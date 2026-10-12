Pilot prešiel previerkou. Kto vlastne kontroluje pilotov?

Čo sa stalo na palube
Ráno 30. septembra 2026 odletel Boeing 737 MAX 8 spoločnosti flydubai z Dubaja do Tel Avivu. Počas letu došlo k násilnému incidentu v kokpite a k prudkému poklesu výšky. Posádka vyhlásila núdzovú situáciu a lietadlo napokon bezpečne pristálo v saudskoarabskom Tabúku. Kapitán utrpel zranenia. Presný priebeh udalostí je predmetom vyšetrovania.
Podľa generálneho prokurátora Spojených arabských emirátov prvý dôstojník napadol kapitána núdzovou sekerou, ktorá je súčasťou vybavenia kokpitu a pokúsil sa prevziať riadenie. Prokuratúra incident označila za pokus o teroristický čin. Konečný motív a všetky okolnosti však zostávajú predmetom vyšetrovania.
Krátko nato sa začali objavovať informácie o minulosti druhého pilota. A tie spätne vyzerajú znepokojujúco.
Varovné signály existovali
Podľa medializovaných informácií ide o 29-ročného občana Ománu. Médiá zverejnili aj jeho meno, no pri hodnotení minulosti a možného motívu treba rozlišovať medzi oficiálne potvrdenými zisteniami a tvrdeniami anonymných zdrojov.
V minulosti pôsobil v spoločnosti Oman Air. Podľa mediálnych správ bol z lietania stiahnutý pre obavy súvisiace s extrémizmom. Niektoré médiá uvádzajú aj zásah ománskych úradov. Bez zverejnenia príslušných rozhodnutí však nemožno presne určiť rozsah a právny charakter prijatých opatrení.
V roku 2025 absolvoval približne trojmesačnú úvodnú prípravu v Royal Air Maroc. Spoločnosť potvrdila, že s ním ukončila spoluprácu. Dôvod neuviedla.
Časť jeho minulosti preverujú aj austrálske orgány. V Austrálii v rokoch 2015 až 2017 študoval, študentské vízum mu neskôr zrušili. Jeho možné prepojenia na Austráliu skúma protiteroristický tím štátu Victoria. Samotný fakt, že mal problémy so štúdiom či vízom, samozrejme nie je dôkazom bezpečnostného rizika.
Potom prišiel flydubai. Menej ako rok pred incidentom sa tento človek dostal do kokpitu dopravného lietadla.
Ako je možné, že ho flydubai prijal?
Táto otázka je však príliš jednoduchá.
Background check nerobí personalista
Treba rozlišovať dve odlišné veci.
Prvou je preverovanie uchádzača samotnou leteckou spoločnosťou. Flydubai si môže overiť jeho životopis, licencie a kvalifikácie. Môže kontaktovať predchádzajúcich zamestnávateľov a pýtať si referencie. To je nábor a predzamestnanecké preverovanie.
Druhou vecou je bezpečnostné preverovanie osoby, v letectve označované ako background check. Nejde o totožný proces s náborom a jeho rozsah závisí od právneho poriadku príslušného štátu. Preverovanie môže zahŕňať údaje z verejných registrov, policajné a ďalšie zákonom dostupné informácie. Na jednotlivých krokoch sa môžu podieľať štátne orgány aj subjekty, ktorým právne predpisy ukladajú konkrétne povinnosti. Nie je preto presné tvrdiť, že celý background check vždy vykonáva výlučne štát.
Pilot letu FZ1073 bol prijatý do služby a dostal sa do kokpitu emirátskeho dopravcu. To však samo osebe nedokazuje, aké konkrétne preverovanie absolvoval, kto ho vykonal a aké informácie boli dostupné. Podľa medializovaných informácií sa preverovanie pred nástupom mohlo sústrediť predovšetkým na trestnú minulosť; úplný rozsah zatiaľ nie je verejne doložený.
To je dôležité. Ak preverujúci orgán nemal prístup k relevantným zahraničným informáciám, nemusel ich zistiť ani pri riadnom postupe. Rovnako však nemožno bez výsledkov vyšetrovania vylúčiť chyby pri nábore, preverovaní či výmene informácií.
Ak sa informácia, ktorú mali ománske orgány, do Emirátov nikdy nedostala, čo mala emirátska autorita nájsť?
Preverovať môžete iba informácie, ku ktorým máte prístup.
Možno teda nezlyhala samotná previerka. Možno zlyhal tok informácií.
Piloti lietajú, informácie zostávajú doma
Civilné letectvo je jedno z najglobalizovanejších odvetví sveta. Pilot môže študovať v Austrálii, získať licenciu v jednej krajine, pracovať v Ománe, absolvovať výber v Maroku a lietať pre spoločnosť z Emirátov.
