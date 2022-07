Zmeníme systém, alebo systém zmení nás.

Poprední klimatológovia opakovane upozorňujú na akútne problémy spojené s prebiehajúcou zmenou klímy, resp. dopadov týchto zmien a urgentnej potreby stabilizácie globálnej teploty už v najbližších jednotkách rokov. Duffy et al. [15] vo svojich záveroch uvádzajú, že dopady na pevninskú biosféru, resp. rastlinné spoločenstvá, na ktorých existenciu je veľmi pevne naviazaný napr. taký agro-sektor a jeho produkcia, budú bez akejkoľvek adaptácie na globálnu zmenu klímy už v horizonte 3 dekád devastačné. O tom, že práve agro-sektor trpí dopadmi klimatických zmien čoraz výraznejšie, sa opakovane zmieňujú aj medzinárodné inštitúcie. Európska environmentálna agentúra [18] v správe „Climate Change Adaptation in the Agriculture Sector in Europe“ pomenúva problémy vyvolané narastajúcim počtom extrémnych výskytov poveternostných a klimatických extrémov v sektore poľnohospodárstva: zmeny vo výnosoch jednotlivých plodín, znížená produktivita hospodárskych zvierat, znížená dostupnosť vody potrebnej na zavlažovanie a napájanie hospodárskych zvierat, negatívne ovplyvnený je aj proces spracovávania poľnohospodárskych výrobkov, ich bezpečnosť, či podmienky ich prepravy a skladovania [22]. Taktiež medzivládny panel pre klimatické zmeny (IPCC) pod záštitou OSN, vo svojej správe z roku 2019, i v najnovšej z roku 2022, uvádza, že medzi najzraniteľnejšiu časť populácie s neporovnateľne vyšším rizikom vzniku nepriaznivých následkov globálneho zvyšovania teploty, budú v budúcnosti patriť a už momentálne patria, okrem iných, práve komunity závislé primárne od obživy v poľnohospodárstve. Ďalej sa táto správa tiež zmieňuje o nutnosti relatívne veľkých zmien vo využívaní poľnohospodárskej pôdy, ak chceme udržať globálnu teplotu pod akceptovateľnou úrovňou, čo by však následne signalizovalo veľké výzvy pre udržateľný manažment rôznych potrieb obyvateľstva. Tu sa však dostávame k problému, že sa teda v každom prípade snaha obmedziť dopyt po pôde v poľnohospodárstve nezaobíde bez zintenzívňovania postupov vo využívaní pôdy, obnove ekosystémov, či napr. používania surovinovo menej náročných potravín. To všetko však predstavuje veľkú výzvu v podstate pre všetky typy poľnohospodárskych subjektov a ich činnosti, najmä v súvislosti s dopadmi na ich (nielen) ekonomickú výkonnosť, ale aj udržateľnosť činností, ktoré vykonávajú [1]. Samozrejme, nie je to problém dotýkajúci sa len poľnohospodárstva, McKibben [29] hovorí o široko-spektrálnych ekonomických dôsledkoch klimatických zmien, pretože napr. zvyšovanie nákladov na energiu, ktorá sa následne používa na výrobné činnosti, zasahuje ekonomiku naprieč všetkými jej sektormi.

