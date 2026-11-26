K tejto tragédii mám tri osobné väzby. Každá je trochu iná a každá spôsobila, že som sa k tejto nehode počas uplynulých viac než dvadsiatich rokov opakovane vracal.
Prvá je možno trochu zvláštna. Týmto letom som chcel letieť.
V tom čase som si kupoval letenku a jednou z možností bol práve let spoločnosti Helios Airways. Bol lacnejší. Napriek tomu som sa nakoniec rozhodol pre České aerolínie. Prečo? Neviem. Bol to nejaký pocit? Nostalgia za spoločnosťou, ktorú som dobre poznal? Alebo jednoducho náhodné rozhodnutie, akých človek počas života urobí tisíce? Netuším. A nechcem tomu spätne pripisovať žiadny osudový význam. V letectve nemáme radi príbehy o predtuchách. Viem však, že keď som sa o havárii dozvedel, spomenul som si na tú letenku.
Druhá väzba je osobná. Spoločnosť Helios Airways založil môj dobrý kamarát.
V čase havárie už spoločnosť nevlastnil. Napriek tomu o nej často a rád rozprával. Bolo vidieť, že pre neho nepredstavovala iba niekdajší podnikateľský projekt. Bola to časť jeho života, niečo, čo vybudoval a k čomu mal stále osobný vzťah. Keď sa stane letecká nehoda, verejnosť vidí názov leteckej spoločnosti, typ lietadla a počet obetí. Ľudia, ktorí letectvo poznajú zvnútra, však za týmito údajmi často vidia aj konkrétne tváre, príbehy a roky práce.
A tretia väzba je azda najzaujímavejšia.
Po rokoch som sa stretol s človekom, ktorý bol súčasťou vyšetrovacieho tímu tejto nehody. Rozprávali sme sa aj o záveroch vyšetrovania. Povedal mi, že podľa jeho osobného názoru oficiálne publikované závery nie vo všetkom zodpovedali tomu, ako sa udalosť mohla v skutočnosti odohrať. Zároveň však priznal, že vyšetrovatelia nedospeli k lepšiemu, dostatočne podloženému vysvetleniu.
Chcem sa vrátiť k niečomu, o čom sme už na inom mieste a v inom blogu hovorili. Kto si ešte neprečítal môj blog s názvom „Prečo dokážeme v lietadle normálne dýchať aj vo výške 11 kilometrov?“, mohol by si ho prečítať skôr, ako bude pokračovať v čítaní tohto. Je jeho voľným pokračovaním.
Piloti nie sú bohovia. Sú to ľudia
Pred lietadlom, či už ako pilot alebo ako cestujúci som mal obrovský rešpekt. Človek sa narodil tak, že je pripravený chodiť po zemi, pohodlne zvláda teploty povedzme medzi plus 30 stupňov a mínus 20 stupňov a cíti sa relatívne komfortne v nižších nadmorských výškach. A jedného dňa sadne do lietadla, ktoré letí vo výške 11 kilometrov, teplota okolitého vzduchu je minus 50 stupňov, pohybuje sa rýchlosťou 800 kilometrov za hodinu a od nehostinného prostredia nás oddeľuje hliníkový plech alebo plastové okienko o hrúbke niekoľko milimetrov. A to všetko funguje vďaka tomu, že človek pochopil fyzikálne zákony a využil ich do najmenších detailov.
Lietadlo riadia ľudia. Keď nastupujeme do lietadla, odovzdávame svoj život do rúk dvoch ľudí, ktorých spravidla vôbec nepoznáme. V našich očiach sú piloti tak trochu bohovia. Sú to profesionáli, ktorí prešli náročným výcvikom, pravidelne absolvujú preskúšania, zdravotné prehliadky a trénujú situácie, do ktorých sa väčšina ľudí nikdy nedostane. A predovšetkým, máme voči nim dôveru.
Keď si sadneme do sedadla, zapneme bezpečnostný pás a lietadlo sa začne pohybovať, ani na chvíľu neuvažujeme o tom, či pilot dnes dobre spal. Nevieme, či sa v noci neprehadzoval v posteli, pretože má osobné problémy. Či sa ráno nepohádal s manželkou. Či sa práve nerozišiel s priateľkou. Či nemá chorého rodiča alebo dieťa. Alebo či ho cestou na letisko nerozčúlil nejaký úplne banálny konflikt. Nevieme o ňom vôbec nič. A napriek tomu mu bez zaváhania zveríme svoj život.
