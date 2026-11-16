Kedy letecká spoločnosť skutočne skrachuje? Oveľa skôr, než prestane lietať

Keď letecká spoločnosť oznámi bankrot, spravidla je to veľká správa. Médiá informujú o uzemnených lietadlách, zrušených letoch, tisíckach cestujúcich, ktorí zostali v zahraničí, a zamestnancoch, ktorí prišli o prácu. V skutočnosti však bankrot často nie je začiatkom problému. Je jeho poslednou kapitolou.
Finančné problémy môžu trvať mesiace, niekedy celé roky. Spoločnosť napriek tomu ďalej lieta, objednáva služby, uzatvára zmluvy a vytvára nové záväzky. Otázka preto neznie iba, prečo letecká spoločnosť skrachovala.
Oveľa zaujímavejšia otázka je, kto a prečo jej umožnil fungovať tak dlho.
Alitalia. Príbeh, ktorý trval desaťročia
Talianska Alitalia sa stala symbolom leteckej spoločnosti, ktorej finančné problémy sa opakovane riešili novými vlastníkmi, reštrukturalizáciami a verejnou podporou.
V roku 2017 sa dostala do mimoriadnej správy. Taliansky štát jej poskytol pôžičky v celkovej výške 900 miliónov eur. Vďaka tomu pokračovala v prevádzke ešte niekoľko rokov. Posledný let pod značkou Alitalia sa uskutočnil až v októbri 2021. Samozrejme, zachovanie prevádzky malo svoje dôvody. Zamestnanosť, dostupnosť leteckej dopravy, cestujúci, politické a hospodárske záujmy.
V septembri 2021 však Európska komisia rozhodla, že tieto pôžičky predstavovali neoprávnenú štátnu pomoc, ktorú musí Alitalia vrátiť. Od spoločnosti v mimoriadnej správe to však bolo len ťažko vymožiteľné. Každé ďalšie pokračovanie stratovej prevádzky preto otvára nepríjemnú otázku: kto nakoniec zaplatí účet?
Air Berlin. Keď sa skončí trpezlivosť investora
Air Berlin bola druhou najväčšou nemeckou leteckou spoločnosťou. Dlhodobo zápasila s finančnými problémami a jej fungovanie bolo do značnej miery závislé od podpory akcionára Etihad Airways. Keď Etihad v auguste 2017 oznámil, že už nebude poskytovať ďalšiu finančnú podporu, nasledovala insolvencia.
Nemecká vláda následne poskytla preklenovací úver až do výšky 150 miliónov eur, aby spoločnosť mohla dočasne pokračovať v prevádzke a zabezpečiť postupné ukončenie činnosti. Air Berlin neprestala byť ekonomicky problematickou spoločnosťou v deň, keď Etihad zastavil financovanie. V ten deň sa iba ukázalo, že jej dovtedajší model financovania už nemá pokračovanie.
Thomas Cook. Keď chýba posledných 200 miliónov.
Britská cestovná skupina Thomas Cook, ktorej súčasťou boli aj vlastné letecké spoločnosti, fungovala 178 rokov. V septembri 2019 rokovala o záchrannom balíku vo výške 900 miliónov libier na čele s čínskym akcionárom Fosun. Financujúce banky však na poslednú chvíľu požadovali ďalších 200 miliónov libier. Tie sa nepodarilo zohnať a 23. septembra 2019 skupina ukončila činnosť.
Približne 150-tisíc britských cestujúcich muselo byť dopravených domov v rámci najväčšej mierovej repatriačnej operácie v histórii Spojeného kráľovstva. Kolaps ohrozil približne 21-tisíc pracovných miest, z toho približne 9-tisíc v Spojenom kráľovstve. Nemecký Condor, ktorý do skupiny patril, prežil len vďaka preklenovaciemu úveru od nemeckého štátu vo výške 380 miliónov eur.
Ani tu sa problém nezačal v jediný deň. O osude spoločnosti napokon rozhodla suma, ktorá bola v porovnaní s jej veľkosťou relatívne malá – no nikto ďalší ju už nebol ochotný zaplatiť.
Jet Airways. Veľká spoločnosť, veľký pád
Indická Jet Airways bola desaťročia jednou z najvýznamnejších leteckých spoločností v krajine. V apríli 2019 zastavila prevádzku pre nedostatok finančných prostriedkov. Nasledovalo insolvenčné konanie. Až do posledných mesiacov pritom išlo o spoločnosť, ktorá mala rozsiahlu sieť liniek, flotilu, zamestnancov, zákazníkov a obchodných partnerov.
