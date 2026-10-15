Prečo sa leteckým spoločnostiam niekedy oplatí lietať menej?

Začiatkom októbra 2026 ma zaujala správa britského denníka Financial Times. Jedna z najväčších európskych nízkonákladových leteckých spoločností, easyJet, oznámila ďalšie obmedzenie svojho zimného letového poriadku. Spolu s úpravami oznámenými počas leta tak na zimnú sezónu 2026/2027 zníži plánovanú kapacitu približne o 1,3 až 1,4 milióna sedadiel. Na prvý pohľad je to ohromujúce číslo.
Airbus A320 v konfigurácii s výlučne ekonomickou triedou má spravidla kapacitu 180 cestujúcich. Ak budeme počítať so 180 sedadlami, ide o ekvivalent približne 7 800 letov. Lenže čísla bez kontextu môžu vytvárať skreslený obraz.
EasyJet prevádzkuje flotilu približne 360 lietadiel a počas zimnej sezóny bežne ponúka okolo 50 miliónov sedadiel. Ohlásené obmedzenie tak predstavuje približne tri percentá jeho obvyklej zimnej kapacity. Pre lepšiu predstavu: zimná sezóna trvá od konca októbra do konca marca, teda približne 180 dní. V priemere tak easyJet v zime ponúka okolo 275 000 sedadiel denne. Celé zimné obmedzenie teda zodpovedá približne piatim priemerným zimným dňom prevádzky, hoci v skutočnosti bude rozložené na niekoľko mesiacov. To už neznie ani zďaleka tak dramaticky, však?
V skutočnosti nejde o kolaps ani zásadný ústup z trhu. Ide o relatívne malú, ale ekonomicky významnú úpravu kapacity jednej z najväčších európskych leteckých spoločností. A práve dôvod tohto rozhodnutia je zaujímavý. Vedenie easyJetu vysvetľuje obmedzenie prevádzky predovšetkým vysokými cenami leteckého paliva. Tie prudko vzrástli po vypuknutí konfliktu s Iránom vo februári a následnom uzavretí Hormuzského prielivu, keď sa letecké palivo podľa správ zdražilo približne na dvojnásobok. Hoci ceny v posledných týždňoch začali klesať, stále zostávajú výrazne nad úrovňou, s ktorou letecké spoločnosti pri plánovaní počítali. Ako však môže letecká spoločnosť ušetriť tým, že nechá lietadlá na zemi?
Veď lietadlo stojí peniaze bez ohľadu na to, či lieta, alebo je zaparkované na letisku. Leasingové splátky treba platiť, posádky zamestnávať, lietadlá poisťovať a udržiavať v prevádzkyschopnom stave. Navyše, lietadlo na zemi nezarába ani jediné euro. Odpoveď spočíva v jednom zo základných princípov ekonomiky leteckej dopravy: nie každý let, ktorý prináša tržby, prináša aj zisk.
Prečo môže byť výhodnejšie neletieť?
Aby sme pochopili rozhodnutie easyJetu, musíme sa najskôr pozrieť na ekonomiku leteckej spoločnosti. Jej náklady môžeme zjednodušene rozdeliť do dvoch skupín.
Prvú tvoria fixné náklady. Tie musí spoločnosť znášať bez ohľadu na to, či lietadlo lieta, alebo stojí na zemi. Patria sem napríklad leasingové splátky, poistenie, časť personálnych nákladov alebo náklady na administratívu a organizáciu prevádzky.
Druhú skupinu predstavujú variabilné náklady, ktoré vznikajú pri vykonaní konkrétneho letu. Najvýznamnejšou položkou býva letecké palivo. Ďalej sú to letiskové a navigačné poplatky, náklady na pozemnú obsluhu, časť údržby či ďalšie výdavky priamo súvisiace s prevádzkou lietadla.