Samozrejme, môžete namietať, že ak sa pilot necíti dobre, nemal by letieť. A máte pravdu. Tak to má fungovať. Tak sú nastavené pravidlá. Lenže život nie je predpis. Nie každý osobný problém znamená, že človek nie je schopný vykonávať svoju prácu. Nie každý si dokáže priznať, že dnes nie je vo svojej najlepšej forme. A nie každý si vôbec uvedomuje, ako veľmi ho ovplyvnila únava, stres alebo niečo, čo sa stalo pred niekoľkými hodinami.
Pilot môže byť výborne vycvičený, skúsený a zodpovedný. Môže mať za sebou tisíce bezpečne odlietaných hodín. A napriek tomu môže urobiť chybu. Pretože je človek. A práve na tomto poznaní stojí moderná bezpečnosť letectva. Nie na predstave, že piloti nikdy neurobia chybu. Ale na predpoklade, že ju skôr či neskôr urobia. Preto máme kontrolné zoznamy, štandardné postupy, vzájomnú kontrolu dvoch pilotov, výstražné systémy a pravidelný výcvik. Celý tento systém má jediný cieľ: zabrániť tomu, aby sa jedna ľudská chyba zmenila na katastrofu.
A tu sa opäť vraciame k Heliosu.
Nevieme, čo sa v ten deň odohrávalo v súkromnom živote oboch pilotov, a nemáme dôvod predpokladať, že ich rozhodovanie ovplyvnili osobné problémy. Podstatné je niečo iné. V kokpite sedeli dvaja kvalifikovaní profesionáli. Mali k dispozícii postupy, prístroje aj výstrahy. A napriek tomu sa podľa oficiálneho vyšetrovania nepodarilo včas rozpoznať problém, ktorý postupne pripravil posádku o schopnosť lietadlo riadiť.
Lietadlo je vlastne obrovský balón
V predchádzajúcom blogu sme si vysvetlili, prečo dokážeme v dopravnom lietadle normálne dýchať, aj keď letíme vo výške približne 11 kilometrov. Pripomeňme si to veľmi jednoducho.
Trup dopravného lietadla si môžeme predstaviť ako obrovský balón. Z motorov odoberáme stlačený vzduch, ktorý po úprave teploty privádzame do kabíny. Tým v lietadle vytvárame vyšší tlak, než aký je v okolí lietadla. Vďaka tomu môžeme vo výške 11 kilometrov normálne dýchať.
Lenže každý balón má svoje hranice. Ak by sme doň neustále vháňali vzduch bez toho, aby sme ho niekde vypúšťali, tlak by stále rástol. Preto má lietadlo ventil, ktorým vzduch z kabíny regulovane vypúšťame. Volá sa outflow valve. Jeho úloha je jednoduchá. Keď potrebujeme tlak v kabíne zvýšiť, ventil sa viac privrie. Keď ho potrebujeme znížiť, ventil sa viac otvorí. Takto systém udržiava požadovaný tlak počas stúpania, letu aj klesania. Samozrejme, piloti tento ventil počas každého letu ručne neovládajú. Všetko riadi počítač. Automaticky, plynulo a bez toho, aby si cestujúci vôbec uvedomovali, čo sa deje.
Ale čo ak sa počítač pokazí?
Lietadlo musí byť pripravené aj na takúto situáciu. Preto má systém pretlakovania aj záložné možnosti ovládania. A ak automatické riadenie nefunguje, funkciu môže prevziať človek. Pilot dokáže ventil ovládať manuálne. Môže ho otvárať alebo zatvárať a tým regulovať tlak v kabíne. Na prvý pohľad je to jednoduché. Namiesto počítača rozhoduje človek. Lenže práve tu sa dostávame k jednej z najzaujímavejších otázok leteckej bezpečnosti.
Čo sa stane, ak automatika fungovať môže, ale človek ju nechtiac vypne? A čo ak si to nevšimne?
Jeden prepínač
V kokpite Boeingu 737-300 je prepínač, ktorým piloti určujú, kto bude pretlakovanie kabíny riadiť. Má tri polohy: AUTO, ALTN a MAN.
V polohe AUTO riadi pretlakovanie automatický systém. Ak primárne automatické riadenie zlyhá, k dispozícii je alternatívny automatický režim ALTN. A napokon je tu poloha MAN, v ktorej preberá riadenie pretlakovania pilot a pomocou ďalšieho ovládača ručne nastavuje polohu vypúšťacieho ventilu. Je to logické. Lietadlo musí byť schopné bezpečne pokračovať v lete aj vtedy, keď automatika zlyhá. Lenže tento prepínač má jednu vlastnosť, ktorá je pre náš príbeh mimoriadne dôležitá.