Vo všeobecnosti sa zasadzovanie problematiky klimatickej zmeny a jej dôsledkov na životy obyvateľstva i firemnej sféry aj do užšieho okruhu záujmových tém odbornej (vrátane ekonomickej) obce, vzhľadom na existenciu množstva štúdií, akčných plánov, čisto vedeckých ale aj vedecko-populárnych článkov z posledných rokov na túto tému, už do veľkej miery deje, dokonca sa ňou častokrát mnohí cítia byť presýtení. Problémom však už v súčasnosti nie je nevedomosť, nakoľko daná problematika je už v mnohých ohľadoch témou stredného prúdu, a teda frekventovanou témou v celospoločenskej diskusii (čo celkovo určite možno vnímať pozitívne), no závažnejším problémom je vo všeobecnosti diskurz, ktorým sa celospoločenská debata v tomto smere uberá. Prím hrá často presadzovaná idea tzv. zeleného ekonomického rastu, ktorý je v drvivej väčšine prípadov deklarovaný ako určité východisko zo zhoršujúcej sa situácie, pričom však už napr. i vyššie spomínaná Európska agentúra pre životné prostredie [22], či iní autori ako napr. Beck [8] myšlienku reálneho spojenia ekonomického rastu a environmentálnej udržateľnosti označujú za viac či menej iluzórnu. K podobným záverom dospievajú tiež napr. Benini a Viaud [7], ktorí konštatujú, že hospodársky rast je úzko prepojený s nárastom výroby, spotreby a využívania zdrojov a má škodlivé účinky na prírodné prostredie a ľudské zdravie. Je podľa nich nepravdepodobné, aby sa v celosvetovom meradle dalo dosiahnuť dlhodobé, absolútne oddelenie ekonomického rastu od environmentálnych tlakov a vplyvov; aj preto by podľa nich mala spoločnosť prehodnotiť, čo znamená rast a pokrok, a ich význam pre globálnu udržateľnosť. V súvislosti so zeleným rastom možno zaznamenať v posledných desaťročiach práve rôzne iniciatívy na akési „prehodnotenie ekonómie“ (napr. hnutie Rethinking Economics) a vytvorenie teoretických perspektív, ktoré spájajú pozornosť venovanú legitímnym potrebám súčasnej ľudskej populácie s potrebou transformácie spoločnosti k jej udržateľnej budúcnosti. Ekomodernizmus podporuje „zelený rast“ prostredníctvom vedeckého a technologického pokroku, a teda v tomto zmysle sa da hovoriť o určitom techno-optimizme. V známom dokumente Economic Manifesto [2] zástancovia tohto smeru o. i. zdôrazňujú, že podľa nich práve zintenzívnenie mnohých ľudských činností – najmä poľnohospodárstva, ťažby surovín, lesníctva a pod. je kľúčom k tomu aby skrze využívania menšieho podielu pôdy a menších zásahov do prírodného sveta, sa dalo dosiahnuť akési účinné oddelenie ľudského rozvoja od environmentálnych dopadov.

Samotní „ekomodernisti“ sa voči kritike bránia a tvrdia, že technologické riešenia environmentálnych problémov sa musia posudzovať aj v rámci širšieho sociálneho, ekonomického a politického kontextu. Taktiež sa ohradzujú voči tomu, aby sa modernizácia, a to jej zástancami, či kritikmi, spájala s kapitalizmom, mocou v rukách korporátov, či laissez-faire hospodárskou politikou. Za modernizáciu považujú dlhodobý vývoj v sociálnej, ekonomickej, politickej a technologickej oblasti a opatreniach v ľudských spoločnostiach smerujúcich k výrazne zlepšenému materiálnemu blahobytu, verejnému zdraviu, produktivite zdrojov, ekonomickej integrácií, zdieľanej infraštruktúre, či osobnej slobode. Vyššiu produktivitu zdrojov spojená s modernými sociálnymi technologické systémy si asociujú s potrebou menšieho objemu zdrojov a tým pádom menším dopadom na životné prostredie. Tvrdia, že produktívnejšie ekonomiky sú bohatšie ekonomiky, schopné lepšie uspokojovať ľudské potreby a zároveň venovať väčšiu časť svojho ekonomického prebytku neekonomickým aspektom, vrátane lepšieho ľudského zdravia, príležitostí, umenia, a pod. [2]. No pravdou stále ostáva, že koncept zeleného rastu je definovaný tak, že fakticky znamená naďalej podporu ekonomického rastu a rozvoja, avšak v súbehu so zabezpečením, aby prírodné bohatstvo naďalej poskytovalo zdroje a environmentálne služby, od ktorých závisí blahobyt obyvateľstva [16].

