Asi každému sa pri informáciách o ďalšom vysoko nákazlivom ochorení premietne film z pred pár rokov, ktorý sa týkal pandémie spojenej s ochorením Covid-19 (viac si môžete prečítať v mojom blogu ). Predpokladám, že nikto sa už do podobnej situácie nechce dostať, a preto všetky správy o akomkoľvek ochorení vyvolávajú obavy. Mor nie je výnimkou. Poďme sa na problém pozrieť z pohľadu biologických invázií.
Mor je ochorenie prenášajúce sa z hlodavcov prostredníctvom vektorov - bĺch, ktoré vďaka svojmu cicavému ústnemu aparátu rozširujú baktériu Yersinia pestis. Ide o tyčinkovitú gramnegatívnu baktériu, ktorá je fakultatívne anaeróbna (dokáže žiť s kyslíkom aj bez neho), a úplne nepohyblivá keďže nemá bičíky. Disponuje mimoriadne sofistikovaným arzenálom na prekonanie imunitného systému hostiteľa. Sekrečný systém typu III (T3SS) funguje ako mikroskopická "injekčná striekačka", ktorou baktéria vstrekuje toxické proteíny priamo do imunitných buniek hostiteľa. Tieto proteíny paralyzujú imunitnú odpoveď a bránia fagocytóze (pohlteniu baktérie bielymi krvinkami). Okrem toho tvorí F1 kapsulárny antigén, akési gélové puzdro, ktoré baktéria vytvára pri teplote ľudského tela (37 °C) a tým zabraňuje vlastnému zničeniu prostredníctvom imunitného systému. Vďaka proteínu (proteáza Pla) dokáže baktéria ľahšie migrovať cez tkanivá hostiteľa a šíriť sa z miesta uhryznutia blchou do celého tela.
Z historického hľadiska sa mor vo svete vyskytoval už vo veľmi dávnej histórii. Existujú dôkazy o existencii spomínanej baktérie pred viac ako 5 000 rokmi. Na základe získanej DNA sa zistilo, že vtedajšej baktérii chýbal kľúčový gén, ktorý umožňoval prežitie v žalúdku bĺch, a preto sa rozširoval výlučne prostredníctvom kvapôčkovej infekcie z človeka na človeka. K zásadnej genetickej mutácii došlo približne v dobe bronzovej (koncom 2. tisícročia pred n. l.), keď baktéria získala schopnosť blokovať tráviaci trakt bĺch prostredníctvom akéhosi biofilmu. Vďaka tomu hladná blcha pri pokuse o nasatie krvi vyvrhla infikovaný obsah žalúdka späť do rany hostiteľa. Preto každé jedno uhryznutie znamenalo nové a nové infikácie. Vďaka novému prenosu cez hlodavce a blchy sa mor stal globálnym strašiakom, ktorý sa šíril ruka v ruke s rozvojom obchodu a lodnej dopravy. Prvým z troch najväčších období šírenia moru bol tzv. Justiniánov mor v 6. - 8. storočí, kedy sa medzi Egyptom a Konštantínopolom (súčasný Istanbul) plavili obchodné lode prevážajúce najmä obilie (a v podpalubí infikované potkany s blchami). Ďalším obdobím, známym ako druhá morová pandémia, bolo 14. – 18. storočie, ktoré bolo spojené s transportom tovarov cez Hodvábnu cestu a janovskými loďami plaviacimi sa v Čiernom mori. Mor v tomto období nebol jednorazovou udalosťou. Po katastrofálnom úvode sa vracal v cyklických vlnách približne každých 10 až 20 rokov, pričom terorizoval Európu, Blízky východ a severnú Afriku viac ako 350 rokov. Známy bol aj pod pojmom „čierna smrť“, pretože počas týchto niekoľkých rokov vyhladil 30 % až 60 % vtedajšej európskej populácie (odhadom 25 až 50 miliónov ľudí). Tretia pandémia nastala v 19. - 20. storočí a bola spojená najmä s plavbami z Číny do celého sveta. Až počas nej, v roku 1984, vedci definitívne identifikovali baktériu aj rolu bĺch pri prenose.