Jeho profesionálny život je medzinárodný. Jeho história zostáva rozdelená medzi niekoľko štátov, leteckých spoločností, úradov, polícií a bezpečnostných služieb. Každý môže svoju časť práce urobiť správne a výsledok môže byť napriek tomu katastrofálny. Nie je to iba problém Blízkeho východu. Rovnakú medzeru máme aj v Európe.
Ani Európa nemá spoločnú databázu histórie pilotov
V Európe pôsobí Agentúra Európskej únie pre bezpečnosť letectva (EASA) a existujú spoločné pravidlá pre licencie, výcvik, prevádzku aj zdravotnú spôsobilosť. Bezpečnostná ochrana civilného letectva má vlastný regulačný rámec. Pre oblasť leteckého zdravotníctva existuje aj European Aero-Medical Repository.
Stále však nemáme centrálnu databázu profesionálnej histórie pilotov, do ktorej by mal v zákonom vymedzenom rozsahu prístup aj letecký prevádzkovateľ pri prijímaní pilota. Databázu, ktorá by odpovedala na základné otázky:
– Kde tento človek pracoval a od kedy do kedy?
– Na akom type lietadla?
– Aký výcvik začal a dokončil ho?
– Odišiel sám, alebo s ním pracovný pomer ukončil zamestnávateľ?
– Existuje v jeho minulosti objektívna skutočnosť relevantná pre safety alebo security, ktorú musí nový zamestnávateľ pred jeho prijatím preveriť?
V roku 2026 by sme čakali, že takéto údaje letecká spoločnosť overí niekoľkými kliknutiami. Neoverí.
O lietadle vieme viac ako o pilotovi
Tu vzniká jeden z najväčších paradoxov letectva.
Keď kupujeme alebo si prenajímame Boeing 737, chceme vedieť, kto ho pred desiatimi rokmi prevádzkoval. Žiadame jeho technické záznamy, kontrolujeme opravy, modifikácie, stav komponentov, životnosť dielov, motory aj incidenty. Pri serióznej technickej due diligence rekonštruujeme život lietadla prakticky od výroby. Máme záznam o každej skrutke, ktorú niekto na lietadle od výroby vymenil.
Bolo by neprijateľné, keby nám predchádzajúci prevádzkovateľ povedal: „Toto lietadlo u nás malo vážny technický problém, ale je to naša interná informácia.“ Alebo: „Tento diel sme vymenili, ale nič vám o tom nepovieme.“ Pri technike je kontinuita informácií základnou podmienkou bezpečnosti.
Potom do toho istého lietadla posadíme človeka. A jeho desaťročnú profesionálnu históriu často skladáme zo životopisu, dokumentov, ktoré predložil on sám, e-mailov a telefonátov bývalým zamestnávateľom.
Prečo pri človeku, ktorý lietadlo riadi, akceptujeme informačný štandard, ktorý by sme pri samotnom lietadle nikdy neakceptovali?
Nie čierna listina pilotov
Riešením nemôže byť verejný zoznam „problémových pilotov“. Bol by nebezpečný, nespravodlivý a právne neudržateľný.
Pilot musí byť chránený pred nepravdivými informáciami, pomstou bývalého zamestnávateľa a subjektívnymi hodnoteniami. Jeden konflikt s nadriadeným nesmie znamenať koniec kariéry. Do systému preto nepatria názory typu „bol problémový“. Patria tam overiteľné fakty:
– Spoločnosť A – Kapitán – Boeing 737 – 2019 až 2022
– Spoločnosť B – výcvik začatý – nedokončený – 2023
– Pracovný pomer ukončil zamestnanec / zamestnávateľ
– Existuje záznam relevantný pre safety/security – potrebné ďalšie overenie
Nová letecká spoločnosť nepotrebuje policajný spis ani poznatky tajnej služby. Potrebuje vedieť jednu zásadnú vec: skôr ako tohto človeka posadí do kokpitu, musí niečo preveriť. Potom môžu komunikovať príslušné orgány navzájom, bezpečnostná služba s bezpečnostnou službou, letecký úrad s leteckým úradom. Citlivé informácie zostanú chránené.
Varovanie sa však nestratí.
Do databázy musí vidieť aj prevádzkovateľ
Nestačí vytvoriť ďalší register, do ktorého budú mať prístup iba EASA a národné úrady. Ak má systém reálne zvýšiť bezpečnosť, k relevantnej časti profesionálnej histórie musí mať prístup aj letecká spoločnosť, ktorá pilota prijíma. Nakoniec je to ona, kto ho posadí do lietadla.
Prevádzkovateľ nepotrebuje vedieť všetko. Potrebuje však vedieť dosť na to, aby urobil informované rozhodnutie.
Koho vlastne chránime?