Veľkosť leteckej spoločnosti však nie je zárukou jej finančnej stability. A počet lietadiel nie je ukazovateľom toho, či dokáže platiť svoje záväzky.
Nie každý príbeh sa musí skončiť zánikom.
Norwegian prešla náročnou finančnou reštrukturalizáciou. SAS vstúpila v roku 2022 do procesu Chapter 11 a v auguste 2024 ho úspešne dokončila s novým kapitálom. Tieto príklady ukazujú, že finančné problémy nemusia automaticky znamenať koniec spoločnosti.
Reštrukturalizácia môže zachrániť podnikanie, pracovné miesta aj budúcu prevádzku. To však neznamená, že je bezbolestná. Pôvodní akcionári môžu prísť o investície a veritelia o časť svojich pohľadávok. Záchrana spoločnosti a záchrana peňazí jej pôvodných veriteľov sú dve úplne odlišné veci.
Na vytvorenie záväzkov presahujúcich 600 miliónov eur nepotrebujete stovky lietadiel.
Doteraz som písal o veľkých leteckých spoločnostiach. Alitalia, Air Berlin či Jet Airways boli významnými hráčmi svojich trhov. Lenže existuje aj iný, menej viditeľný fenomén. Relatívne malé letecké spoločnosti dokážu vytvoriť záväzky v desiatkach miliónov eur. A keď pôsobia v rámci širšej podnikateľskej skupiny, objem vykazovaných záväzkov môže dosiahnuť stovky miliónov.
V európskom letectve sa v posledných rokoch objavilo niekoľko prípadov, keď letecké spoločnosti, ktoré patrili alebo v minulosti patrili do jednej medzinárodnej podnikateľskej skupiny – Avia Solutions Group (ASG) – postupne ukončili prevádzku.
Islandská Bluebird Nordic, v tom čase súčasť ASG, ukončila prevádzku v roku 2024. Lotyšskú SmartLynx Airlines ASG v októbri 2025 predala; prevádzku ukončila v novembri 2025, už pod novým vlastníkom, a následne podala návrh na insolvenciu. Britská Ascend Airways, dcérska spoločnosť ASG, ukončila prevádzku v apríli 2026 a vstúpila do likvidácie. A slovenská AirExplore, tiež patriaca do ASG, ukončila letovú prevádzku 10. novembra 2026 a požiadala o vrátenie osvedčenia leteckého prevádzkovateľa (AOC).
Nie všetky boli rovnako veľké. Niektoré prevádzkovali len niekoľko lietadiel, iné mali podstatne rozsiahlejšiu flotilu. Napriek tomu sú finančné čísla pozoruhodné.
Podľa prezentácie výsledkov skupiny ASG za prvých deväť mesiacov roka 2025 predstavovali súhrnné záväzky spoločností SmartLynx (Lotyšsko, Malta, Estónsko) k 30. septembru 2025 približne 530 miliónov eur. Z toho 254 miliónov eur tvorili leasingové záväzky, 141 miliónov eur vnútroskupinové pôžičky a záväzky, 122 miliónov eur záväzky voči ostatným veriteľom a 13 miliónov eur ostatné záväzky a rezervy. Vlastné imanie bolo záporné vo výške 172 miliónov eur. Samotná lotyšská spoločnosť mala podľa zoznamu veriteľov záväzky približne 238 miliónov eur voči 781 veriteľom, z toho približne 64 miliónov eur voči veriteľom mimo skupiny.
Skupina SmartLynx podľa výročnej správy ASG stratila 116,8 milióna eur v roku 2024 a 103,7 milióna eur v roku 2025. ASG jej v rokoch 2023 až 2025 poskytla finančnú podporu viac ako 130 miliónov eur. Napokon ju predala za 455 tisíc eur a svoje pohľadávky voči nej vo výške 139,1 milióna eur úplne odpísala.
AirExplore vykázala k 31. decembru 2025 záväzky približne 71,7 milióna eur. Jej vlastné imanie bolo záporné vo výške približne 33,5 milióna eur a za posledné dva roky vykázala kumulovanú čistú stratu približne 34,4 milióna eur. Pri tržbách 108,6 milióna eur dosiahla v roku 2025 stratu 22,4 milióna eur. Záväzky voči dodávateľom mimo skupiny pritom za rok narástli zo 17,4 na 23 miliónov eur. V priebehu roka 2026 materská spoločnosť premenila záväzky vo výške približne 30 miliónov eur na vlastný kapitál. Prevádzku to nezachránilo.
