Kde je tlačenica a kde nie je z čoho vyberať: kandidáti v okrese Spišská Nová Ves

Najväčší boj o starostu: Spišská Nová Ves a Bystrany
Najviac kandidátov na primátora má prirodzene okresné mesto. V Spišskej Novej Vsi sa o post uchádza sedem ľudí. Súčasný primátor Pavol Bečarik (SNS) bude čeliť aj svojmu viceprimátorovi Dávidovi Demečkovi, ktorého podporuje koalícia Hlas, Smer, Republika, Sme rodina a Konzervatívci. Ďalej kandidujú Adnan Akram (Demokrati, KDH, DS), Judita Iľašová (PS, SaS, Hnutie Slovensko) a traja nezávislí: Ľubica Bednárová, Lukáš Goduš a Miroslav Uhrin.
Na druhom mieste je s piatimi kandidátmi obec Bystrany, kde súčasný starosta Gejza Kandráč obhajuje post proti štyrom vyzývateľom. Po štyroch kandidátoch majú Spišské Tomášovce a Spišské Vlachy, po troch Harichovce, Hrabušice, Chrasť nad Hornádom, Kaľava, Krompachy a Slovinky.
Dvanásť obcí, kde sa nebude vyberať
Presne tretina okresu má na starostu jediného kandidáta. V jedenástich z nich obhajuje post súčasný starosta alebo starostka bez súpera: Betlanovce, Danišovce, Hincovce, Hnilčík, Kolinovce, Lieskovany, Matejovce nad Hornádom, Mlynky, Odorín, Poráč a Slatvina.
Zvláštnym prípadom sú Vojkovce. Jediná kandidátka, personálna manažérka Petra Gmucová, nie je súčasnou starostkou. Obec tak bude mať isto novú tvár na čele, hoci voliči si v skutočnosti vyberať nebudú. Vojkovce sú zároveň jedinou obcou v okrese, kde súčasný starosta vôbec nekandiduje. Vo zvyšných 35 obciach je doterajší starosta alebo primátor na kandidátke.
Poslanci: Bystrany takmer ako okresné mesto
Najviac kandidátov na poslanca
Najmenej kandidátov na poslanca
Spišská Nová Ves
60
Hincovce
6
Bystrany
54
Slatvina
6
Rudňany
29
Matejovce nad Hornádom
5
Spišské Tomášovce
29
Mlynky
5
Markušovce
27
Vojkovce
5
Asi najväčším prekvapením zoznamov sú Bystrany s 54 kandidátmi na poslanca. Je to len o šesť menej ako v takmer 37-tisícovej Spišskej Novej Vsi a viac ako v Krompachoch (26) či Spišských Vlachoch (21) dokopy. Kandidátka Bystrian je navyše výrazne rodinná: priezvisko Žiga na nej nesie 16 ľudí, Horváth deväť a Kandráč päť. Zaujímavé je, že šestnástka Žigovcov nekandiduje za jednu stranu, ale je rozptýlená medzi desať rôznych subjektov, od Hnutia Slovensko cez Demokratov a Stranu rómskej koalície až po Smer či SNS.
Na opačnom konci sú malé obce, kde na poslanca kandiduje päť či šesť ľudí. Počet poslaneckých miest v zoznamoch uvedený nie je, no v obciach tejto veľkosti môže byť kandidátov len o málo viac, než je mandátov.
Zaujímavé rozloženie má Žehra, rozdelená na dva volebné obvody. V jednom kandidujú len traja ľudia, v druhom až devätnásť.
Kto kandiduje: vek a pohlavie
Priemerný kandidát na poslanca v okrese má 46 rokov, kandidát na starostu 48.
Najmladší kandidáti na poslanca majú 18 rokov: Ján Mirga v Arnutovciach a študentka Dušana Klempárová v Markušovciach.
Najstarší je 77-ročný dôchodca Jozef Leško v Oľšavke (Hlas), nasledovaný 75-ročnou Annou Tišerovou v Spišských Tomášovciach.