Spomínané zintenzívňovanie využívania zdrojov ich však nerobí naveky nevyčerpateľnými. Jedna z ikonických kníh na túto tému bola prvýkrát publikovaná spolkom, tzv. Club of Rome, už v roku 1972 [33], následne boli vydané aj revízie pôvodného vydania, ktoré sa však závažnosťou merita veci ani po 50 rokoch veľmi nezmenili. Zemské zdroje títo autori označujú za do seba vzájomne zapadajúce a opakovane tvrdia, že globálny prírodný systém, v ktorom všetci žijeme, pravdepodobne nedokáže podporiť súčasné tempo hospodárskeho a populačného rastu oveľa dlhšie ako po roku 2100, a to ani s vyspelou technológiou. Už v polovici roku 1970 začal medzinárodný tím výskumníkov z MIT študovať dôsledky pokračujúceho celosvetového rastu. Skúmali päť základných faktorov, ktoré určujú a vo svojich interakciách v konečnom dôsledku zároveň aj obmedzujú tempo nárastu populácie planéty, poľnohospodársku produkciu, vyčerpávanie neobnoviteľných zdrojov, priemyselnú produkciu, či tvorbu znečistenia. Autori údaje o týchto piatich faktoroch vložili ako inputy do globálneho počítačového modelu a potom testovali správanie modelu podľa niekoľkých predpokladov, aby určili alternatívne vzorce pre budúcnosť ľudstva. Za posledné polstoročie sa zistenia z The Limits to Growth ukázali ako pozoruhodne presné. Svetová populácia a ekonomika naďalej rastú a v dôsledku toho sa ľudstvo teraz ocitá pred bezprecedentnou planetárnou núdzou. Práve títo autori zohrali kľúčovú úlohu pri formovaní príbehu o trvalo udržateľnom rozvoji, upozornili svet na nebezpečenstvo neobmedzeného rastu, znečistenia životného prostredia a nekontrolovanej spotreby zdrojov. O ich zisteniach vyšli čisto vedecké i vedecko-popularizačné články a publikácie. Autori sa zhodujú na tom, že človek môže vytvoriť spoločnosť, v ktorej môže žiť na planéte neobmedzene, ak sebe a svoju produkciu materiálnych statkov obmedzí, aby dosiahol stav starostlivo nastavenej globálnej rovnováhy medzi obyvateľstvom a výrobou [4, 31, 32]. Nižšie je možné vidieť ikonický graf, publikovaný pred 50 rokmi [33], kde autori všetky premenné modelovali podľa historických údajov z obdobia 1900 do roku 1970. Rast produkcie potravín, priemyselná produkcia a počet obyvateľov rastie exponenciálne, kým si rýchlo sa zmenšujúca základňa zdrojov nevynúti spomalenie v priemyselnom raste. V dôsledku prirodzených oneskorení v systéme autori predpokladali, že sa populácia a znečistenie ešte nejaký čas budú navyšovať po dosiahnutí vrcholu v rámci procesu industrializácie. Rast populácie bude podľa autorov nakoniec zastavený nárastom úmrtí v dôsledku zníženého prístupu k potravinám, či zdravotníckym službám.

Obrázok 1 Model globálneho vývoja pri štandardnom využívaní zdrojov a predpoklade obmedzenosti zdrojov podľa Meadowsa et. al. [33]

Autori ako Randers [39, 40], konštatujú, že aj v skutočnosti svet zatiaľ nasleduje tieto popisované trendy v prvých 40 rokoch tohto scenára, ktorý bol formulovaný pre roky 1970 až 2100. To znamená, že svetová populácia a ekonomika pokračujú v raste viac-menej tak, ako sa očakávalo pred 50 rokmi [4,5]. V mnohých oblastiach sú ľudské aktivity ďaleko na tzv. neudržateľnom území. Randers [39] tiež tvrdí, že určitá časť verejnosti je proti myšlienke, že svet je konečný – aj vo fyzikálnom výklade. Namiesto toho veria že technológia bude schopná rýchlejšie odstrániť planetárne limity než sa k nim priblížime ako ľudstvo priblížime (jeden prúd tzv. eko-modernistov popisujeme v texte vyššie). Inými slovami: technologický pokrok bude podľa tejto skupiny ľudí naďalej posúvať limity alebo zvyšovať nosnosť planéty, a takpovediac bude dochádzať k rozširovaniu veľkosti Zeme v procese. Táto skupina by bola ochotná uznať pravdivosť myšlienok o limitovaných zdrojoch, len vtedy ak by došlo k významnému kolapsu spôsobenému environmentálnymi obmedzeniami „dostatočne“ rýchlo. Títo technologickí optimisti veria v skutočnosť, že globálna spoločnosť bude systematicky vytvárať dostatočné pro- aktívne investície do nových technológií s cieľom zvyšovať naše limity rýchlejšie, ako sa to, čo sme schopní vydržať posúva čoraz nižšie, kvôli zhoršujúcim sa podmienkam. Randers [39] tvrdí, že na uvedené videnie fungovania sveta existuje zaujímavý test odvíjajúci sa od vývoja tzv. „ropného vrcholu“. Je otázkou, či globálna ekonomika zlyhá vo svojom úsilí nájsť lacnú náhradu skôr, ako bude nútená prestať používať konvenčnú ropu, v súčasnosti je toto tiež výrazne zosilnené tlakom na odstrihnutie sa od fosílnych palív pochádzajúcich z Ruska, vzhľadom na súčasnú geopolitickú situáciu a prebiehajúci vojenský konflikt na Ukrajine. Aj skrze to sa politici opätovne uchyľujú k spotrebovávaniu zdrojov ako je uhlie, kde sa krajiny pôvodne zaväzujú k úplnému zastaveniu jeho ťažby, či energeticky enormne náročné dovážanie bridlicového plynu z USA a pod. (ak hovoríme výlučne o momentálnej situácií na európskom kontinente). Podobným testom teda je a bude tiež to, či spoločnosť nájde včas riešenie týkajúce sa otázok zmeny klímy. Tu sa ukazuje ako veľmi náročné a ťažké zaviesť potrebné právne predpisy na zníženie globálnych emisií skleníkových plynov na udržateľnú mieru. Trvalo niekoľko desaťročí, kým sme sa posunuli od Rámcového konventu Organizácie Spojených národov o zmene klímy (UNFCCC) v roku 1992, cez Kjótsky protokol v roku 1997 [38], Parížsku dohodu z roku 2015, po COP26 a tzv. Glasgow Climate Pact z roku 2021, pričom ani dodržanie takýchto záväzkov do roku 2030 nebude stačiť na udržanie nárastu priemernej svetovej teploty pod 2,1C [5, 34]. Medzitým však emisie rastú.