Len jednoduchým aritmetickým súčtom vykázaných záväzkov týchto dvoch prípadov vychádza viac ako 600 miliónov eur.
Samozrejme, nejde o konsolidovaný dlh. Údaje pochádzajú z rôznych dátumov a časť záväzkov existuje medzi prepojenými spoločnosťami. Pri konsolidácii by sa takéto záväzky eliminovali. Leasingové záväzky navyše predstavujú aj budúce zmluvné platby, nie nevyhnutne faktúry po splatnosti. Ale to nemení podstatu problému.
Pozrel som sa ešte na ďalší príklad.
Britská Ascend Airways, ktorá vstúpila do likvidácie v roku 2026, vykazovala podľa oficiálneho likvidačného výkazu k 8. máju 2026 nezabezpečené neprednostné pohľadávky približne 45,6 milióna USD. Z toho približne 30,8 milióna USD pripadalo na prepojené spoločnosti a približne 14,7 milióna USD na ostatných veriteľov, z toho 8,6 milióna USD na dodávateľov. Odhadovaná hodnota aktív dostupných pre prednostných veriteľov pritom predstavovala len približne 1 milión USD. Pokryla mzdové nároky zamestnancov, ale už nie daňové záväzky, takže na nezabezpečených veriteľov podľa výkazu nezostane nič. Celkový schodok voči veriteľom predstavoval približne 46,4 milióna USD. A ide o spoločnosť, ktorá v januári 2026 prevádzkovala sedem lietadiel.
Tieto prípady ukazujú, že rozsah finančných záväzkov nemusí zodpovedať veľkosti flotily.
Na vytvorenie obrovského finančného problému nepotrebujete byť globálnou leteckou spoločnosťou. Vo všeobecnosti stačí stratová prevádzka a dostatok subjektov ochotných pokračovanie podnikania financovať. V uvedených prípadoch straty dlho kryla vlastná skupina. Keď sa to skončilo, na stole zostali aj pohľadávky dodávateľov.
A práve tu vzniká otázka, ktorú by sme si mali klásť častejšie. Kto vlastne toto podnikanie financoval?
Kto financuje stratovú leteckú spoločnosť?
Pri financovaní leteckých spoločností si väčšina ľudí predstaví banky, investorov, akcionárov alebo leasingové spoločnosti. Existuje však ešte jedna skupina, na ktorú sa často zabúda.
Dodávatelia.
Je to zvláštny paradox. Banka pred poskytnutím úveru skúma finančné výkazy, zabezpečenie, likviditu a schopnosť splácať. Dodávateľ niekedy poskytne porovnateľný objem obchodného úveru len preto, že zákazník je známa letecká spoločnosť a spolupráca s ňou vyzerá perspektívne.
Prečo to trh toleruje?
Pretože každý účastník trhu má vlastné záujmy. Letisko nechce prísť o zákazníka. Handlingová spoločnosť nechce stratiť objem prevádzky. Leasingová spoločnosť nechce mať uzemnené lietadlo. Dodávateľ nechce stratiť kontrakt. A každý dúfa, že práve jeho faktúra bude zaplatená. Často sa navyše objaví nový investor, nová reštrukturalizácia, ďalšia sezóna alebo prísľub nového financovania.
A tak sa pokračuje.
Lenže odkladanie problému nie je jeho vyriešením. Niekedy je výsledkom len to, že pri konečnom kolapse zostane ešte viac nezaplatených veriteľov.
Zadĺženie samo osebe nie je problém
Letecká doprava je kapitálovo náročné odvetvie. Financovanie lietadiel, motorov a ďalších aktív je úplne prirodzené. Nie je nič zlé na tom, ak má spoločnosť vysoké záväzky, pokiaľ má dostatočné príjmy, likviditu a realistickú schopnosť ich splácať.
Problém nastáva vtedy, keď sa financovanie investícií zmení na financovanie každodenných prevádzkových strát. A ešte väčší problém nastáva, keď sa tieto straty financujú jednoducho tým, že spoločnosť prestane včas platiť svojim dodávateľom. To už nie je zdravý obchodný model. To je presúvanie finančného rizika na ostatných.
Ako sa môže dodávateľ chrániť?
Dodávateľ nie je bezbranný. Platba vopred, depozit, kratšie splatnosti, priebežné sledovanie platobnej morálky a verejne dostupných účtovných závierok – a ochota prerušiť služby, keď zákazník neplatí.
