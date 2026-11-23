Lenže toto vysvetlenie nie je celkom presné.
Vo výške 11 kilometrov, kde bežne lietajú dopravné lietadlá, obsahuje vzduch prakticky rovnaké percento kyslíka ako pri hladine mora. Približne 21 %. Áno, čítate správne. Aj vo výške 11 kilometrov tvorí kyslík približne pätinu vzduchu. Prečo by teda človek, ktorý by sa v tejto výške ocitol mimo lietadla, veľmi rýchlo stratil vedomie?
Pretože problémom nie je percentuálne zastúpenie kyslíka. Problémom je atmosférický tlak.
Pri hladine mora je atmosférický tlak približne 1 013 hPa. Vo výške 11 kilometrov je to už iba približne 226 hPa, teda menej ako štvrtina. To znamená, že hoci kyslík stále tvorí 21 % vzduchu, v každom nádychu je oveľa menej jeho molekúl. A predovšetkým, jeho parciálny tlak je príliš nízky na to, aby sa ho z pľúc do krvi dostávalo dostatočné množstvo. Človek sa teda dokáže nadýchnuť, ale jeho organizmus nedokáže z takého vzduchu získať dostatok kyslíka. A teraz prichádza zaujímavá otázka.
Ako je možné, že v dopravnom lietadle, ktoré letí presne v tej istej výške, dokáže 189 cestujúcich úplne normálne dýchať?
Lietadlo si so sebou nevozí kyslík na bežné dýchanie cestujúcich
Možno si predstavujete, že dopravné lietadlo má niekde v trupe veľké tlakové nádoby naplnené kyslíkom, ktorý počas letu postupne vypúšťa do kabíny. Napokon, vo výške 11 kilometrov by človek bez ochrany veľmi rýchlo stratil vedomie. Takže takáto predstava znie celkom logicky. Lenže ani toto nie je pravda.
Dopravné lietadlo si na bežné dýchanie cestujúcich nevozí zásoby kyslíka.
Vzduch, ktorý počas letu dýchate, pochádza priamo zvonku. Áno, z tej istej atmosféry vo výške 11 kilometrov, v ktorej by ste bez ochrany nedokázali prežiť. Ako je to možné? Odpoveď sa skrýva v motoroch lietadla.
Prúdový motor totiž neslúži iba na vytváranie ťahu. Jeho súčasťou je aj kompresor, ktorý nasávaný vonkajší vzduch stláča na podstatne vyšší tlak. A práve časť tohto stlačeného vzduchu sa v lietadlách, ako je Boeing 737, odoberá z kompresora ešte predtým, ako sa dostane do spaľovacej komory motora. Nie sú to teda výfukové plyny ani spaliny. Je to obyčajný atmosférický vzduch, ktorý motor stlačil. Tento vzduch je však veľmi horúci. Preto prechádza klimatizačným systémom lietadla, ktorý upraví jeho teplotu, a následne sa privádza do kabíny. Výnimkou je napríklad Boeing 787, ktorý vzduch z motorov neodoberá a vzduch pre kabínu stláčajú elektrické kompresory. A tu sa dostávame k podstate celého systému.
Lietadlo nepotrebuje zvýšiť percento kyslíka vo vzduchu. Potrebuje zvýšiť jeho tlak.
Ako funguje pretlakovanie? Predstavte si obyčajný balón.
Aby sme pochopili, ako je možné, že lietadlo udržiava v kabíne vyšší tlak než v okolitej atmosfére a súčasne ju neustále vetrá, predstavme si obyčajný nafukovací balón. Začneme doň pumpovať vzduch. Balón sa nafukuje a tlak v jeho vnútri rastie. Ak budeme vzduch neustále privádzať a nedovolíme mu uniknúť, balón sa bude ďalej nafukovať, až napokon praskne.
Teraz si však predstavme, že do balóna namontujeme ventil, ktorým môžeme vzduch vypúšťať. Pumpa neustále dodáva nový vzduch a ventil reguluje, koľko ho odchádza von. Ak vypúšťame rovnaké množstvo vzduchu, aké privádzame, tlak sa ustáli. Ak ventil trochu privrieme, tlak začne rásť. Ak ho viac otvoríme, tlak začne klesať.
