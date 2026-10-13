Takmer rok letov Bratislava – Košice: Wizz Air nepredáva sedačku, ale čas

Keď Wizz Air 21. novembra 2025 otvoril pravidelné spojenie Bratislavy s Košicami, ponúkalo sa jednoduché vysvetlenie: štát si objednal dopravnú službu vo verejnom záujme a dopravca ju poskytuje za podmienok umožňujúcich kompenzáciu.
Skepsa bola pochopiteľná. Bratislavu a Košice už v minulosti spájali Danube Wings aj ČSA. Obidve spoločnosti linku po čase ukončili, pričom ekonomika prevádzky bola jednou z kľúčových otázok.
Takmer rok prevádzky však priniesol zaujímavejšie údaje:
• od 21. marca 2026 Wizz Air zvýšil frekvenciu z deviatich na trinásť letov týždenne v každom smere. Každý deň okrem stredy tak ponúka ranné aj podvečerné spojenie,
• v máji 2026 ministerstvo dopravy a košické letisko oznámili, že linku za necelých sedem mesiacov využilo viac ako 100-tisíc cestujúcich,
• od januára do septembra 2026 bola Bratislava najvyužívanejšou pravidelnou destináciou z Košíc, pred Prahou aj Viedňou,
• aj bratislavské letisko zaradilo Košice v prvom štvrťroku 2026 medzi svoje top destinácie.
Samotný dopravca uviedol, že dopyt po linke prekonal jeho očakávania. To je zaujímavý trhový signál. A zároveň dôvod pozrieť sa na linku nielen cez výšku verejnej podpory, ale aj cez ekonomiku samotného produktu.
Päť hodín proti 55 minútam?
Let podľa cestovného poriadku trvá približne 55 minút, samotný čas vo vzduchu je ešte kratší. Cesta vlakom trvá približne päť hodín. Takéto porovnanie však nie je férové. Na železničnú stanicu môže cestujúci prísť krátko pred odchodom a v Košiciach vystúpi prakticky v centre mesta. Pri lietadle treba pripočítať cestu na letisko, bezpečnostnú kontrolu, rezervu pred odletom a dopravu z letiska.
Pri ceste z centra Bratislavy do centra Košíc preto lietadlo neušetrí štyri hodiny. Reálne môže byť rozdiel približne dve a pol až tri hodiny v jednom smere. Pri spiatočnej ceste však stále hovoríme o úspore približne piatich až šiestich hodín.A práve tu sa začína skutočná ekonomika tejto linky.
Wizz v skutočnosti predáva čas
Predstavme si cestujúceho, ktorého spiatočná cesta lietadlom vrátane dopravy na letiská stojí o 80 eur viac než cesta vlakom. Ak mu lietadlo ušetrí päť hodín, jednu hodinu svojho času si v podstate kupuje za 16 eur. Pre študenta cestujúceho na víkend môže byť takýto príplatok príliš vysoký. Pre manažéra, podnikateľa, právnika, technika alebo zamestnanca vyslaného firmou na jednodňové rokovanie môže byť naopak veľmi nízky. Letecká spoločnosť teda nepredáva iba sedačku medzi Bratislavou a Košicami. Predáva čas. A hodnota času je pre každého zákazníka iná.
Vlak má jednu veľmi silnú zbraň
Päť hodín vo vlaku nemusí znamenať päť stratených hodín. Cestujúci môže pracovať, čítať alebo oddychovať. Pre človeka, ktorý dokáže významnú časť cesty produktívne využiť, je ekonomická hodnota časovej úspory lietadlom podstatne nižšia. Preto lietadlo nemusí železnicu poraziť. Ide o dva rozdielne produkty, ktoré sa iba čiastočne uchádzajú o rovnakého zákazníka. Rozdiel sa najlepšie ukáže pri pracovnej ceste.
Ranný odlet umožňuje priletieť do Košíc pred začiatkom pracovného dňa a podvečerný let vrátiť sa ešte v ten istý deň. Vlak pri spiatočnej ceste znamená približne desať hodín cestovania. Alternatívou je cestovať večer predtým, čo môže znamenať ubytovanie a ďalší čas mimo domova. V takom prípade už lietadlo nemusí byť iba drahšou a rýchlejšou alternatívou. Pre konkrétneho cestujúceho môže byť ekonomicky výhodnejším riešením.
