádka pripraví o zdroj potravy a miesto na párenie.
4. Mne osobne sa veľmi páči tzv. metóda „lapacieho stromu“, kedy sa nechá stáť iba jeden strom pajaseňa v okolí, ktorý sa ošetrí systémovým insekticídom. Všetky cikádky z okolia sa stiahnu naň a po nasatí šťavy uhynú.
5. Na nymfy a dospelé jedince účinkujú postreky na báze esenciálnych olejov (mätový, tymiánový) alebo draselného mydla, ktoré im upchajú dýchacie otvory.
6. Vedci v USA úspešne testujú prirodzene sa vyskytujúce huby, napr. Beauveria bassiana, ktoré infikujú a zabíjajú cikádky priamo v prírode.
7. Vo veľkom poľnohospodárstve (vinohrady, sady) sa používajú systémové postreky (napr. dinotefuran, bifenthrin), ktoré chránia vinič pred masívnym poškodením.
V krajinách, kde sa tento škodca objavil po prvýkrát, platí pre občanov základné pravidlo: „Vidíš ju? Odfoť ju, nahlás úradom a zabi!“
Určite ste si všimli, či už v tomto blogu alebo v predchádzajúcom, že sa často spomína vzťah medzi cikádkou škvrnitou a pajaseňom žliazkatým. A určite vás napadlo, prečo je tomu tak. Vzťah medzi cikádkou škvrnitou a pajaseňom žliazkatým je fascinujúcim príkladom evolučného prepojenia. Hoci novšie výskumy ukazujú, že cikádka dokáže prežiť aj bez neho, pajaseň pre ňu zostáva absolútne kľúčovým a najvyhľadávanejším hostiteľom. Dôvody, prečo tento invázny strom tak naliehavo potrebuje, sú biologické, chemické aj obranné.
Pajaseň žliazkatý obsahuje horké a jedovaté chemické látky (napr. ailantón), ktoré vylučuje na potlačenie okolitej vegetácie. Cikádka tieto toxíny pitím miazgy zo stromu vstrebáva do vlastného tela. V dôsledku toho sa stáva doslova „nechutnou“ a jedovatou pre vtáky a iné predátory. V prírode to býva vymyslené tak, že organizmy, ktoré sú takto špecifické, bývajú sfarbené do jasných žiarivých farieb. A áno, aj dospelá cikádka má sfarbené spodné krídla do žiarivo červenej farby, čím jasne dáva najavo: „Nezjedz ma, som toxická.“ Hoci nymfy cikádky dokážu sať miazgu z desiatok druhov mäkkých rastlín a tráv, ich ústne ústrojenstvo s vekom tvrdne. Dospelé jedince pred párením potrebujú obrovské množstvo vysoko koncentrovaného cukru a živín, aby mali energiu na rozmnožovanie a tvorbu vajíčok. Pajaseň má extrémne rýchly metabolizmus a silný tlak miazgy, vďaka čomu z neho cikádka dokáže vycicať najviac energie. Laboratórne a terénne testy ukázali, že populácie cikádok, ktoré mali prístup k pajaseňu mali preukázateľne vyššiu úspešnosť prežitia až do dospelosti a samičky kládli výrazne viac vajíčok. Zároveň ich znášky boli zdravšie než u cikádok, ktoré boli odkázané len na iné stromy (napr. javory či vŕby).
Pajaseň funguje ako akýsi prirodzený „strom milencov“. Keďže cikádkam veľmi intenzívne vonia, sťahujú sa naň dospelé jedince zo širokého okolia. To im dramaticky uľahčuje hľadanie partnera na párenie. Na jeho kmeňoch následne s obľubou zanechávajú svoje maskované vajíčka. Vďaka tomu, že pajaseň aj cikádka pochádzajú z rovnakej oblasti Ázie a oba druhy sa ako invázne nekontrolovateľne šíria po svete, tvoria dokonalý deštruktívny pár.
Čo s tým? Je skutočne veľmi ťažké zabrániť príchodu inváznych druhov a hmyzu obzvlášť. Rôzne vývinové štádiá sú rôznorodo maskované a v mnohých prípadoch priam neobjaviteľné. Dôležité je, ak už takýto organizmus objavíte, reagovať rýchlo a cielene. Nenechať nič na náhodu. Prinášať čo najmenej cudzorodých druhov, materiálov a tovarov. Avšak v dnešnej dobe globalizácie, zvýšenej miere turizmu, zvýšenej rýchlosti dopravných prostriedkov a skracovania dopravných trás je skutočne náročné zostať „nepobozkaným“. Držím nám palce, a to v súvislosti so všetkými cikádkami , pretože vďaka nim možno o chvíľu nebudeme mať ovocie, zeleninu ani produkty, ktoré z nich vyrábame v takom množstve, ako sme zvyknutí.