A práve v tomto rozdelení sa skrýva odpoveď na našu otázku. Predstavme si, že letecká spoločnosť plánuje let Airbusom A320 so 180 sedadlami. Očakáva napríklad príjem z leteniek a doplnkových služieb vo výške 15 000 eur. Samotné vykonanie letu ju však bude stáť 18 000 eur na nákladoch, ktorým by sa jeho neuskutočnením mohla vyhnúť.
Ak let uskutoční, vznikne jej strata 3 000 eur ešte pred započítaním fixných nákladov. Ak ho neuskutoční, o očakávané tržby síce príde, ale zároveň ušetrí 18 000 eur. Za predpokladu, že sa môže rozhodnúť v dostatočnom predstihu a nevzniknú jej ďalšie náklady, je ekonomicky rozumnejšie neletieť.
Teraz si však predstavme inú situáciu. Ten istý let prinesie tržby 20 000 eur a jeho variabilné náklady zostanú na úrovni 18 000 eur. Let teda vytvorí príspevok 2 000 eur na pokrytie fixných nákladov. Aj keby po započítaní príslušnej časti leasingu, poistenia a ostatných nákladov vykazoval účtovnú stratu, jeho uskutočnenie môže byť pre spoločnosť stále výhodnejšie než jeho zrušenie. Lietadlo totiž musí splácať svoj leasing bez ohľadu na to, či lieta. Ak však jeho prevádzka prináša príspevok na pokrytie týchto nákladov, je to lepšie, než keď neprináša vôbec nič.
Samozrejme, skutočné rozhodovanie je podstatne komplikovanejšie. Letecká spoločnosť nemôže jednoducho zrušiť let, na ktorý už predala letenky, a tváriť sa, že tým všetko vyriešila. Musí zohľadniť svoje záväzky voči cestujúcim, náklady na ich presmerovanie, prípadné kompenzácie, rotácie lietadiel a posádok či obchodné dôsledky. Preto je zásadný rozdiel medzi rozhodnutím neotvoriť určitý let na predaj niekoľko mesiacov vopred a rozhodnutím zrušiť let, na ktorý už čakajú cestujúci.
V prvom prípade môže spoločnosť upraviť kapacitu s relatívne malými dodatočnými nákladmi. V druhom môže byť zrušenie letu nakoniec drahšie než jeho uskutočnenie. Uvedené sumy sú zjednodušeným ekonomickým príkladom, nie skutočnými údajmi easyJetu.
Prečo dve aerolinky neplatia za palivo rovnako?
Situáciu komplikuje ešte jeden faktor, ktorý je pre verejnosť menej viditeľný: takzvaný hedging, teda zabezpečenie budúcej ceny paliva. Veľké letecké spoločnosti si často vopred zabezpečujú cenu určitej časti očakávanej spotreby. Chránia sa tým pred náhlym zdražením, ale zároveň nemusia okamžite profitovať z prípadného poklesu trhových cien. Preto dve letecké spoločnosti prevádzkujúce rovnaký typ lietadla na podobnej trase nemusia mať rovnaké náklady na palivo.
Jedna môže mať väčšinu spotreby zabezpečenú za historicky výhodnú cenu, zatiaľ čo druhá nakupuje podstatnú časť paliva za aktuálne trhové ceny. Aj keď obidve predávajú letenky za rovnakú cenu, ekonomický výsledok ich letov môže byť výrazne odlišný. Ani easyJet nekupuje všetko palivo za aktuálne trhové ceny, časť spotreby má zabezpečenú vopred. Zvyšok však musí nakupovať za ceny, ktoré sú výrazne vyššie, než s akými počítal. A podľa šéfa Ryanairu Michaela O’Learyho čaká celý sektor budúci rok ešte väčšia nákladová výzva, keďže výhodne zabezpečeného paliva bude menej. Vyššia cena paliva preto automaticky neznamená, že treba rušiť lety. Posúva však hranicu, pod ktorou sa let prestáva oplácať. A ako prvé ju prekročia lety s najnižšími tržbami, ktoré sa sústreďujú práve v zime.