Ak ho niekto prepne do polohy MAN, napríklad počas údržby, ovládanie pretlakovania lietadla zostane v manuálnom režime, aj keď automatický systém je úplne funkčný.
Počítač jednoducho prestane automaticky regulovať tlak v kabíne, pretože človek mu dal pokyn, aby túto úlohu prenechal pilotovi. A teraz si predstavte, že lietadlo vzlietne, začne stúpať a tento prepínač zostane v polohe MAN. Presne to sa podľa oficiálneho vyšetrovania stalo na palube letu Helios 522.
Pred odletom vykonávali technici na lietadle kontrolu systému pretlakovania. Počas nej bol prepínač nastavený do manuálneho režimu. Po skončení kontroly však zostal v tejto polohe. Posádka následne prevzala lietadlo, pripravila ho na let a odštartovala. Prepínač zostal v polohe MAN.
Tri príležitosti zabrániť katastrofe
Pri štarte Boeingu 737 musí byť systém pretlakovania štandardne nastavený do automatického režimu. A má to veľmi jednoduchý dôvod. Ak zostane prepínač v manuálnom režime a vypúšťací ventil je dostatočne otvorený, lietadlo počas stúpania nedokáže vytvárať potrebný pretlak v kabíne. Vzduch, ktorý do nej privádzame, jednoducho uniká von. A bude unikať dovtedy, kým niekto ventil manuálne neprivrie. Konštruktéri Boeingu na to, samozrejme, mysleli.
Prvá ochrana: kontrolný zoznam.
Pred vzletom piloti kontrolujú množstvo systémov lietadla vrátane nastavenia pretlakovania. Majú na to presne stanovené postupy a kontrolné zoznamy, takzvané checklisty. Ich dôsledné vykonávanie je jedným zo základných pilierov bezpečnosti letectva. Lenže čo ak piloti niečo prehliadnu? Čo ak kontrolu vykonajú mechanicky, zo zvyku, alebo si jednoducho neskontrolujú správnu polohu prepínača? Boeing myslel aj na to.
Druhá ochrana: zvuková výstraha.
Ak tlak v kabíne počas stúpania poklesne natoľko, že kabínová výška prekročí stanovenú hranicu, ozve sa zvuková výstraha. Je výrazná a jej úlohou je upozorniť pilotov, že niečo nie je v poriadku. Lenže tu je jeden zaujímavý detail. Na starších Boeingoch 737 sa rovnaký prerušovaný zvukový signál používal aj na upozornenie na nesprávnu konfiguráciu lietadla pri vzlete. Táto výstraha však za normálnych okolností patrí na zem, nie do letu vo veľkej výške. A čo ak si pilot zvuk nesprávne vysvetlí? Čo ak sa domnieva, že ide o výstrahu nesprávnej konfigurácie, ktorá mu v danej fáze letu nedáva zmysel? Môže začať hľadať problém úplne inde. Presne takúto nesprávnu interpretáciu výstrahy opisuje aj oficiálne vyšetrovanie havárie Heliosu. Ale Boeing myslel aj na túto možnosť.
Tretia ochrana: ukazovateľ kabínovej výšky.
V kokpite je aj analógový ukazovateľ kabínovej výšky, rozdielového tlaku a samostatný ukazovateľ rýchlosti zmeny kabínovej výšky. Nie výšky, v ktorej letí lietadlo, ale výšky, ktorej zodpovedá tlak vzduchu v kabíne. Ak lietadlo letí vo výške 10 kilometrov, no kabína je správne pretlakovaná, tento prístroj ukazuje podstatne nižšiu hodnotu. Ak pretlakovanie nefunguje, kabínová výška začne narastať. Piloti teda majú možnosť vidieť, čo sa deje, aj bez toho, aby správne pochopili zvukovú výstrahu. A čo ak si nevšimnú ani tento prístroj? Toto už začína znieť neuveriteľne. Je to veľký ukazovateľ umiestnený nad hlavou pilota. Stačí mierne zdvihnúť hlavu.
Kontrolný zoznam. Zvuková výstraha. Prístroj ukazujúci kabínovú výšku.
Tri príležitosti rozpoznať problém a zasiahnuť. Pri lete Helios 522 nestačili. A to je na tejto nehode možno najdesivejšie. Nie to, že lietadlo malo technickú poruchu, ktorú nikto nedokázal vyriešiť. Podľa oficiálneho vyšetrovania automatický systém pretlakovania nebol pokazený. Problém bol v tom, že zostal vypnutý jeho automatický režim. Posádka túto skutočnosť nezachytila a následné výstrahy neviedli k správnej reakcii. A zatiaľ čo lietadlo pokračovalo v stúpaní, čas, počas ktorého ešte bolo možné situáciu bezpečne vyriešiť, sa postupne krátil.