V ACMI biznise, v ktorom sám pôsobím, sú platba vopred a depozit bežným štandardom. Nie z nedôvery k jednotlivému zákazníkovi, ale preto, že lietadlo s posádkou je príliš drahá služba na to, aby sa poskytovala na úver.
Žiadny z týchto nástrojov nie je dokonalý. Ale každý z nich znižuje riziko, že sa dodávateľ nechtiac stane posledným financovateľom stratovej leteckej spoločnosti.
Kto je teda zodpovedný?
Samozrejme, predovšetkým vedenie a vlastníci spoločnosti. Ale nie výlučne. Ak trh celé roky akceptuje neprimerané riziko, poskytuje ďalšie služby, predlžuje splatnosti a ignoruje varovné signály, potom je legitímne pýtať sa aj na jeho vlastnú zodpovednosť.
Nikto nie je povinný poskytovať neobmedzený obchodný úver len preto, že jeho zákazník prevádzkuje lietadlá. A nikto by nemal považovať veľkosť spoločnosti, počet lietadiel alebo známu značku za náhradu skutočnej finančnej stability.
Letecká spoločnosť totiž nemusí byť finančne zdravá len preto, že jej lietadlá dnes ráno odleteli podľa letového poriadku.
Možno jej len niekto ďalší zaplatil dnešný deň. Skutočný koniec leteckej spoločnosti často neprichádza v deň, keď prestane lietať, ale v deň, keď už nikto nie je ochotný financovať jej ďalšie fungovanie. Všetko, čo príde potom, je už len oznámenie. A preto si myslím, že najdôležitejšia otázka neznie, koľko leteckých spoločností ešte skrachuje. Ale koľko z nich dnes pokračuje v prevádzke len preto, že ich niekto ďalší stále financuje. A či títo veritelia vôbec vedia, aké riziko na seba prevzali.
Poznámka autora: Sám pôsobím v ACMI sektore. Všetky uvedené čísla o konkrétnych spoločnostiach pochádzajú z verejne dostupných dokumentov uvedených nižšie.
Zdroje
Európska komisia: Commission concludes Italian loans worth €900 million to Alitalia are illegal aid, 10. 9. 2021 – competition-policy.ec.europa.eu
OpenJaw: Alitalia ceases operations 14 Oct, replacement ITA begins flights 15 Oct, 25. 8. 2021 – openjaw.com
AirlineRatings: More than 150,000 stranded as Thomas Cook collapses, 23. 9. 2019 – airlineratings.com; Európska komisia: schválenie nemeckej záchrannej pomoci pre Condor vo výške 380 miliónov eur, 14. 10. 2019 – germany.representation.ec.europa.eu
AviTrader: SAS exits U.S. Chapter 11 bankruptcy with stronger balance sheet and new ownership, 28. 8. 2024 – avitrader.com
Avia Solutions Group: prezentácia výsledkov za 9 mesiacov 2025 (Impact of SmartLynx disposal, Update on SmartLynx) – aviasg.com/upload/investorpresentation/ASG_Group_Financial_Performance_9M_2025_FINAL.pdf
Avia Solutions Group PLC: výročná správa za rok 2025 – aviasg.com/upload/investorpresentation/AVIA-SOLUTIONS-GROUP-ASG-PLC-Annual-Report-For-the-Year-Ended-31-December-2025.pdf
LSM.lv: SmartLynx Airlines iesniegusi maksātnespējas procesa pieteikumu tiesā, 10. 12. 2025; TVNET/LETA, 1. 12. 2025; Aerospace Global News: SmartLynx collapse sparks scrutiny of €238m debt, 25. 11. 2025
AirExplore, s. r. o. (IČO 44168802): účtovná závierka za rok 2025 vrátane poznámok – Register účtovných závierok (registeruz.sk)
Ascend Airways Limited (č. 05228762): Statement of Affairs k 8. 5. 2026, formulár LIQ02 – Companies House
Wikipedia: Ascend Airways; Bluebird Nordic; SmartLynx Airlines
AirExplore: oficiálne oznámenie o ukončení prevádzky 10. 11. 2026 a žiadosti o vrátenie AOC – airexplore.aero
UK Companies House: Ascend Airways Limited, insolvenčné konanie – likvidácia začatá 14. 5. 2026 – find-and-update.company-information.service.gov.uk/company/05228762/insolvency