Prečo je práve zima taká problematická?
Európska letecká doprava je výrazne sezónnym podnikaním. Počas letných mesiacov milióny Európanov cestujú na dovolenky. Lietadlá sú intenzívne využívané, obsadenosť býva vysoká a spoločnosti dokážu na mnohých linkách dosahovať vyššie priemerné ceny leteniek. S príchodom jesene sa situácia mení. Dovolenková sezóna sa končí, časť turistických destinácií stráca atraktivitu a dopyt po cestovaní klesá. Niektoré linky, ktoré boli počas leta mimoriadne úspešné, môžu byť v zime ekonomicky neudržateľné. A tu sa dostávame k ďalšiemu paradoxu. Letecká spoločnosť si nemôže jednoducho na zimu odložiť polovicu svojich lietadiel do garáže a na jar ich opäť vytiahnuť. Lietadlá zostávajú financované, zamestnanci majú pracovné zmluvy a veľká časť nákladov pokračuje bez ohľadu na sezónu.
Predstavme si leteckú spoločnosť s flotilou 30 lietadiel. V lete dokáže všetky intenzívne využívať. Po skončení dovolenkovej sezóny však zistí, že pri očakávanom dopyte a cenách leteniek dokáže ekonomicky efektívne zamestnať napríklad len 24 lietadiel. Čo urobí so zostávajúcimi šiestimi? Môže ich nechať odstavené na zemi. Aj odstavené lietadlo však stojí peniaze. Okrem financovania a poistenia si vyžaduje údržbu, prípadnú konzerváciu a následnú prípravu na návrat do prevádzky. Preto sa letecké spoločnosti snažia nájsť pre svoje lietadlá uplatnenie aj mimo hlavnej sezóny.
Zima má však v letectve aj svoju prirodzenú úlohu. Práve do mimosezóny letecké spoločnosti plánujú rozsiahlejšie technické prehliadky lietadiel, ktoré ich odstavia na niekoľko dní až týždňov. V zime čerpajú posádky dovolenky a prebieha aj veľká časť výcviku pilotov, od pravidelných preskúšaní na simulátoroch až po prípravu nových kapitánov. Nižšie využitie flotily v zime teda nie je len núdzové riešenie, ale do veľkej miery súčasť bežného plánovania. Obmedzenie letového poriadku môže tieto aktivity len rozšíriť alebo lepšie rozložiť.
Kam teda lietadlá v zime odchádzajú?
Jednou z možností je presunúť kapacitu tam, kde dopyt zostáva dostatočne silný. Zatiaľ čo v Európe sa končí letná dovolenková sezóna, v iných častiach sveta môže byť práve obdobie najväčšieho turistického ruchu. Nie je to však také jednoduché, ako by sa mohlo zdať.
Letecká spoločnosť nemôže zo dňa na deň presunúť lietadlo do ľubovoľnej krajiny a začať tam predávať letenky. Potrebuje príslušné dopravné práva, povolenia, obchodnú sieť, predajné kanály a miestne prevádzkové zabezpečenie.
Ďalšou možnosťou je prenajať lietadlo inej leteckej spoločnosti. V letectve existuje model označovaný ako ACMI, podľa anglických slov Aircraft, Crew, Maintenance and Insurance. V praxi to znamená, že jedna letecká spoločnosť poskytne druhej lietadlo spolu s posádkou, údržbou a poistením. Zákazník si tak môže zabezpečiť dodatočnú kapacitu bez toho, aby musel kupovať alebo dlhodobo prenajímať vlastné lietadlo. Poskytovateľ naopak získava možnosť zamestnať svoje lietadlo v období, keď by preň na vlastnom trhu nemal dostatok práce. Tento model bol donedávna doménou menších leteckých spoločností, ktoré sa naň špecializovali. Dnes však už nie je výnimkou, že ACMI prenájom poskytujú aj dopravcovia z pravidelnej dopravy, napríklad lotyšský airBaltic.