A presne na tomto princípe funguje pretlakovanie kabíny dopravného lietadla.
Motory počas letu pracujú a ich kompresory neustále stláčajú vonkajší vzduch. Časť tohto vzduchu sa odoberá, upravuje v klimatizačnom systéme a privádza do kabíny. Prívod vzduchu je technicky regulovaný, ale počas normálnej prevádzky je nepretržitý. Vzduch však v kabíne nezostáva. V tlakovanom priestore lietadla sa nachádza regulačný ventil, odborne nazývaný outflow valve, ktorým vzduch neustále odchádza späť do okolitej atmosféry. Automatický systém pretlakovania reguluje otvorenie tohto ventilu tak, aby v kabíne udržiaval požadovaný tlak. Keď lietadlo stúpa a vonkajší tlak klesá, systém postupne upravuje odtok vzduchu. Pri klesaní robí opak.
Samozrejme, trup lietadla nie je gumový balón. Je to pevná konštrukcia navrhnutá tak, aby bezpečne znášala rozdiel medzi vnútorným a vonkajším tlakom. Princíp regulácie tlaku je však veľmi podobný.
Všimnite si jednu zásadnú vec.
Aby tento systém fungoval, vzduch musí do kabíny neustále prúdiť a súčasne z nej odchádzať. Pretlakovaná kabína teda nie je hermeticky uzavretý priestor, v ktorom cestujúci celé hodiny dýchajú ten istý vzduch. Práve naopak. Je to priestor, ktorým nepretržite prúdi vzduch. A reguláciou jeho odtoku dokážeme udržiavať tlak potrebný na normálne dýchanie aj vo výške 11 kilometrov.
Prečo teda v lietadle nemáme rovnaký tlak ako na zemi?
Keď už vieme, že lietadlo dokáže stlačiť vonkajší vzduch a vytvoriť v kabíne podmienky, v ktorých môžeme normálne dýchať, ponúka sa celkom logická otázka. Prečo jednoducho nevytvoríme v kabíne rovnaký tlak, aký máme pri hladine mora? Technicky by to bolo možné. Cestujúci by dýchali rovnako ako na zemi. Lenže má to jeden háčik.
Čím vyšší tlak udržiavame v kabíne, tým väčšou silou pôsobí vzduch zvnútra na konštrukciu lietadla.
Vo výške 11 kilometrov je vonkajší atmosférický tlak približne 226 hPa. Ak by sme v kabíne udržiavali tlak na úrovni mora, rozdiel by predstavoval približne 787 hPa. To zodpovedá sile približne 79 000 newtonov na každý štvorcový meter povrchu trupu. Pre lepšiu predstavu je to sila zodpovedajúca tiaži približne ôsmich ton.
Predstavte si, aké obrovské sily pôsobia na celý trup dopravného lietadla. Navyše, lietadlo počas svojej životnosti absolvuje tisíce vzletov a pristátí. Pri každom stúpaní sa trup vplyvom rastúceho rozdielu tlakov nepatrne deformuje a pri klesaní sa vracia do pôvodného stavu. Takéto opakované namáhanie má zásadný význam pre konštrukciu a únavovú životnosť lietadla. Preto sa v kabíne bežných dopravných lietadiel neudržiava tlak zodpovedajúci hladine mora, ale spravidla tlak zodpovedajúci nadmorskej výške približne 1 800 až 2 400 metrov. Je to kompromis medzi komfortom cestujúcich, hmotnosťou konštrukcie, jej pevnosťou a životnosťou.
Prečo práve 2 400 metrov?
Možno sa pýtate, prečo konštruktéri lietadiel zvolili práve tlak zodpovedajúci nadmorskej výške približne 2 400 metrov. Toto číslo si nevymysleli náhodne. Vychádza z poznatkov leteckej medicíny a zo spôsobu, akým ľudská krv prijíma a prenáša kyslík.
Pri hladine mora je hemoglobín v krvi zdravého človeka nasýtený kyslíkom približne na 97 až 99 %. S rastúcou nadmorskou výškou atmosférický tlak klesá a spolu s ním postupne klesá aj nasýtenie krvi kyslíkom. A tu prichádza zaujímavý detail.
Pri výške približne 2 400 metrov zostáva saturácia krvi kyslíkom u priemerného zdravého človeka spravidla ešte nad 90 %.