Otázkou je, čo sú alternatívy, ak koncept tzv. zeleného ekonomického rastu a s ním spätý technooptimizmus je do veľkej miery čoraz častejšie, i na základe racionálnych argumentov spochybňovaný, aj keď má stále svojich prívržencov. Viditeľne sa však i napr. podľa revidovaných vyjadrení Club of Rome, ako spoločnosť nenachádzame na trajektórií k udržateľnejšiemu systému fungovania v jednotlivých sektoroch ekonomiky. Autori Limits to Growth v jej rôznych vydaniach ako jedno zo svojich posolstiev uvádzajú tiež upustenie od dogmy fyzického rastu smerom k hľadaniu blahobytu (voľný preklad z tzv. well-being).

V priebehu posledných približne dvoch dekád sa objavujú aj iné vedecké oblasti a sociálne hnutia, ktoré išli nad rámec myšlienky zeleného rastu, napr. z angl. „post-growth“, vo voľnom preklade post-rast [45], navrhnuté boli tiež koncepty ako „doughnut economy“ [41] alebo tzv. „degrowth“ (vo voľnom preklade bezrastová ekonomika). Speth [43] vysvetľuje, že pri tzv. post-raste ide o smer, ktorý je vo všeobecnosti agnostický k ekonomickému rastu a zameriava sa na potrebu oddeliť ho od blahobytu, taktiež predpokladá, že spoločnosť po raste bude zahŕňať menej konzumu a vyššie ceny, a teda že kvalita života sa zlepší. Post-rastová ekonomika podľa neho stavia život a všetko potrebné na jeho udržanie do centra ekonomickej a sociálnej aktivity, na rozdiel od nikdy nekončiaceho hromadenia peňazí a honby za rastom všetkého druhu bez ohľadu na jeho dôsledky.

