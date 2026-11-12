Prečo na Slovensku krachujú letecké spoločnosti?

Od vzniku samostatného Slovenska sme zažili množstvo leteckých projektov. Niektoré prepravili milióny cestujúcich, iné sa sotva dostali do vzduchu. Keď dnes vidíme zoznam zaniknutých spoločností, ľahko dospejeme k záveru, že Slovensko vlastnú aerolíniu jednoducho neuživí. Myslím si, že takáto odpoveď je pohodlná, ale nesprávna. Rozhodujúce nie je, kde má spoločnosť sídlo. Rozhodujúce je, či jej obchodný model funguje a či má peniaze prežiť obdobia, keď nefunguje podľa plánu.
Tridsať rokov v skratke
Po rozdelení Československa Slovensko nemalo nástupcu ČSA s porovnateľnou sieťou liniek. Slov-Air bol predovšetkým podnikom leteckých prác. Tatra Air skúšala regionálne spojenia so Saabmi 340, Air Slovakia kombinovala pravidelnú a charterovú dopravu a štátne Slovenské aerolínie sa pokúšali vytvoriť národného dopravcu. Neskôr prišla SkyEurope s nízkonákladovým modelom, charterové Seagle Air a SAMair či regionálna Danube Wings. Air Cargo Global prevádzkovala nákladné Boeingy 747. Ďalšie projekty, napríklad Slovakian Airlines a Quick Duck, sa k stabilnej komerčnej prevádzke prakticky nedostali.
Po roku 2010 sa presadil aj iný model: AirExplore a Go2Sky začali poskytovať lietadlá s posádkami zahraničným dopravcom v režime ACMI. Smartwings Slovakia pôsobí v charterovej doprave ako súčasť medzinárodnej skupiny. Práve rozdiel medzi obchodnými modelmi a spôsobom ich riadenia je dôležitejší než samotný zoznam zaniknutých spoločností.
Pravidelná doprava z Bratislavy pritom vždy narážala na dva štrukturálne limity: približne 50 kilometrov od mesta leží viedenské letisko s hustou sieťou liniek a na bratislavskom letisku dominujúci nízkonákladový Ryanair a dnes už aj Wizz Air. Ani to však nevysvetľuje, prečo zanikli aj spoločnosti, ktoré od slovenského trhu vôbec neboli závislé.
Keď problém nevytvorí trh, ale štát
Tatra Air býva spomínaná ako príklad toho, že regionálne linky sa ekonomicky nevyplácali. To je iba časť príbehu. Spoločnosť zasiahli aj spory s colnými orgánmi o dovážané či prenajaté lietadlá a súvisiace finančné dôsledky. Ak štát svojím postupom zablokuje prevádzkovateľovi peniaze, môže zničiť aj podnik, ktorý by inak dostal šancu svoj model upraviť. Pri Tatra Air preto nemožno všetko vysvetliť malým počtom cestujúcich – slabší dopyt a zásah štátu sa tu navzájom znásobili.
Slovenské aerolínie predstavovali iný problém. Štátna ambícia vybudovať národného dopravcu sa nestretla s presvedčivou ekonomikou prevádzky. Rôznorodá flotila, úzka sieť liniek a dlhodobé straty vytvárali nákladnú kombináciu. K tomu sa pridali nedostatky riadenia typické pre štátne podniky. Samotná štátna príslušnosť lietadla pritom cestujúcich nepresvedčí, aby zaplatili vyššiu cenu letenky.
Keď sa lieta veľa, ale nezarába sa
SkyEurope dokázala niečo, čo jej predchodcovia nedokázali: presvedčiť veľké množstvo ľudí, aby lietali. Jej problémom nebol nedostatok publicity ani cestujúcich. Problémom bolo, že rýchly rast siete a flotily sprevádzali straty a potreba ďalšieho financovania. Nízka cena letenky vie vytvoriť dopyt, no sama osebe nevytvorí zisk. Ak rast stojí na predpoklade, že ďalší kapitál sa vždy nájde, príde chvíľa, keď sa celý model zastaví.
Air Slovakia sa dlhé roky pohybovala s veľmi obmedzenou finančnou rezervou. Dokázala hľadať zákazníkov ďaleko za hranicami Slovenska, ale jej fungovanie zostávalo krehké. Po zmene vlastníkov sa problémy prehĺbili. Firma bez rezerv pritom nemá čas napraviť ani bežnú obchodnú chybu.