V závislosti od spôsobu vstupu baktérie do tela vyvoláva Yersinia pestis tri hlavné klinické formy ochorenia. Bubonický mor predstavuje najčastejšiu formu. Baktéria putuje z miesta uhryznutia blchou do najbližšej lymfatickej uzliny. Tá masívne opuchne, zmení farbu na tmavomodrú až čiernu a stane sa extrémne bolestivou. Druhou formou je tzv. septický mor. Nastáva, keď baktéria prenikne priamo do krvného obehu (buď z neliečeného bubonického moru, alebo priamou infekciou). Spôsobuje celkovú sepsu, zlyhanie orgánov a masívne vnútorné krvácanie. Kvôli odumieraniu tkanív (gangréne) na prstoch a končatinách dostal mor historický názov „Čierna smrť“. A poslednou formou je tzv. pľúcny mor, ktorý je najnebezpečnejšou, vysoko nákazlivou formou. Šíri sa vzduchom vďaka kvapôčkovej infekcii z človeka na človeka. Má extrémne rýchly priebeh a bez včasnej liečby antibiotikami je úmrtnosť takmer 100 %.
V priebehu 18. storočia začal mor z Európy záhadne ustupovať. Medzi posledné veľké tragédie patril Veľký mor v Marseille (1720 – 1722) a mor v Moskve (1771). Možno si kladiete otázku, prečo mor z Európy koncom 18. storočia zmizol. Dodnes sa o tom vedú diskusie, avšak pravdepodobne k tomu prispela kombinácia viacerých faktorov. Došlo k sprísneniu karanténnych opatrení. Európske štáty sa naučili epidémie izolovať hneď v zárodku pomocou armády. Došlo ku zmene architektúry, keď sa drevené a slamené domy začali nahrádzať kamennými a tehlovými stavbami, čo sťažilo potkanom hniezdenie v blízkosti ľudí. Okrem toho sa vymenili druhy potkanov, pretože v Európe sa začal šíriť agresívnejší potkan hnedý (Rattus norvegicus) a vytláčal pôvodného potkana tmavého (Rattus rattus). Potkan hnedý žije radšej v kanalizáciách a pivniciach než na povalách a v tesnej blízkosti ľudí, čím sa obmedzil kontakt človeka s infikovanými blchami. A posledným faktom je, že moderné genetické výskumy naznačujú, že kmene baktérie Yersinia pestis z konca 18. storočia mutovali a mohli čiastočne stratiť časť svojej virulencie (agresivity) oproti stredovekým kmeňom.
Prečo sa teda vlastne v dnešnej dobe rozvinutého zdravotníctva a množstva antibiotík bojíme moru? Práve preto, čo sa odohralo nedávno v Rusku. 29. septembra 2026 hospitalizovali v ruskom Šelechove v Irkutskej oblasti na Sibíri 28-ročnú laborantku Výskumného ústavu proti moru s ťažkým zápalom pľúc neznámeho pôvodu. Žena po dvoch dňoch v nemocnici (1. októbra) zomrela, čo vyvolalo medzinárodný rozruch a podozrenie na únik pľúcneho moru. Podľa správ z nezávislých ruských médií (ako Ľudi Bajkala) existuje podozrenie, že technička sa nakazila priamo v ústave pri nehode, konkrétne po rozbití skúmavky s patogénom Yersinia pestis. Nemocnica, v ktorej ženu liečili, bola uzavretá a do izolácie či pod prísny lekársky dohľad muselo ísť takmer 200 ľudí, ktorí s ňou prišli do styku. V oblasti začali platiť preventívne opatrenia vrátane nosenia rúšok. Predstavitelia susednej Buriatskej republiky pôvodne potvrdili, že žena zomrela na mor, no vyhlásenie neskôr korigovali s tým, že išlo len o „možnú príčinu“. Ruský úrad pre ochranu spotrebiteľov a oficiálne miesta výskytu moru na Sibíri verejne popierajú a tvrdia, že prvé testy prítomnosť nebezpečných patogénov u kontaktov nepotvrdili. Vzhľadom na to, že pľúcny mor je extrémne nákazlivá a bez liečby smrteľná forma, Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) aj Spojené štáty vyvinuli tlak na Moskvu, aby situáciu netajila a poskytla transparentné dáta.
Keďže vieme, že mor sa šíri kvapôčkovou infekciou (tlakom propagúl), stačí jeden infikovaný človek, ktorý sadne do lietadla alebo do iného hromadného dopravného prostriedku, a veľmi ľahko sa to všetko môže vymknúť z pod kontroly. Pripadá mi to veľmi povedomé. Pretože presne takto to začalo vo Wu-chane v roku 2019.