Ak však pokračujeme vyššie, dostávame sa do oblasti, kde aj relatívne malý ďalší pokles tlaku môže spôsobiť výraznejší pokles nasýtenia krvi kyslíkom. Práve preto sa hranica 2 400 metrov stala základom certifikačných požiadaviek na pretlakovanie bežných dopravných lietadiel. Nie je to presná hranica, za ktorou človek náhle začne pociťovať závraty alebo strácať vedomie. Je to vedecky podložený kompromis, pri ktorom väčšina zdravých ľudí dokáže bezpečne fungovať bez dodatočného kyslíka. A preto, hoci naše lietadlo letí vo výške 11 kilometrov, tlak v kabíne zodpovedá podstatne nižšej nadmorskej výške.
Prečo nám stále hovoria, aby sme v lietadle pili veľa vody?
Možno ste si všimli, že počas dlhšieho letu máte suché pery, vysychá vám nos alebo pociťujete väčší smäd ako zvyčajne. A určite ste už počuli odporúčanie, aby ste počas letu pili dostatok vody. Prečo? Odpoveď opäť súvisí so vzduchom, ktorý lietadlo nasáva z vonkajšej atmosféry.
Vo výške 11 kilometrov je vzduch nielen veľmi riedky, ale aj mimoriadne suchý.
V takýchto výškach sa teplota bežne pohybuje okolo mínus 50 až mínus 60 stupňov Celzia. Takýto studený vzduch obsahuje veľmi malé množstvo vodnej pary. Keď ho motor stlačí a klimatizačný systém následne upraví jeho teplotu na príjemných približne 22 stupňov, jeho absolútne množstvo vodnej pary zostáva veľmi nízke. Výsledkom je vzduch s nízkou relatívnou vlhkosťou.
V kabíne dopravného lietadla sa vlhkosť často pohybuje iba okolo 10 až 20 %, niekedy aj menej. Pre porovnanie, v domácnostiach sa za komfortnú relatívnu vlhkosť spravidla považuje približne 40 až 60 %. Suchý vzduch urýchľuje odparovanie vlhkosti z pokožky a slizníc. Preto môžeme počas letu pociťovať sucho v ústach, nose alebo očiach.
To však automaticky neznamená, že sme dehydrovaní. Nízka vlhkosť predovšetkým spôsobuje nepríjemné vysychanie slizníc, hoci môže mierne zvyšovať aj straty vody z organizmu. Preto má zmysel počas letu pravidelne piť, ale nie je potrebné nútiť sa do nadmerného množstva vody. Je tu ešte jedna zaujímavosť.
Suchý vzduch je pre konštrukciu lietadla vlastne výhodný.
Ak by sme v kabíne udržiavali vysokú vlhkosť, vodná para by sa mohla zrážať na studených častiach konštrukcie trupu, predovšetkým v priestoroch za vnútorným obložením kabíny. Vznikajúci kondenzát by mohol prispievať ku korózii, poškodeniu materiálov a ďalším problémom pri údržbe lietadla. Preto sa v bežných dopravných lietadlách vzduch spravidla aktívne nezvlhčuje.
Existujú aj moderné systémy, ktoré dokážu vlhkosť v kabíne zvýšiť a súčasne obmedzovať riziko kondenzácie, ale v bežných úzkotrupých dopravných lietadlách, ako je Boeing 737, sa štandardne nepoužívajú. Takže keď vám nabudúce počas letu vyschnú pery a požiadate palubný personál o pohár vody, budete vedieť, že to nie je náhoda. Je to dôsledok vlastností vzduchu, ktorý lietadlo privádza z veľkej výšky.
V lietadle sa nevetrá? Spomeňme si na pandémiu
Pamätáte si ešte na pandémiu COVID-19? Jedným z najčastejšie opakovaných odporúčaní bolo vetrať, vetrať a ešte raz vetrať. Otvárať okná, zabezpečovať prívod čerstvého vzduchu a vyhýbať sa uzavretým, zle vetraným priestorom. A pamätáte si, čo sa vtedy hovorilo o cestovaní lietadlom?