Nedostatok kyslíka, ktorý si človek nemusí uvedomiť
Keď si predstavíme človeka, ktorý nemá dostatok kyslíka, väčšinou nám napadne dusenie. Tak to vyzerá vo filmoch. Človek lapá po dychu, panikári a snaží sa nadýchnuť. Lenže v skutočnosti to vo veľkej výške môže vyzerať úplne inak. Pri nedostatku kyslíka, odborne hypoxii, môže človek postupne strácať schopnosť správne uvažovať, sústrediť sa a rozhodovať. Môže byť zmätený, ospalý, niekedy dokonca neprimerane spokojný so situáciou. A čo je na tom najnebezpečnejšie?
Práve schopnosť uvedomiť si, že niečo nie je v poriadku, môže byť jednou z prvých schopností, ktoré stráca.
Človek teda nemusí vedieť, že už nie je schopný správne vyhodnotiť situáciu. Pre pilota je to mimoriadne nebezpečné. Môže mať pred sebou prístroje, ktoré ukazujú problém. Môže počuť výstrahu. Môže dokonca komunikovať s niekým na zemi. A napriek tomu už nemusí byť schopný pochopiť, čo sa vlastne deje.
Lietadlo, v ktorom ľudia postupne strácali vedomie
Takže letíme. Lietadlo stúpa, ale kabína sa nepretlakuje tak, ako by mala. Alebo vôbec. Tlak vzduchu v nej postupne klesá. Piloti nesprávne vyhodnotili zvukovú výstrahu a napriek ďalším upozorneniam pokračujú v stúpaní. A potom sa stane niečo, čo väčšina z nás pozná iba z bezpečnostných inštruktáží pred odletom.
Zo stropu kabíny vypadnú kyslíkové masky.
Nie preto, že by lietadlo padalo. Práve naopak. Stále stúpa. Keď kabínová výška dosiahne približne 14 000 stôp, teda 4 270 metrov, masky sa automaticky uvoľnia. Na palube Heliosu sa to stalo, keď samotné lietadlo stúpalo cez približne 18 200 stôp. Cestujúci si môžu masky nasadiť a dýchať kyslík. Lenže tu je jeden zásadný problém.
Kyslíkový systém pre cestujúcich nie je určený na niekoľkohodinový let vo veľkej výške. Je to núdzové riešenie, ktoré má zabezpečiť dostatok kyslíka počas niekoľkých minút, kým piloti vykonajú núdzové klesanie. Na tomto Boeingu vydržala dodávka kyslíka približne 12 minút. Lenže lietadlo neklesá. Stúpa ďalej.
A čo piloti?
V kokpite im kyslíkové masky automaticky nevypadnú zo stropu. Majú vlastný kyslíkový systém, vlastné masky a vlastné zásoby kyslíka. Masky si však musia nasadiť sami. A musia to urobiť včas.
Podľa záverov vyšetrovania piloti nepoužili dostupný doplnkový kyslík včas a postupne podľahli hypoxii. Nedostatok kyslíka najskôr ovplyvnil ich schopnosť správne uvažovať a následne ich pripravil o vedomie. V kabíne sa medzitým odohráva podobný proces.
Kyslík v maskách sa postupne míňa. Po vyčerpaní chemických generátorov zostáva tlak vzduchu v kabíne príliš nízky na bezpečné dýchanie bez doplnkového kyslíka. Cestujúci, ktorí si masky nasadili, tak získali iba niekoľko minút navyše. Niekoľko minút, počas ktorých malo lietadlo sklesať. Ale ono nesklesalo. A potom nastáva situácia, ktorá je na celom príbehu možno najťažšie predstaviteľná.
Boeing 737 pokračuje v úplne normálnom lete. Len ho človek vedome neriadi.
Riadi ho autopilot. Autopilot nevie, či sú piloti pri vedomí. Nevie, či cestujúci dýchajú. Nevie, že sa v kabíne odohráva tragédia. Má nastavenú výšku, má naprogramovanú trať a plní svoje úlohy. Lietadlo vystúpa do letovej hladiny FL340, približne 10 400 metrov, a pokračuje smerom na Atény. Preletí nad letiskom a následne vstúpi do vyčkávacieho obrazca podľa naprogramovaného postupu. Motory pracujú. Navigácia funguje. Autopilot udržiava lietadlo vo vzduchu. Na zemi sa ho riadiaci letovej prevádzky opakovane pokúšajú kontaktovať. Nikto neodpovedá.