„Degrowth“ je len jedným z tzv. post-rastových prístupov. Tento pojem sa využíva ako súhrnný termín pre radikálnejšie akademické, politické a sociálne hnutia, ktoré zdôrazňujú potrebu zníženia výroby a spotreby a definujú si iné ciele ako ekonomický rast (pojem odvodený z francúzskeho 'decroissance'- znamenajúceho redukciu). Jeho história siaha do roku 2001, kedy sa skrze aktivistov dostalo toto slovo do povedomia a vyvolalo diskusie o súčasnosti a budúcnosti, teda akejsi prognóze našej spoločnosti. V tom čase išlo o projekt dobrovoľného celospoločenského zmenšovania výroby a spotreby zameraný na sociálnu a ekologickú udržateľnosť. Rýchlo sa stalo sloganom proti ekonomickému rastu [9] a rozvinulo sa do sociálneho hnutia. Demaria et al. [12] konštatujú, že podstatou je konfrontovanie dominantných paradígm v sociálnych vedách, ako je neoklasická, či keynesiánska ekonómia, no nedá sa považovať za všeobecne uznaný koncept, ktorý by bol schopný sám o sebe priniesť modelové problémy a ich riešenia v oblasti výskumu, i keď snahy o novú ekologickú makroekonómiu bez dôrazu na ekonomický rast badať už napr. u Victora [44], Jacksona [21], alebo Kerschnera [28]. Vo veľmi zjednodušenej podobe Demaria et al. [12] charakterizujú „degrowth“ vo výsledku ako pokus zmeniť diskusiu (najmä politickú) o potrebnej sociálno-ekologickej transformácií, potvrdzujúc nesúhlas so súčasnými svetovými reprezentáciami a hľadaním alternatívnych. Speth [43] tvrdí, že „degrowth“ nespochybňuje len centrálne postavenie HDP ako zastrešujúceho politickéhoa cieľa, ale navrhuje rámec pre transformáciu na nižšiu a udržateľnú úroveň výroby a spotreby, zmenšenie ekonomického systému, aby sa ponechalo viac priestoru pre ľudskú spoluprácu a ekosystémy. Koncept „degrowth“ sa však nedá konkretizovať jednoliato, je totiž bohatý na svoje významy a nezahŕňa jediný filozofický prúd. Jeho praktici neobdivujú jedinú knihu alebo autora. Zosumarizujúc si však tvrdenia najznámejších autorov venujúcich sa tomuto konceptu [12, 6, 19], „degrowth“ koncept stojí na nasledovných pilieroch:

ekológia (environmentálne statky by nemali byť posudzované len ako zdroje, ale ako hodnotný celok, ktorého vlastníctvo by malo ideálne fungovať na princípe tzv. res communis, t. j. statok vlastnený všetkými ako opozitum voči prístupu res nullius, kde zdroj nepatrí nikomu a v podstate môže byť zničený, či ukradnutý),

kritika rozvoja a chvála anti-utilitarizmu (slovné spojenie „trvalo udržateľný rozvoj“ je považované za oxymoron, taktiež kritika homo economicus, teda maximalizácie užitočnosti ako konečnej hnacej sily ľudského správania, resp. koncepcia ľudských bytostí ako ekonomických agentov poháňaných výlučne vlastným záujmom a maximalizáciou úžitku - sociálny konštrukt vštepovaný do myslí mnohých generácií študentov ekonómie; dôležitosť je prisudzovaná skôr ekonomickým vzťahom založeným na zdieľaní, daroch a reciprocite, kde ústrednými sú sociálne vzťahy a pohostinnosť),

zmysel života, well-being (kritika životného štýlu založená na mantrách viac pracovať, viac zarábať, viac predávať a viac nakupovať, odvolávanie sa na tzv. Easterlinov paradox [17], resp. neprepojenosť medzi zvyšujúcim sa príjmom a spokojnosťou so životom v rámci postupujúceho času, či zistenia [23] o prepojenosti medzi dôležitosťou vlastniť materiálne veci a emocionálnymi poruchami osobnosti),

bioekonómia (pojem zavedený v 70. rokoch 20. storočia Georegescu-Roegenom [20]), no rozvíjaný mnohými ďalšími tzv. ekologickými ekonómami ako napr. Bonaiuti [13], Odum et al. [37], Schmidt-Bleek a Klüting [42], Daly [14], Martinez-Alier [30], a pod.; ktorí uvádzajú rôzne bioekonomické argumenty v prospech zastavenia ekonomického rastu, čím o. i. danú problematiku dávajú do súvislosti aj so vznikom finančných kríz ako bola tá v roku 2008 a predpovedajú ďalšie, keďže podľa nich si finančný systém mýli expanziu úverov s vytváraním skutočného bohatstva, zatiaľ čo reálna ekonomika (energie a materiály) nemôže rásť pri úrokovej miere potrebnej na splatenie dlhov, teda dostupné prírodné zdroje sa v skutočnosti zmenšujú a nárast súkromných či verejných dlhov je následne dokonalým receptom na vznik ekonomických a fiškálne kríz),