Počas pandémie sa objavovali aj vyjadrenia, podľa ktorých je kabína lietadla rizikovým uzavretým a pretlakovaným priestorom. Lenže práve tu sa dostávame k zaujímavému paradoxu.
Kabína dopravného lietadla je síce uzavretým a pretlakovaným priestorom, ale zároveň patrí medzi najintenzívnejšie vetrané priestory, v ktorých sa bežne pohybujeme.
Predstavme si, že zavrieme 189 cestujúcich do dokonale vzduchotesnej miestnosti bez akejkoľvek výmeny vzduchu. Všetci budú dýchať, spotrebúvať kyslík a vydychovať oxid uhličitý. Jeho koncentrácia bude postupne narastať a skôr či neskôr sa prostredie stane nebezpečným. Ako by teda mohlo 189 cestujúcich absolvovať niekoľkohodinový let v uzavretej kabíne bez vetrania? Nemohlo.
V skutočnosti klimatizačný systém moderného dopravného lietadla zabezpečuje celkový prietok vzduchu zodpovedajúci približne 20 až 30 výmenám objemu kabíny za hodinu.
To znamená, že každé dve až tri minúty prejde systémom množstvo vzduchu zodpovedajúce celému objemu kabíny.
Približne polovicu tvorí čerstvý vonkajší vzduch a druhú polovicu vzduch z kabíny, ktorý sa opätovne používa po prechode vysokoúčinnými HEPA filtrami. Pre porovnanie, bežné kancelárske priestory majú spravidla výrazne nižšiu intenzitu výmeny vzduchu. Vetranie v automobile alebo autobuse závisí od nastavenia ventilácie, obsadenosti a prevádzkových podmienok.
Samozrejme, ani takto intenzívna ventilácia nedokáže úplne vylúčiť prenos infekcie medzi cestujúcimi, najmä ak sedia blízko seba. Ale tvrdiť alebo naznačovať, že problémom lietadla je jeho uzavretosť, bez vysvetlenia fungovania ventilácie, vytvára prinajmenšom zavádzajúcu predstavu.
Pretože pretlakovaná kabína nie je nevetraná miestnosť. Je to priestor s nepretržitým prívodom čerstvého vzduchu a veľmi intenzívnou filtráciou.
A to je zásadný rozdiel.
A čo kyslíkové masky?
Na záver ešte jedna otázka. Ak sme si na začiatku vysvetlili, že vo výške 11 kilometrov je atmosférický tlak príliš nízky na to, aby človek dokázal z obyčajného vzduchu získať dostatok kyslíka, čo sa stane, keď lietadlo náhle stratí pretlakovanie? Zhora vypadnú kyslíkové masky. Lenže tie predsa nedokážu zvýšiť tlak v celej kabíne. Lietadlo sa stále nachádza vo výške 11 kilometrov a okolitý atmosférický tlak sa nezmenil. Ako je teda možné, že nám masky pomôžu?
Odpoveď je jednoduchá. Masky nám dodávajú vzduch výrazne obohatený kyslíkom, prípadne takmer čistý kyslík. Tým sa zvýši parciálny tlak kyslíka, ktorý vdychujeme, a naše pľúca ho dokážu dostať do krvi aj pri podstatne nižšom okolitom tlaku.
Kyslíkové masky však nie sú určené na to, aby sme v nich pokračovali v niekoľkohodinovom lete vo výške 11 kilometrov.
V lietadlách, ako je Boeing 737, sa kyslík pre cestujúcich spravidla získava z chemických generátorov, ktorých kapacita je časovo obmedzená. A preto sa v kokpite musí stať ešte niečo oveľa dôležitejšie.
Piloti musia bezodkladne začať núdzové klesanie do výšky, v ktorej už cestujúci dokážu bezpečne dýchať aj bez kyslíkových masiek.
Ak by lietadlo zostalo vo veľkej výške a zásoba kyslíka v generátoroch sa vyčerpala, cestujúci by sa opäť ocitli v prostredí, v ktorom im hrozí hypoxia a strata vedomia. Kyslíkové masky nám teda kupujú čas. A piloti musia tento čas využiť. Ako rýchlo dokáže dopravné lietadlo klesnúť z 11 kilometrov? Čo presne musia piloti urobiť? A čo sa stane, ak posádka nestihne zareagovať?
To je už námet na ďalší článok.