Lietadlo letí ďalej. A čas plynie.
Lietadlo duchov
A tak sa z Boeingu 737 spoločnosti Helios stáva lietadlo duchov. Na palube je 121 ľudí. Presný zdravotný stav jednotlivých ľudí na palube v tej chvíli nepoznáme. Lietadlo však pokračuje v lete.
Preletí nad Aténami a autopilot ho navedie do vyčkávacieho obrazca. Krúži blízko Atén, zatiaľ čo sa ho riadiaci letovej prevádzky márne pokúšajú kontaktovať. K lietadlu vzlietnu grécke stíhačky F-16. Ich piloti sa priblížia a cez okná vidia niečo, na čo sa nedá pripraviť ani počas vojenského výcviku. V kokpite nie je nikto, kto by normálne riadil lietadlo. Kapitánovo sedadlo je prázdne, druhý pilot je bezvládny. V kabíne vidia nehybných cestujúcich.
Neskôr sa v kokpite objaví člen palubného personálu Andreas Prodromou, ktorý mal licenciu obchodného pilota a ešte sa pokúša lietadlo zachrániť. Pri vedomí mu mohol pomôcť zostať kyslík z prenosnej fľaše, akú má palubný personál k dispozícii. Nie je však isté, ako dlho a akým spôsobom kyslík používal. Nie je to rovnaký zdroj ako kyslíkové masky cestujúcich. Tie dostávajú kyslík z chemických generátorov, ktoré vydržia len niekoľko minút. Výdrž prenosnej fľaše so stlačeným kyslíkom závisí od jej kapacity a nastaveného prietoku. Na Boeing 737 však nebol vycvičený, a keď sa dostal do kokpitu, paliva už zostávalo len na niekoľko minút letu. To nie je film. To je realita. Aj keby malo lietadlo dostatok paliva, pristátie s typom lietadla, na ktorý nemal výcvik, by bolo mimoriadne náročné.
Po takmer troch hodinách letu sa lietadlu minie palivo. Najskôr sa zastaví jeden motor, potom druhý. Lietadlo začne klesať a napokon narazí do kopcov neďaleko Atén.
Zahynulo všetkých 121 ľudí na palube.
Nie pri výbuchu. Nie pri zlyhaní riadenia. Nie preto, že by piloti nedokázali zvládnuť nejaký mimoriadne komplikovaný manéver. Podľa oficiálneho vyšetrovania sa tragédia začala tým, že systém pretlakovania zostal v nesprávnom režime a posádka nedokázala včas rozpoznať, čo sa deje. Lietadlo bolo takmer až do konca schopné lietať. Len ľudia na jeho palube už neboli schopní rozhodovať o jeho osude.
Miesto, kde sa zastavil čas
Nedávno som bol opäť v Aténach. A rozhodol som sa navštíviť miesto, kde Helios 522 havaroval. Je to zvláštne, takmer magické miesto. V kopcoch neďaleko Atén, ďaleko od ruchu letiska a veľkomesta, stoja pomníky, ktoré tam vybudovali pozostalí na pamiatku svojich blízkych.
Stál som tam a premýšľal o ľuďoch, ktorí v ten augustový deň nastúpili do lietadla. O ich rodinách, o obyčajných plánoch, ktoré mali po prílete. O tom, že nikto z nich netušil, čo sa stane. Ale jedna vec ma na tom mieste prekvapila azda najviac.
Aj po viac než dvadsiatich rokoch je tam stále rozrytá zem.
Pri vyšetrovaní leteckých nehôd sa pôda na mieste dopadu dôkladne prehľadáva, niekedy aj prekopáva, aby vyšetrovatelia našli čo najmenšie úlomky lietadla, ktoré sa pri náraze zaryli hlboko do zeme. Každý kúsok môže byť dôležitý pri skladaní obrazu posledných okamihov letu. A tam, kde lietadlo dopadlo, zostala zem rozrytá dodnes. Nič tam nerastie. Okolo je príroda, kopce, život pokračuje. Ale na tom malom kúsku zeme akoby sa čas zastavil. Prešlo viac než dvadsať rokov. Lietadlá stále lietajú, letectvo sa vyvíja, svet sa zmenil. Len tá rozrytá zem a pomníky zostali.
Ako tichá pripomienka 121 ľudí, ktorí sa už nikdy nevrátili domov.