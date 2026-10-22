Prečo bratislavské letisko zrazu rastie? Niekedy stačí nezaviesť daň

Dlhé roky stagnácie a zrazu rekordy
Bratislavské letisko bolo celé desaťročia predmetom diskusií o svojom potenciáli. Má výhodnú geografickú polohu, dostatočne dlhú vzletovú a pristávaciu dráhu a v bezprostrednej blízkosti dve hlavné mestá. Napriek tomu sa mu dlhé roky nedarilo výraznejšie rásť.
V roku 2008 odbavilo približne 2,2 milióna cestujúcich. O jedenásť rokov neskôr, v roku 2019, to bolo 2,29 milióna. Prakticky rovnaký výsledok. Potom prišla pandémia, ktorá leteckú dopravu takmer zastavila. V roku 2020 počet cestujúcich klesol na približne 405-tisíc. Nasledovalo postupné zotavovanie a v roku 2025 letisko konečne prekonalo historický rekord. Skutočný zlom však nastal až v roku 2026.
Vývoj počtu cestujúcich na Letisku Bratislava:
Rok
Počet cestujúcich
2008
2,21 mil.
2019
2,29 mil.
2020
405-tisíc
2021
480-tisíc
2022
1,41 mil.
2023
1,81 mil.
2024
1,95 mil.
2025
2,44 mil.
2026 (január – september)
3,69 mil.
Za prvých deväť mesiacov roka 2026 odbavilo bratislavské letisko takmer 3,7 milióna cestujúcich, čo predstavuje medziročný rast približne o 99 percent. Ešte zaujímavejšie je porovnanie s počtom letov. Zatiaľ čo počet cestujúcich vzrástol o 99 percent, počet letov sa zvýšil iba o 43 percent. To znamená, že letisko dokázalo prepraviť podstatne viac cestujúcich bez rovnako výrazného nárastu počtu pohybov lietadiel. Kým vlani v rovnakom období pripadalo na jeden let v priemere približne 81 cestujúcich, tento rok je to okolo 113. Svoju úlohu zohráva najmä štruktúra prevádzky, väčšie lietadlá a ich vyššia obsadenosť. To už nie je bežný rast. To je zásadná zmena postavenia letiska na trhu.
Čo sa vlastne v Bratislave zmenilo?
Pri takýchto výsledkoch by človek očakával, že za nimi stojí nejaká veľká investícia.
Nová pristávacia dráha? Nie.
Nový obrovský terminál? Nie.
Desiatky nástupných mostov, nové satelitné budovy alebo infraštruktúra za stovky miliónov eur? Tiež nie.
Bratislavské letisko využíva v zásade tú istú infraštruktúru, ktorú malo aj pred niekoľkými rokmi. Samozrejme, vyšší počet cestujúcich si vyžaduje lepšiu organizáciu prevádzky, dostatok personálu, technické vybavenie a postupné investície. Podstatné však je, že rast nevznikol tým, že by štát najskôr minul stovky miliónov eur na novú infraštruktúru. Vznikol predovšetkým tým, že letecké spoločnosti našli dôvod lietať z Bratislavy. A tento dôvod má veľmi konkrétne ekonomické pozadie.
Keď sa Viedeň stane príliš drahou
10. septembra 2025 oznámil Wizz Air rozhodnutie uzavrieť svoju základňu na viedenskom letisku. Nebola to malá prevádzka. Wizz Air tam pôsobil od roku 2018, mal päť lietadiel Airbus A321neo a lietal do desiatok destinácií. Ako dôvod uviedol rastúce prevádzkové náklady vrátane letiskových poplatkov, nákladov na pozemnú obsluhu a daní. Svoju úlohu zohrávalo aj strategické rozhodnutie sústrediť kapacity na trhy strednej a východnej Európy.