Keď kapitál nestačí na vytvorenie trhu
Danube Wings mala silné podnikateľské zázemie a zvolila ATR 72, typ technicky vhodný na kratšie regionálne spojenia. Napriek tomu nenašla sieť liniek, na ktorej by dostatok cestujúcich platil ekonomicky udržateľné cestovné. Neskôr sa pridali problémy s rezervami na údržbu a potrebnými kontrolami lietadiel. To je dôležité ponaučenie: ani silný investor a správne zvolený typ lietadla nenahradia zákazníka.
Seagle Air a SAMair ukazujú ďalšiu slabinu: medzi podpísanou zákazkou a skutočne zarobenými peniazmi je obrovský rozdiel. Pri charteroch rozhoduje spoľahlivosť zákazníkov, schopnosť zvládnuť sezónne výkyvy aj disciplína pri plánovaní prevádzky. Seagle Air zasiahli finančné a kontraktačné problémy; SAMair mala podľa dobových správ ťažkosti so spoľahlivým zabezpečením prijatých objednávok. Ak sa stratí dôvera cestovných kancelárií, nestačí mať na letisku pripravené lietadlá.
Nákladná doprava: veľké lietadlo, veľké riziko
Air Cargo Global lietala so slovenskými Boeingmi 747 na medzinárodnom trhu. Projekt nadväzoval na nemeckú Air Cargo Germany, ktorá už predtým finančne zlyhala. Táto kontinuita sama osebe nedokazuje, že sa zopakovali tie isté chyby, ukazuje však riziko biznisu, v ktorom je každý nevyužitý veľký nákladný stroj mimoriadne drahý a príjmy závisia od svetového obchodu. Jedinú rozhodujúcu príčinu konca ACG by som bez detailných účtovných a obchodných podkladov nepomenoval.
AirExplore: keď rast prestane byť výhodou
ACMI otvorilo slovenským spoločnostiam celý medzinárodný trh. Nie je potrebné predávať letenky zo Slovenska; zákazníkom je iná aerolínia. Aj tento model má však hranice. Menší prevádzkovateľ môže rýchlo presúvať lietadlá medzi kontraktmi. Pri väčšej flotile rastie problém, ako všetky lietadlá umiestniť v zime, keď dopyt po kapacite klesá. Od určitej veľkosti flotily sa bez dlhodobých kontraktov a dostatočného kapitálu flexibilita mení na záväzok.
AirExplore rástla už za slovenských vlastníkov a po pandémii vykazovala straty. Vstup Avia Solutions Group v roku 2023 nepriniesol trvalú stabilizáciu. Skupina rozširovala nákladnú flotilu AirExplore v období, keď islandská Bluebird Nordic, ktorá patrí do tej istej skupiny, ukončovala činnosť pre slabý dopyt. Podľa registračných histórií prešlo z Bluebird Nordic do AirExplore najmenej sedem nákladných Boeingov 737-800; v júni 2024 ich AirExplore mala celkovo osem. Presun lietadiel v rámci skupiny však sám osebe nevytvorí dopyt. Koľko zo strát pripadá práve na cargo, sa bez oddelených výsledkov vyčísliť nedá.
V roku 2024 vykázala AirExplore stratu takmer 12 miliónov eur a v roku 2025 ďalších 22,4 milióna. Prevádzku ukončila 10. novembra 2026. Jej koniec je zlou správou pre celé slovenské letectvo a najmä pre ľudí, ktorí v nej pracovali. Z môjho pohľadu však ukazuje, ako sa môžu navzájom znásobiť príliš veľká flotila, zimná sezónnosť a nesprávne rozhodnutia o cargo kapacite. Nie je to dôkaz, že veľká ACMI spoločnosť nemôže byť úspešná – musí však mať zodpovedajúci kapitál a kontrakty.
Prečo sa tie isté chyby opakujú?
Z uvedených príbehov vidím štyri opakujúce sa problémy. Po prvé, zamieňanie počtu lietadiel a obratu za úspech. Po druhé, nedostatok rezerv na zimu, údržbu či stratu kontraktu. Po tretie, podceňovanie skutočného dopytu a ochoty zákazníkov platiť. A napokon rozhodnutia vlastníkov a manažérov, ktorí niekedy uprednostnili rast, prestíž alebo krátkodobé riešenie pred stabilitou firmy.