demokracia (tu sa prívrženci „degrowth“ koncepcie nezjednocujú na jednom postoji, niektorí vidia súčasné formy demokracií ako dostačujúce, iní volajú po úplne nových inštitúciách založených na priamej a participatívnej demokracii v rámci alternatívnejšej, resp. postkapitalistickej vízie [3, 11],

spravodlivosť (preferovanie menšej konkurencie, rozsiahleho prerozdeľovania, zdieľania a znižovania nadmerných príjmov a bohatstva, pretože ak je chudoba vnímaná z hľadiska relatívnej spotreby, nikdy ju nemožno podľa hlásateľov tohto konceptu „vykoreniť“ ekonomickým rastom, pretože mení iba rozsah, ale nie pomery bohatstva, ktoré jednotlivci vlastnia).

“Degrowth” je teda pojem užší a v mnohých smeroch prísnejší ako post-rast, avšak to, čo zjavne spája všetky tieto post-rastové koncepty je upustenie od HDP ako akejsi modly predstavujúcej indikátor zdravej ekonomiky a taktiež pochopenie ekosystémov ako určitej neprekročiteľnej hranice pre akékoľvek ľudské aktivity. Definícia post-rastovej spoločnosti a ekonomiky podľa Dalyho [14] dáva umne priestor pre rozlíšenie medzi dobrým a zlým rastom, či neekonomickým a ekonomickým rastom. Speth [43] v rámci rozlišovania medzi dvoma konceptmi, sa prikláňa k názoru, že „degrowth“ sa tiež vyslovene zameriava na spoluprácu namiesto konkurencie ako ekonomického mechanizmu, zatiaľ čo „post-rast“ v tejto oblasti zostáva otvorený rôznym alternatívam a namiesto toho dáva do popredia ľudský rozmer a ľudské šťastie – vlastne život samotný, nie je však jasné, či život znamená výlučne ľudský život alebo život celkovo. O spopularizovanie myšlienky post-rastovej spoločnosti v praxi sa v posledných rokoch zaslúžila napr. aj anglická ekonómka Raworth [41] v jej návrhu tzv. ekonómie šišky (voľný preklad z ang. doughnut economics), v ktorej sa snaží načrtnúť ako by mohla vyzerať a fungovať ekonomika, ktorá ľudom poskytuje možnosť žiť dôstojný život, s rešpektom na materiálne hranice planéty, teda spôsob ekonomického myslenia, v ktorého popredí vystupuje environmentálna a sociálna udržateľnosť. Jej teória čerpá množstvo myšlienok práve z post-rastových koncepcií. Taktiež navrhuje upustiť od HDP ako modly všetkých ekonómov a spoločnosti celkovo, cieľom by malo byť dosiahnutie bezpečného a spravodlivého miesta niekde na pomedzí medzi sociálnym základom ľudského blahobytu a ekologickým stropom planéty. Navrhuje tiež vnímanie ekonomiky ako otvoreného systému prepojeného s celým radom iných a v podstate len ďalším subsystémom v poradí, či vnímanie trhu viac ako komplexného systému, než obyčajného vzťahu dopytu a ponuky, ktorý zázračne vyrieši všetky problémy. Spochybňuje tiež Kuznetsovu krivku (popisujúcu vzťah medzi príjmom per capita a rovnosťou), kde tvrdí, že potrebujeme o rozvoji spoločnosti uvažovať v zmysle zvyšovania rovnosti, nie nerovnosti [18].

Výstražným prstom by, minimálne, pre ekonómov, ale i spoločnosť celkovo, mal byť Nordhaus [35, 36] a skreslenie vedeckej literatúry, ktorú svojho času spôsobil a dokonca bol v roku 2018 za tieto zistenia ocenený aj cenou Švédskej ríšskej banky za ekonomické vedy na pamiatku Alfreda Nobela. Predpovede ekonómov o ekonomických škodách spôsobených klimatickými zmenami boli dlhý čas v porovnaní s varovaniami vedcov o škodách na biosfére až mimoriadne optimistické. Ako opisuje prof. Steeve Keen [24, 25], ekonómovia vytvorili svoje vlastné predpovede škôd pomocou vo svojej podstate falošných metód, napr. predpokladali, že približne 90 % HDP nebude ovplyvnených klimatickými zmenami, pretože sa uskutočňujú v uzavretých priestoroch, ďalej išlo o používanie vzťahu medzi teplotou a HDP v súčasnosti ako ukazovateľa vplyvu globálneho otepľovania v čase, formulovanie predikcií len na základe údajov o zmene teploty, nevnímanie komplexných dôsledkov klimatickej zmeny, či tiež využívanie prieskumov ako vedeckej metódy, ktorých výsledky zmiernili extrémne varovania vedcov optimistickými očakávaniami ekonómov, ktoré z nich vyplývali. Ďalšie omyly, ktorých sa dopúšťajú ekonómovia v tejto oblasti veľmi trefne opisuje Keen [26] vo svojom článku s názvom „What economists get wrong about climate change (V čom sa ekonómovia mýlia v súvislosti so zmenou klímy)“. Opravy všetkých týchto mylných záverov odhaľujú, že ekonomické škody spôsobené klimatickými zmenami sú prinajmenšom rádovo horšie, ako predpovedali ekonómovia, a môžu byť také veľké, že ohrozujú prežitie ľudskej civilizácie [10, 27].

