Môže byť Slovensko slušné?

Antonio Iturbe, španielsky novinár, spisovateľ a učiteľ, sa vo svojom románe, ktorý v slovenskom preklade nesie názov Knihovníčka z Auschwitzu, snažil zdokumentovať neuveriteľný príbeh bývalej väzenkyne nacistického koncentračného tábora, dodnes žijúcej, Dity Krausovej. Tá svojou neoblomnosťou a výnimočnou húževnatosťou dokázala v krutých podmienkach koncentračného tábora udržiavať aspoň malú iskru nádeje skrze niekoľkých, do tábora tajne prepašovaných, knižných zväzkov. V tomto románe z úst jedného z hlavných hrdinov zaznieva okrem iného aj nasledovná myšlienka: „Zakaždým, keď pravda vypláva na povrch, niečo sa zrúti.“[1] Po vražde investigatívneho novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej sa zrútilo vecí hneď niekoľko. V priebehu prvých okamihov to boli svety rodinných príslušníkov zavraždených, zrútila sa tiež predstava občianskej spoločnosti o tom, že žije v mladej, síce neskúsenej, no predsa len slobodnej a demokratickej spoločnosti. V neposlednom rade sa nemilosrdne rúcať začala už i beztak krehká a ťažko skúšaná dôvera väčšiny obyvateľstva Slovenska v spravodlivosť a slušnosť. Mohutnosť týchto osobných i spoločenských zrútení bola priamo úmerná krutosti pravdy, ktorá sa so spomínanými úkladnými vraždami vyplavila pred vyše dvoma rokmi na povrch. Do dnešných dní nás v už takmer pravidelných vlnách opätovne zaplavuje. A tak ako každá povodeň, aj tieto v našej spoločnosti zanechávajú obrovské množstvo bahna, chaosu a neporiadku. Zakaždým, keď voda – nové správy o korupcii, klamstvách a podvodoch na najvyšších miestach – opadne, zostáva len nutnosť očisty, postupného pomyselného odstraňovania nánosov, haraburdia a bahna.

Kladieme si opakovane množstvo otázok. Kto je zodpovedný za odstránenie škôd, ktoré tieto „povodne“ napáchali v našom štáte? Čo sa ešte musí udiať, aby v spoločnosti začalo dochádzať k tak potrebným zmenám? Neboli tieto opakované záplavy zlých správ o skutočnom a nelichotivom stave našej spoločnosti až príliš devastačné a nebola naša spoločnosť už nezvrátiteľne poškodená? V známom románe Williama Saroyana[2] - Ľudská komédia, zaznieva myšlienka upozorňujúca na nesmiernu silu jednotlivca. Silu meniť a ovplyvňovať život a svet okolo nás, či už v pozitívnom, ale aj negatívnom slova zmysle : „ ... a práve tak, ak je svet zlý, škaredý a plný úbohosti – je taký vždycky človek sám a každý človek je svet.“ A teda intuitívne cítime, že tak, ako zlo, korupcia, nespravodlivosť, lži a neprávosti sú dielom jednotlivcov a títo jednotlivci v určitom momente dokázali pretvoriť minimálne časť sveta na svoj obraz, jedine prácou na nás samých – na elementárnej slušnosti, spravodlivosti uplatňovanej vo vzťahu k iným ľudom, svedomitosti a čestnosti v našich každodenných životoch, sme schopní svet pretvoriť na obraz úplne opačný – na obraz naplnený slušnosťou, ktorú sme tak očakávali a neustále očakávame od ľudí v exekutíve, zákonodarstve, či v justícii.

Určite už mnoho z nás nad ideou akéhosi návratu slušnosti do našej spoločnosti už mnohokrát premýšľalo, no cítime z nej možno až príliš veľa naivity a vzletných slov, nevidíme pre tieto idey v dnešnej dobe priestor a ak nám predsa len skrížia myseľ, zavrhneme ich ako naivné a nedostačujúce, či až doslova zbytočné. Podobné myšlienky sú však zrejme späté s ľudstvom oveľa dlhšiu dobu, než by sa nám na prvý pohľad mohlo zdať a pravdepodobne sa len cyklicky navracajú. V jednom zo známych románov E. M. Remarqua[3], Traja kamaráti, možno postrehnúť povzdych jedného z hlavných hrdinov: „Skromnosť a svedomitosť dôjdu odmeny iba románoch. V živote sa využívajú a potom odhadzujú.“ Tento román Remarque dopísal v roku 1936 a možno tak povedať, že okrem iného v sebe nesie určitú pečať doby – doby Veľkej hospodárskej krízy, vojny a množstva iných spoločenských problémov. Podobne E. Hemingway[4] v jeho známom diele Zbohom zbraniam z roku 1929 necháva z úst jedného z hrdinov hovoriť nasledovné: „Svet zlomí každého a potom sú mnohí silní na zlomených miestach. Ale tých, ktorí sa nedajú zlomiť, zabije.“ Paralely so súčasnosťou zrejme nie sú až tak markantné, no určitú zhodu vo forme akéhosi vzorca správania v podobe odovzdaného postoja jednotlivca k narastajúcemu zlu v spoločnosti si nemožno nevšimnúť. I dnes sme, často pod ťarchou rôznych iných problémov, ochotní zavrhnúť snahu o budovanie lepších medziľudských vzťahov, o lepšie komunity, lepšie spoločenstvo, či lepší štát, a to i hneď v zárodku. Fatalistické názory a postoje kráčajú ruka v ruke so sklamaním a frustráciou. Tie pramenia v rôznych generáciách z rôznych problémov. Tak ako to v období, o ktorom písali Hemingway s Remarquom, boli vojny, hospodársky, spoločenský a ekonomický rozvrat, dnes v slovenských reáliách možno vidieť množstvo problémov plynúcich ešte z porevolučného obdobia, resp. obdobia tesne po roku 1989. Toto obdobie aj napriek novonadobudnutej slobode predsa len zrodilo veľmi mladú demokraciu, ktorá sa len postupne v mnohom učila až na svojich vlastných chybách. Určitej časti občanov sa v týchto časoch naskytla možnosť veľmi rýchleho zbohatnutia, využívania nedokonalého legislatívneho systému vo svoj vlastný prospech, častokrát formou podvodov, klamstiev, či korupčného správania.