Podobne začal svoju kapacitu vo Viedni redukovať aj Ryanair. Na zimu 2025/26 stiahol z Viedne tri z 19 tamojších lietadiel, na leto 2026 ďalších päť spolu s približne miliónom sedadiel v Rakúsku a na zimu 2026/27 ohlásil odchod ďalších štyroch lietadiel a zrušenie 12 liniek. Ako dôvod opakovane uvádza leteckú daň a vysoké letiskové poplatky.
A kam sa časť tejto kapacity presunula? Do Bratislavy.
Wizz Air otvoril 14. novembra 2025 na bratislavskom letisku základňu, postupne na nej umiestnil štyri lietadlá A321neo a začal prudko rozširovať sieť svojich liniek. Bratislavskú základňu pritom ohlásil už v auguste, teda ešte pred oznámením odchodu z Viedne. Ryanair súčasne posilnil svoju prevádzku a od zimy 2026 tu bude mať základňu so štyrmi lietadlami.
Samozrejme, nešlo o jednoduché presunutie všetkých lietadiel z jedného letiska na druhé. Letecké spoločnosti optimalizujú svoju sieť, presúvajú kapacity a reagujú na ekonomické podmienky jednotlivých trhov. Ale výsledok je zrejmý. Bratislava začala získavať kapacitu, ktorú Viedeň strácala.
Tento vývoj otvorene priznáva aj samotné vedenie viedenského letiska. Člen predstavenstva Günther Ofner 9. októbra 2026 v relácii ZiB2 rakúskej televízie ORF označil leteckú daň za „strelu do vlastného kolena“ a „program na podporu pracovných miest v Bratislave“: dva milióny cestujúcich, ktorí Viedni tento rok chýbajú, má podľa neho navyše práve Bratislava. Náklady v Bratislave sú podľa neho o tretinu nižšie a daň nemá nijaký regulačný účinok – vedie len k vytláčaniu dopravy do Bratislavy.
Ťažko si predstaviť presvedčivejšie potvrdenie toho, ako dokáže daňová politika ovplyvniť rozhodovanie leteckých spoločností.
Dvanásť eur, ktoré rozhodujú o miliónoch
Rakúsko vyberá od roku 2011 osobitnú daň z leteckej dopravy. Od roku 2020 je jej základná sadzba 12 eur za odlietajúceho cestujúceho. Pri veľmi krátkych letoch do 350 kilometrov je to dokonca 30 eur. Dvanásť eur sa na prvý pohľad nemusí zdať veľa.
Lenže letecké spoločnosti neplatia iba dane. Platia letiskové poplatky, bezpečnostné poplatky, poplatky za infraštruktúru, asistenciu cestujúcim so zníženou mobilitou a množstvo ďalších nákladov. Podľa publikovaných sadzieb na rok 2026 predstavuje súčet základných poplatkov viazaných na jedného odlietajúceho cestujúceho vo Viedni 32,97 eura. Spolu s rakúskou leteckou daňou je to takmer 45 eur.
V Bratislave je zverejnená základná odplata za odlietajúceho cestujúceho v medzinárodnej doprave 22,01 eura. Bezpečnostný ani PRM poplatok sa tu osobitne nevyberá a leteckú daň Slovensko nemá. Rozdiel je teda takmer 23 eur na cestujúceho.
A to ešte nepočítame individuálne obchodné podmienky. Bratislavské letisko totiž ponúka dopravcom aj motivačný program, v rámci ktorého môžu získať 50-percentnú zľavu z poplatku za pristátie a bonus až do 11 eur na odlietajúceho cestujúceho. Podobné obchodné mechanizmy, samozrejme, existujú aj na iných letiskách vrátane Viedne. Slovensko navyše od roku 2026 zaviedlo pre Bratislavu osobitné, nižšie poplatky za riadenie letovej prevádzky v okolí letiska – čo Ryanair pri rozširovaní svojej bratislavskej základne výslovne ocenil. Pozrime sa na jednoduchý príklad.
Airbus A321neo má v konfigurácii Wizz Airu 239 sedadiel. Pri obsadenosti 90 percent prepraví okolo 215 cestujúcich. Rozdiel v publikovaných základných poplatkoch medzi Viedňou a Bratislavou predstavuje takmer 5 000 eur na jediný odlet. Pri štyroch odletoch denne ide v modelovom výpočte o viac než sedem miliónov eur ročne.