Spôsoby, akými dosiahnuť potrebnú transformáciu spoločnosti, aké opisujeme naprieč celou esejou a možnosť zvrátiť iluzórnosť mnohých ekonomických prístupov k riešeniu dopadov klimatickej zmeny, ako ich popisujú napr. Benini a Viaud [7], Beck [8] a iní, sa však zrejme nezaobídu bez zmeny celkovej paradigmy, ktorá v súčasnosti vládne svetovej ekonomike, t. j. neoklasickým myšlienkam. Tie sú podľa viacerých autorov pomyselnou oporou a ideológiou pre kapitalizmus ako taký. Neoklasická ekonómia totiž sa totiž do veľkej miery všemožne snaží ospravedlniť ničnerobenie v súvislosti s dôsledkami klimatických zmien na ekonomiky, čo naďalej zrejme nie je udržateľné a má, resp. bude mať nevýslovne následky [10, 25, 26, 27].

Zdá sa, že ekonomický rast je v spoločnosti kultúrne, politicky, inštitucionálne, ale najmä ekonomicky zakorenený koncept s pomyselnou zelenou nálepkou v zmysle „povolené“, či skôr ,,žiaduce”. Z historického hľadiska si môžeme všimnúť, že je braný ako v podstate ako stredobod záujmu, pričom sociálne a environmentálne dôsledky boli a častokrát naďalej sú brané len ako externality. Ako spoločnosť sme dosiahli bezprecedentný level prosperity, a to po všetkých stránkach, čo konštatuje i Európska environmentálna agentúra (2019). Otázkou je, či dokážeme a vôbec chceme udržať túto svoju pozíciu bez závislosti na ekonomickom raste. Z opisov rôznych post-rastových konceptov a filozofií sa môže zdať, že vyžadujú od spoločnosti v úvodzovkách až príliš veľké obete a ignorujú ich legitímne potreby. Je to však pravdepodobne do veľkej miery len zdanie v kombinácií s príliš malým úsilím, či dokonca neochotou uvedomiť si, že ekonomika a jej fungovanie by nemala byť našim pánom, ale skôr sluhom a naše zameranie by malo byť nasmerované predovšetkým na ľudskú dôstojnosť, sociálnu spravodlivosť, či možno až príliš nadnesene povedané život sám (mysliac predovšetkým ten žitý v rešpekte a úcte k iným živým bytostiam).

Na koniec už len jedna parafrázovaná myšlienka prof. Keena [26] z Kingston School of Economics, History and Politics v Londýne: „Rovnako ako na začiatku 21. storočia, aj dnes ekonómovia ženú svet v ústrety existenčnej kríze. Bohužiaľ, dopad ich zlyhania bude tentoraz oveľa väčší ako v roku 2008. Vtedy mimoriadna fiškálna a monetárna politika stačila na to, aby globálna ekonomika neupadla do ďalšej veľkej hospodárskej krízy. Ak nič nezmeníme, svet zažije katastrofickú zmenu klímy, ktorá by mohla spôsobiť kolaps všetkých tých ľudských ekonomík, o ktorých mnohí ekonómovia doteraz tvrdili, že sú tak neuveriteľne prispôsobivé. Neoklasickí ekonómovia tak môžu uspieť v tom, čo sa nepodarilo generáciám marxistov: v snahe zachrániť kapitalizmus od environmentálnych limitov môžu namiesto toho kapitalizmus zničiť.“

Referencie