Kladieme si otázku, ako ťažké asi bude dospieť k naozaj slušnej spoločnosti, ak po približne 30 rokoch pomyselného budovania demokracie, došlo k úkladnej vražde investigatívneho novinára pre jeho prácu. Ešte vhodnejšou otázkou, ktorú si môžeme, no zároveň pre dosiahnutie zmeny aj musíme opakovane klásť, je, ako k vybudovaniu poctivej a slušnej spoločnosti môžem ja sám/ja sama každodenne prispieť. Pomôžem si úryvkom z románu Kafka na pobreží od japonského spisovateľa H. Murakamiho[5]: „Veci okolo teba sú len obrazom toho, čo máš v sebe. A čo máš v sebe, je iba obrazom toho, čo je okolo teba.“ Preto pri snahe budovať slušnejšiu, poctivejšiu a férovejšiu spoločnosť pamätajme, prosím, na odvahu, dobrotu a odhodlanie ľudí ako je Dita Krausová. Poučme sa z chýb Remarquovskej, či Hemingwayovskej generácie a nenechajme sa prevalcovať vlnou frustrácie a sklamania. Uvedomme si obrovskú silu jednotlivca, ktorá si vo forme občianskych protestov po 26. februári 2018, dokázala vynútiť nemalé zmeny v politickom i celospoločenskom meradle. Napokon, bola to práve tá, často opomínaná a spochybňovaná, sila jednotlivca, v tomto prípade Jána Kuciaka, ktorý svojou poctivosťou, neoblomnosťou, skromnosťou a nevídane silným zmyslom pre spravodlivosť a slušnosť v osobnom i profesijnom živote, predsa len dokázal meniť veci k lepšiemu. Kto iný, než on a jeho spôsob života a zmýšľania nám najlepšie ukazuje, že Slovensko môže byť slušné a ako veľa pre to, aby tomu tak bolo, dokáže učiniť obyčajný jednotlivec – človek milión. Naše jednotlivé, zdanlivo oddelené a samostatné životy a najmä hodnoty nami umiestňované na pomyselný piedestál, sú si so stavom spoločnosti a krajiny, v ktorej žijeme, tak ako to načrtáva Murakami, ničím iným len vzájomným zrkadlom.

Keď v roku 2013 Glenn Greenwald, americký investigatívny žurnalista, viedol svoje prvé rozhovory s vtedy ešte neznámym Edwardom Snowdenom, v prvom momente váhal a rozhodoval sa, akú mienku si má utvoriť o skutočných pohnútkach tohto mladého človeka. Bolo vopred jasné, že odhalením závažných a utajovaných skutočností o mašinérií systémov hromadného odpočúvania širokej verejnosti, si privodí faktickú likvidáciu svojej osoby, a teda i svojho doterajšieho života. Zo strany Edwarda Snowdena, ale vtedy padla veľmi inšpiratívna myšlienka, ktorú novinár dodnes spomína ako prelomovú pre pochopenie celej situácie. „Skutočná cena človeka nespočíva v hodnotách, ktoré vyznáva, ale v tom, čo dokáže urobiť na obranu týchto hodnôt.“[6] Dobro, spravodlivosť, slušnosť, či férovosť majú šancu vyhrať, len ak si ich ako jednotlivci nie len osvojíme ako vlastné vo svojich mysliach a vnímaní sveta okolo nás, ale až vtedy, keď naplno pochopíme ako dôležité je zhmotniť tieto hodnoty v konkrétnych činoch. A to i činoch akokoľvek nepohodlných, či nepopulárnych pre daný priestor, okolnosti a nás samotných. Držme si vzájomne palce, aby sme to dokázali. Sme to dlžní všetkým tým, ktorí nám svojou neľahkou životnou cestou stihli ukázať, že slušnú a spravodlivú spoločnosť máme všetci na dosah, dokonca sa o ňu každý osobne môžeme vlastným pričinením zaslúžiť.

Esej písaná na jeseň 2020. Množstvo vecí sa zmenilo, človeku ubúda idealistické videnie sveta zrejme priamo úmerne so stúpajúcim vekom a pribúdajúcimi skúsenosťami, no niekedy nie je na škodu sa len tak spätne ohliadnuť a vnímať opäť, no z inej perspektívy, to čo ho kedysi formovalo.