Ochrana osobných údajov je dôležitá. Pilot má právo vedieť, aké informácie sa o ňom uchovávajú, žiadať opravu nesprávnych údajov a napadnúť záznam, ktorý je nepravdivý alebo neoprávnený. To všetko sa dá vyriešiť.
Nemôžeme však zameniť ochranu osobných údajov za automatické vymazanie bezpečnostne relevantnej profesionálnej minulosti. Pilot má právo na súkromie, presnosť údajov aj spravodlivý postup. Zároveň musí existovať zákonný spôsob, ako pri zmene zamestnávateľa alebo štátu preveriť objektívne závažné skutočnosti. Taký systém by potreboval jasný právny základ, primeraný rozsah údajov, obmedzenú dobu uchovávania a účinné opravné prostriedky.
Nemusíme si vyberať medzi právami pilota a bezpečnosťou cestujúcich. Moderný systém musí chrániť oboje. Ak však v mene ochrany pilota zabránime jeho budúcemu zamestnávateľovi dozvedieť sa objektívnu informáciu rozhodujúcu pre bezpečnosť letu, rovnováhu sme nastavili zle.
Na druhej strane tejto rovnice totiž nie je iba kariéra jedného človeka. Na lete FZ1073 na nej sedelo 174 cestujúcich.
Podobnú absurditu sme už zažili
Problém s overovaním pilotov nie je nový. V marci 2010 zadržala holandská polícia na amsterdamskom letisku Schiphol švédskeho pilota Thomasa Salmeho. Sedel v kokpite Boeingu 737 spoločnosti Corendon, pripravený odletieť so 101 cestujúcimi do Ankary.
Jeho preukaz oprávňujúci ho lietať ako dopravný pilot bol sfalšovaný. Napriek tomu v Európe lietal približne trinásť rokov a nalietal okolo 10-tisíc hodín. Odhalili ho po upozornení švédskych orgánov, nie pri bežnom overení jeho dokladov.
Odvtedy sme digitalizovali takmer všetko. Základnú otázku sme však nevyriešili: kto je človek, ktorému práve dávame kľúče od lietadla?
A ako je to na Slovensku?
Aj slovenské pravidlá ukazujú, že bezpečnostné preverovanie nie je jednoduchý filter „trestaný – netrestaný“. Výsledok závisí od konkrétneho právneho režimu, druhu preverovania a povahy zistených skutočností. Automaticky preto nemožno stotožňovať akékoľvek odsúdenie s trvalou nespôsobilosťou vykonávať povolanie pilota.
A v niektorých prípadoch je to správne. Človek, ktorý pred rokmi spôsobil dopravnú nehodu s tragickým následkom, nemusí byť bezpečnostným rizikom pre civilné letectvo.
Prípad FZ1073 však ukazuje opačný problém: čo ak človek v registri trestov nič nemá, previerkou prejde, ale v inom štáte existujú informácie, ktoré by jeho budúci zamestnávateľ určite chcel poznať?
Po FZ1073 príde typická reakcia
Po každom vážnom incidente vznikne tlak niečo urobiť. Sprísnime previerky. Pridáme formulár. Previerka bude namiesto štyroch týždňov trvať osem. A všetci budeme mať pocit, že systém je bezpečnejší.
Dôkladnejšia previerka však nevyrieši problém, ak hľadaná informácia zostala v inom štáte. Rovnaké databázy môžeme preveriť stokrát dôkladnejšie. Ak v nich informácia nie je, výsledok bude stále rovnaký:
PREVIERKOU PREŠIEL
Reakciou na FZ1073 preto nemá byť ďalšia vrstva administratívy. Má ňou byť diskusia o tom, ako zabezpečiť, aby bezpečnostne relevantná informácia cestovala spolu s pilotom. Najskôr v priestore EASA, neskôr ideálne pod ICAO aj globálne.
Nikto nevedel všetko
Ak sa doterajšie informácie o prípade potvrdia, zostane na ňom jedna nepríjemná vec: informácie existovali.
Podľa doterajších mediálnych informácií mali predchádzajúci zamestnávatelia a príslušné orgány k dispozícii rôzne časti pilotovej profesionálnej histórie. Zatiaľ však nevieme, ktoré informácie boli preukázateľne zaznamenané, komu boli poskytnuté a ktoré mal nový zamestnávateľ možnosť zákonne získať. Práve túto otázku by malo vyšetrovanie objasniť.
To je systémový problém, ktorý ďalší formulár nevyrieši. Lietadlá dnes bez problémov prekračujú hranice desiatok štátov. Piloti tiež.
Je načase, aby ich bezpečnostne relevantná profesionálna história cestovala s nimi.
Civilné letectvo existuje predovšetkým preto, aby bezpečne prepravilo cestujúcich do cieľa. A tí majú právo očakávať, že štát aj letecká spoločnosť urobili všetko rozumne možné, aby vedeli, komu zverili kokpit ich lietadla.