Na starostu sú najmladší 31-roční Matúš Dirda (Chrasť nad Hornádom) a Viliam Grega (Spišské Vlachy), najstarší 67-roční Pavol Bečarik a Iveta Rušinová (Krompachy).
Najmladšie poslanecké kandidátky majú Vojkovce (priemer 34,8 roka) a Poráč (35,1), najstaršiu Lieskovany (56).
Ženy tvoria podľa mien približne štvrtinu kandidátov na poslanca (147 z 598) a tretinu kandidátov na starostu (26 zo 78). Rozdiely medzi obcami sú však obrovské: v Kolinovciach sú ženy väčšinou (5 zo 7), v Žehre je medzi 22 kandidátmi jediná žena a v Bystranoch tri z 54.
Nezávislí verzus strany
Na starostu kandiduje ako nezávislý presne polovica uchádzačov (39 zo 78). Pri poslancoch je to iba štvrtina (150 z 598), čo je v porovnaní s inými regiónmi pomerne málo.
Najčastejšou značkou na poslaneckých kandidátkach je KDH (sama alebo v koalícii pri 100 kandidátoch), nasleduje Hlas (83), Smer (81) a Demokrati (76). V Kolinovciach a Slatvine sú naopak všetci poslaneckí kandidáti nezávislí, v Žehre, Hnilčíku a Hincovciach zase nekandiduje ani jeden nezávislý.
Povolania: nezamestnaní a robotníci vpredu
Najčastejšie uvádzaným povolaním kandidátov na poslanca je „nezamestnaný/á“ (54 kandidátov), nasleduje robotník (35), SZČO (26) a učiteľka (23). Medzi kandidátmi na starostu sú aj baník (Hnilec), taxikár (Slovinky), hudobník (Spišské Vlachy) či dvojica policajtov, ktorí si konkurujú v Hrabušiciach.
Súboje v rodine a trojité kandidatúry
V Slovinkách kandidujú na starostku dve ženy s rovnakým priezviskom: súčasná starostka Mária Kopnická a hlavná kontrolórka obce Gabriela Kopnická.
V Žehre sa o starostu uchádzajú dvaja Mižigárovci: starosta Marián a Bartolomej (Demokrati).
Priezvisko Pecha sa objavuje medzi kandidátmi na starostu až v troch obciach: Arnutovce, Bystrany a Spišské Tomášovce.
V Spišskej Novej Vsi kandidujú do zastupiteľstva za SNS traja Bečarikovci: primátor Pavol a advokáti Michal a Štefan.
Štyria kandidáti stoja na všetkých troch hlasovacích lístkoch naraz, teda na starostu, poslanca obce aj poslanca kraja: Pavol Bečarik, Adnan Akram a Judita Iľašová zo Spišskej Novej Vsi a krompašský primátor Dárius Dubiňák. Kandidatúru na starostu s kandidatúrou do krajského zastupiteľstva spájajú aj Dávid Demečko, Lubomír Belej (Harichovce), Mária Kopnická (Slovinky), Jitka Puhallová (Kolinovce), Miroslava Szitová (Smižany) a Iveta Rušinová (Krompachy). Celkovo 31 kandidátov na starostu sa uchádza aj o poslanecký mandát vo svojej obci.
A čo kraj?
Okres Spišská Nová Ves tvorí 10. volebný obvod Košického samosprávneho kraja. O krajské poslanecké mandáty sa tu uchádza 25 kandidátov, takmer dve tretiny z nich so Spišskou Novou Vsou ako bydliskom. O post predsedu kraja súperí šesť kandidátov vrátane súčasného župana Rastislava Trnku.
Zdroj: zoznamy zaregistrovaných kandidátov pre voľby do orgánov samosprávy obcí a samosprávnych krajov 24. októbra 2026. Podiel žien je odhad podľa krstných mien a priezvisk. Počty strán zahŕňajú kandidátov za samotnú stranu aj za koalície, v ktorých strana figuruje.