Ani tento model však nie je univerzálnym riešením. Lietadlo musí byť vhodné pre plánovanú prevádzku, posádky musia spĺňať príslušné požiadavky a projekt musí dávať ekonomický zmysel. Ide o úplne iný model podnikania, ktorý si od pravidelných dopravcov vyžaduje iný prístup, než na aký sú zvyknutí.
Prečo teda easyJet jednoducho neprenajme svoje lietadlá?
Tu je dôležité pochopiť, že jednotlivé letecké spoločnosti majú rozdielne obchodné modely. EasyJet je predovšetkým pravidelný nízkonákladový dopravca. Jeho podnikanie je postavené na vlastnej sieti liniek, predaji leteniek cestujúcim, vysokej produktivite flotily a štandardizovanej prevádzke.
Prenájom lietadiel iným spoločnostiam by preto nebol automaticky výhodnejší než obmedzenie vlastného letového poriadku. Vyžadoval by si vhodných zákazníkov, zmluvné podmienky, iné prevádzkové zabezpečenie a často aj presun lietadiel a posádok na vzdialené základne.
Navyše, zníženie ponúkanej kapacity o približne tri percentá neznamená, že easyJet má zrazu desiatky nepotrebných lietadiel. Spoločnosť môže jednoducho obmedziť počet letov na vybraných linkách, znížiť dennú intenzitu využitia flotily alebo upraviť rozloženie kapacity medzi destináciami. Zníženie počtu ponúkaných sedadiel automaticky neznamená zníženie počtu prevádzkovaných lietadiel. A práve v tom je podstata takéhoto rozhodnutia.
Plné lietadlo ešte neznamená ziskový let
Keď sa rozprávame o úspešnosti leteckých spoločností, často sa stretávame s údajom o obsadenosti lietadiel, v angličtine označovaným ako load factor. Ak letecká spoločnosť oznámi, že jej lietadlá lietajú s obsadenosťou 95 %, väčšina ľudí si pravdepodobne predstaví mimoriadne úspešné podnikanie. Lenže vysoká obsadenosť ešte automaticky neznamená vysoký zisk. Ukážme si to na jednoduchom príklade. Predstavme si Airbus A320 so 180 sedadlami, ktorý vykonáva dva rôzne lety. V oboch prípadoch budeme predpokladať rovnaké modelové náklady vo výške 20 000 eur. Pre jednoduchosť budeme počítať s celkovým priemerným výnosom na jedného cestujúceho vrátane doplnkových služieb.
Prvý let je obsadený na 95 %. Na palube sa nachádza 171 cestujúcich, pričom priemerný výnos na jedného cestujúceho dosahuje 100 eur. Celkové tržby predstavujú 17 100 eur. Napriek takmer plnému lietadlu spoločnosť na tomto lete vykáže stratu 2 900 eur.
Druhý let má obsadenosť iba 70 %. Prepravuje 126 cestujúcich, ale priemerný výnos na jedného cestujúceho dosahuje 180 eur. Celkové tržby predstavujú 22 680 eur a let vytvorí kladný výsledok 2 680 eur.
Ukazovateľ
Let A
Let B
Kapacita lietadla
180
180
Obsadenosť
95 %
70 %
Počet cestujúcich
171
126
Priemerný výnos na cestujúceho
100 €
180 €
Celkové tržby
17 100 €
22 680 €
Modelové náklady letu
20 000 €
20 000 €
Výsledok letu
−2 900 €
+2 680 €
Poznámka: Ide o zjednodušený ilustračný príklad, nie o skutočné hospodárske údaje konkrétnej leteckej spoločnosti. Predpokladáme rovnaké celkové náklady na oba lety.