Samozrejme, skutočná ekonomika závisí od konkrétnej zmluvy, obchodných zliav, handlingu, nákladov na posádky a ďalších faktorov. Publikované sadzby preto nemožno zamieňať za skutočné náklady konkrétnej leteckej spoločnosti. Ale už tento príklad vysvetľuje, prečo môže byť Bratislava pre nízkonákladového dopravcu atraktívnejšia než Viedeň. Rozhodnutie presunúť lietadlo o niekoľko desiatok kilometrov totiž môže znamenať úsporu miliónov eur ročne.
Ekologická daň, ktorá presunie lietadlo o 55 kilometrov
A tu sa dostávame k otázke, ktorú považujem za podstatnejšiu než samotný úspech Bratislavy. Rakúska letecká daň býva obhajovaná aj environmentálnymi argumentmi. Myšlienka, že doprava má niesť náklady svojich negatívnych vplyvov na životné prostredie, je v zásade legitímna. Lenže potom by sme si mali položiť niekoľko otázok.
Čo konkrétne táto daň zlepšuje?
Ako sa vybrané peniaze používajú na zníženie environmentálnej záťaže?
A predovšetkým: čo sa stane, ak letecká spoločnosť v dôsledku dane neprestane lietať, ale jednoducho presunie svoje lietadlá na letisko v susednej krajine?
Lietadlo, ktoré včera odlietalo z Viedne a dnes odlieta z Bratislavy, predsa nezačalo produkovať menej emisií len preto, že zmenilo letisko. Samozrejme, environmentálna daň môže mať zmysel aj bez toho, aby bol celý jej výnos priamo použitý na ochranu životného prostredia. Vyššia cena môže znížiť dopyt po doprave a tým aj emisie. Lenže v našom prípade vidíme aj iný mechanizmus.
Letecká spoločnosť nezruší svoju kapacitu. Presunie ju na letisko, kde sú náklady nižšie. Pri hluku si vieme environmentálne opatrenia predstaviť pomerne jednoducho. Peniaze možno použiť napríklad na protihlukové opatrenia alebo ochranu obyvateľov v okolí letiska. Pri emisiách je to komplikovanejšie. Oxid uhličitý nezostáva nad letiskom, z ktorého lietadlo odletelo. Jeho účinky sú globálne.
Aj preto má zmysel podporovať opatrenia, ktoré skutočne znižujú emisie: modernejšie lietadlá, efektívnejšie riadenie letovej prevádzky, vývoj a využívanie udržateľných leteckých palív či technologické inovácie. Letecká doprava už navyše podlieha európskemu systému obchodovania s emisnými kvótami a ďalším environmentálnym pravidlám. Otázka teda neznie, či má letecká doprava niesť environmentálne náklady. Otázka znie, či konkrétna národná daň prináša merateľný environmentálny výsledok, alebo iba mení konkurenčné podmienky medzi letiskami.
Keď cestujúci z Viedne začne lietať z Bratislavy
Presun leteckej spoločnosti z jedného letiska na druhé neznamená, že sa spolu s ňou presťahujú aj jej cestujúci. Časť zákazníkov Wizz Airu zostáva v Rakúsku. Ak však chce využiť rovnakú alebo podobnú ponuku leteckého spojenia, musí sa dopraviť do Bratislavy. A dopravný trh už na túto situáciu reaguje.
V roku 2026 pribudli nové priame autobusové spojenia medzi Viedňou a bratislavským letiskom. Slovak Lines od mája 2026 spája bratislavské letisko s centrom Viedne ôsmimi spojmi denne v každom smere. FlixBus od septembra zaviedol linku 911 so štyrmi spojmi denne v každom smere, niektoré z nich zastavujú aj na viedenskom letisku.