Nie všetky spoločnosti boli zle riadené a nie všetky zničili ich vlastníci. Niektoré zasiahli rozhodnutia štátu, iné zmena trhu či nespoľahliví partneri. Spoločným menovateľom však bola malá schopnosť absorbovať nepriaznivý vývoj. V letectve často nerozhoduje, koľko dokážete zarobiť počas dobrého leta, ale koľko dokážete stratiť počas zlej zimy bez toho, aby ste ohrozili existenciu firmy.
Prečo sa vracia myšlienka národného dopravcu?
Keď zanikne ďalšia slovenská aerolínia, opäť zaznie otázka, či by štát nemal založiť vlastného dopravcu. Motivácia je pochopiteľná: priame spojenia, dostupnosť krajiny, pracovné miesta a národná značka. Lenže pravidelné linky musia mať dostatočný počet cestujúcich ochotných zaplatiť ekonomicky udržateľné ceny. A konkurencia blízkej Viedne nezmizne. Ak by štát prevádzkoval stratové linky, musel by otvorene povedať, aký verejný prínos nimi kupuje a kto ich bude financovať.
Skúsenosť Slovenských aerolínií preto nehovorí, že štátny dopravca nemôže existovať. Ukazuje však, že samotné štátne vlastníctvo nevyrieši ekonomiku liniek, efektivitu riadenia ani potrebu kapitálu. Z môjho pohľadu je rozumnejšie podporovať dostupnosť spojení a vytvárať podmienky, v ktorých môžu fungovať konkurujúci si dopravcovia, než opäť zakladať spoločnosť len preto, aby lietadlá niesli slovenské farby.
Go2Sky: konzervatívna cesta v odvetví, ktoré odmeňuje rast
Opačný prístup predstavuje Go2Sky, založená v roku 2012. Aby bolo hneď jasné: Go2Sky som založil a vediem, preto túto časť berte ako pohľad zvnútra, nie ako nezávislé hodnotenie. Dnes je jedinou spoločnosťou v Európe, ktorá sa venuje výlučne ACMI prevádzke – ostatní prevádzkovatelia ju kombinujú s chartrami. Zároveň je prakticky poslednou ACMI spoločnosťou s Boeingmi 737-800 v úplne slovenských rukách a pracuje v nej takmer 200 ľudí. Jej zákazníkmi sú zahraničné aerolínie, nie cestujúci kupujúci letenky na vlastných pravidelných linkách, preto nie je odkázaná na veľkosť slovenského trhu.
Firmu riadim zámerne konzervatívne a stojí to na dvoch pilieroch. Prvým je disciplína pri veľkosti flotily: v období slabšieho dopytu udržiavame flotilu na minimálnej prevádzkovo zmysluplnej úrovni – v súčasnosti sú to tri lietadlá. Nejde o nedostatok ambícií, ale o vedomé rozhodnutie neprijímať ďalšie záväzky bez primeranej perspektívy ich využitia. Väčšia flotila by síce priniesla vyšší potenciálny obrat, ale aj vyššie fixné náklady a náročnejšiu zimu.
Druhým pilierom sú finančné rezervy. Dobré leto nemôže byť dôvodom na predpoklad, že zima bude rovnako úspešná. Rezervy dávajú spoločnosti priestor prekonať slabší dopyt a odmietnuť kontrakt, na ktorom by iba vytvárala stratu. Nie sú zárukou úspechu, ale znižujú riziko, že o existencii firmy rozhodne jedna zlá sezóna.
Ani Go2Sky nie je imúnna voči tomu, čo sa dnes deje na trhu. Súčasný pokles dopytu je najhlbší, aký si za svoje roky v letectve pamätám, a aj jej lietadlá sa dostali do obdobia takmer nulového lietania. Práve tu sa ukazuje zmysel rezerv: vďaka nim firma aj toto obdobie zvláda.
V tom je podstatný rozdiel oproti príbehom vyššie: počet lietadiel je viditeľný, finančná odolnosť nie.
Najťažšie rozhodnutie je niekedy nerásť
Slovenské letectvo nezlyhávalo preto, že by mu chýbali piloti, technici alebo schopní ľudia. Viaceré spoločnosti si našli zákazníkov aj ďaleko za hranicami. Ich príbehy však ukazujú, aké nebezpečné je, keď sa ambície, dostupný kapitál a skutočný dopyt rozídu.
V letectve nie je najťažšie získať ďalšie lietadlo. Najťažšie je vedieť, kedy ho nezískať, kedy odmietnuť stratový kontrakt a koľko peňazí si nechať na obdobie, keď sa nedarí. Preto úspech nemeriam počtom lietadiel ani veľkosťou obratu, ale schopnosťou spoločnosti dlhodobo fungovať.