Vidíme teda zaujímavý paradox. Lietadlo, v ktorom zostalo voľných iba deväť sedadiel, vykázalo stratu. Naopak, lietadlo s 54 voľnými sedadlami dosiahlo kladný výsledok. Samozrejme, v skutočnosti nie je ekonomika letu taká jednoduchá. Náklady závisia od dĺžky trasy, spotreby paliva, letiskových poplatkov, počtu cestujúcich a množstva ďalších faktorov. Princíp však zostáva rovnaký. Pre ekonomický výsledok leteckej spoločnosti nie je rozhodujúce iba to, koľko sedadiel predá, ale aj za akú cenu ich predá a koľko ju stojí uskutočnenie letu. To je zároveň jeden z dôvodov, prečo letecké spoločnosti používajú sofistikované systémy riadenia výnosov, známe ako revenue management. Cieľom totiž nie je za každú cenu naplniť lietadlo. Cieľom je dosiahnuť čo najlepší ekonomický výsledok.
Čo nám teda rozhodnutie easyJetu vlastne hovorí?
Vráťme sa na začiatok nášho príbehu. EasyJet oznámil, že počas nadchádzajúcej zimnej sezóny obmedzí ponúkanú kapacitu až o 1,4 milióna sedadiel. V absolútnom vyjadrení je to číslo, ktoré dokáže zaujať pozornosť a vytvoriť dojem dramatického zásahu do prevádzky. Keď ho však zasadíme do kontextu veľkosti spoločnosti, zistíme, že ide o relatívne malú časť jej zimnej kapacity. Z ekonomického hľadiska je však zaujímavé niečo iné.
Letecká spoločnosť sa rozhodla neponúknuť časť kapacity, pretože pri očakávaných cenách paliva a vývoji dopytu nepovažuje jej prevádzkovanie za dostatočne atraktívne. To neznamená, že by všetky tieto lety museli byť stratové. Niektoré by možno priniesli kladný príspevok na pokrytie fixných nákladov. Iné by mohli byť ziskové, ale menej než alternatívne využitie dostupných zdrojov. Pri plánovaní celej siete totiž spoločnosť neposudzuje každý let izolovane. Musí zohľadniť aj využitie lietadiel, dostupnosť posádok, sezónny dopyt a očakávaný hospodársky výsledok celej prevádzky. A práve preto môže byť obmedzenie kapacity ekonomicky rozumným rozhodnutím aj pre veľkú a úspešnú leteckú spoločnosť.
Je tu ešte jeden efekt, o ktorom sa hovorí menej. Keď letecká spoločnosť stiahne časť kapacity z trhu, zostávajúce sedadlá sa predávajú ľahšie a spravidla za vyššie ceny. A keď podobne postupuje aj konkurencia, keďže kapacitu obmedzujú alebo spomaľujú jej rast aj Ryanair a Wizz Air, efekt sa ešte znásobí. Zníženie ponuky tak neprináša len úsporu variabilných nákladov na neuskutočnených letoch, ale aj vyšší priemerný výnos na tých, ktoré sa uskutočnia. Presne ako v prípade letu B z našej tabuľky.
V letectve sa totiž často stretávame s paradoxom, ktorý môže byť pre cestujúceho prekvapujúci: niekedy je lepšie prepraviť menej cestujúcich, uskutočniť menej letov a dosiahnuť lepší hospodársky výsledok. Letecká doprava je podnikanie s mimoriadne vysokými nákladmi, relatívne nízkymi maržami a množstvom faktorov, ktoré letecké spoločnosti nedokážu ovplyvniť. Cena paliva je iba jedným z nich.
Preto by sme úspešnosť leteckej spoločnosti nemali posudzovať len podľa počtu lietadiel, cestujúcich alebo uskutočnených letov. A už vôbec nie podľa jedného veľkého čísla v novinovom titulku. Rozhodujúce nie je, koľko lietadiel je vo vzduchu. Rozhodujúce je, či ich prevádzka dáva ekonomický zmysel.