Samotná existencia nových liniek ešte nehovorí, koľko rakúskych cestujúcich dnes odlieta z Bratislavy. Je však signálom, že existuje dopyt po cezhraničnej doprave priamo na letisko. A tu sa dostávame k zaujímavému paradoxu. Ak rakúska letecká daň prispeje k tomu, že sa lietadlo presunie z Viedne do Bratislavy, no jeho cestujúci zostanú v Rakúsku, časť z nich musí absolvovať dodatočnú pozemnú cestu.
Táto doprava má tiež svoju environmentálnu stopu. Jej skutočný rozsah závisí od toho, či cestujúci využijú autobus, vlak alebo automobil, ako sú jednotlivé spoje obsadené a odkiaľ cestujúci prichádzajú. Bez týchto údajov nemožno vypočítať celkový emisný efekt presunu letov. Napriek tomu vzniká legitímna otázka:
Ak sa letecká doprava iba presunie za hranice a časť cestujúcich musí za lietadlom cestovať ďalej, čo presne sa z environmentálneho hľadiska dosiahlo?
Bratislava neurobila nič? Nie celkom
Bolo by nespravodlivé tvrdiť, že za úspechom Bratislavy nie je žiadna práca. Získať a udržať leteckú spoločnosť, pripraviť prevádzku na prudký rast, zabezpečiť dostatok personálu a zvládnuť výrazne vyšší počet cestujúcich rozhodne nie je samozrejmosť. Rovnako by bolo nepresné pripisovať celý rast výlučne odchodu Wizz Airu z Viedne. Bratislava rástla už v roku 2025, významnú úlohu zohráva aj Ryanair, ktorý v Bratislave očakáva rast o 125%, charterová doprava a rozširovanie siete pravidelných liniek.
Podstatné však je niečo iné. Slovensko nemuselo najskôr postaviť gigantickú infraštruktúru, aby sa bratislavské letisko stalo atraktívnejším. Stačilo, že letecké spoločnosti našli v Bratislave ekonomicky výhodnejšie podmienky. A jednou z nich je aj absencia osobitnej dane, ktorú musia platiť pri odletoch z Viedne.
Táto výhoda však nemusí byť trvalá. V Rakúsku sa o leteckej dani už otvorene diskutuje. Štátna tajomníčka pre cestovný ruch Elisabeth Zehetner chce preskúmať aj jej možné zníženie, hoci pripomína rozpočtové obmedzenia. FPÖ žiada daň úplne zrušiť a zodpovední politici spolkových krajín pre cestovný ruch to jednomyseľne požadovali už v novembri 2025. Konkrétne rozhodnutie vlády zatiaľ neexistuje. Ak by však padlo, časť kapacity by sa mohla do Viedne vrátiť rovnako rýchlo, ako z nej odišla.
Niekedy je najlepším rozhodnutím niečo neurobiť
V politike aj vo verejnej správe často prevláda predstava, že úspech musí byť výsledkom nejakej veľkej aktivity. Musíme postaviť nový terminál. Musíme vypracovať stratégiu. Musíme vytvoriť dotačnú schému. Musíme prijať ďalšie opatrenia. Lenže ekonomika niekedy funguje aj opačne. Niekedy je najlepším rozhodnutím nevytvárať ďalšie prekážky.
Bratislavské letisko je dnes zaujímavým príkladom toho, ako sa môže konkurenčná výhoda prejaviť aj bez monumentálnych verejných investícií. Neznamená to, že infraštruktúru nebude potrebné rozvíjať. Ak má letisko dlhodobo zvládať štyri či viac miliónov cestujúcich ročne, investície do jeho kapacity a kvality služieb budú nevyhnutné. Rozdiel je však v poradí. Najskôr vznikol dopyt. A až potom prichádza otázka, ako naň infraštruktúrou reagovať. Nie naopak. A možno je práve toto najdôležitejšie poučenie z príbehu bratislavského letiska.
Hospodársky rast totiž niekedy nevzniká preto, že štát niečo urobí. Vzniká preto, že sa rozhodne nepridávať ďalšie bremená.