A čo auto?
Auto sa medzi Bratislavou a Košicami za posledný rok zrýchlilo. V decembri 2025 otvorili tunel Višňové a 5. októbra 2026 obchvat Ružomberka s tunelom Čebrať, ktorý podľa odhadov ušetrí ďalších približne 16 minút. Stále však ide o viac ako štyri hodiny jazdy v jednom smere. Pre jedného vodiča tak spiatočná cesta znamená osem a viac hodín za volantom. Okrem paliva treba počítať opotrebenie vozidla a čas, počas ktorého vodič nemôže pracovať. Pri troch alebo štyroch ľuďoch sa však matematika výrazne mení. Náklady auta sa rozdelia medzi cestujúcich a auto navyše ponúka dopravu priamo od dverí k dverám.
Vlak, auto a lietadlo teda nie sú tri úplne zameniteľné produkty. Každý optimalizuje inú kombináciu ceny, času, flexibility a pohodlia.
A čo štátna podpora?
Bez verejnej objednávky by dnešná linka pravdepodobne v tejto podobe nevznikla. Túto skutočnosť nemá zmysel obchádzať. Zmluva medzi Ministerstvom dopravy SR a Wizz Air Malta uvádza maximálne cenové plnenie približne 5,176 milióna eur do marca 2028. Dôležité je však slovo „maximálne“. Nie je korektné jednoducho zobrať túto sumu, vydeliť ju počtom cestujúcich a výsledok označiť za dotáciu na jednu letenku.
Pre posúdenie potenciálu trhu je zaujímavejšie sledovať správanie samotného dopravcu. Wizz Air začal s deviatimi týždennými frekvenciami v každom smere. Po štyroch mesiacoch ich zvýšil na trinásť. To je nárast približne o 44 percent.
Čo prezrádza 100-tisíc cestujúcich
Najväčším prekvapením je, že na trase nelieta malé regionálne lietadlo. Airbus A321neo Wizz Airu ponúka 239 sedadiel. Pri trinástich letoch týždenne v každom smere ide o 6 214 ponúkaných sedadiel týždenne.
Skúsme jednoduchý prepočet. Od otvorenia linky do polovice mája 2026 – keď padla hranica 100-tisíc cestujúcich – lietal Wizz Air približne 17 týždňov s 18 letmi týždenne a približne osem týždňov s 26 letmi týždenne. Ak by sa uskutočnili všetky plánované lety, ide približne o 123-tisíc ponúknutých sedadiel (514 letov × 239 sedadiel). Viac ako 100-tisíc cestujúcich by tak zodpovedalo priemernej obsadenosti najmenej približne 81 percent pri uvedených predpokladoch.
Treba povedať, že ide o hrubý odhad, nie o oficiálny údaj. Nepoznáme presný dátum prekonania hranice, počet zrušených letov ani to, koľko z cestujúcich letelo za akciové ceny. A ani vysoká obsadenosť sama osebe nehovorí nič o ziskovosti. Rozhoduje priemerný výnos na cestujúceho a náklady. Na domácej linke v krajine, kde ju v minulosti dvaja dopravcovia ukončili, je to však veľmi silné číslo.
Lietadlo, ktoré ráno nečaká
Linka vznikla takmer súčasne s otvorením základne Wizz Airu v Bratislave v novembri 2025. Lietadlo, ktoré prenocuje na základni, môže ráno odletieť na prvú rotáciu a večer sa vrátiť. Krátka rotácia do Košíc a späť sa dá vložiť na začiatok alebo koniec jeho dňa.
Pre dopravcu je to iná ekonomika, než keby na domácu trasu musel vyčleniť samostatné lietadlo. Linka nemusí niesť celé náklady jedného stroja. Stačí, aby dávala zmysel ako súčasť dňa, ktorý by lietadlo aj tak lietalo.
Wizz nepotrebuje vyhrať nad vlakom
A tu je podľa mňa podstata celej ekonomiky linky. Wizz Air nepotrebuje presvedčiť väčšinu ľudí cestujúcich medzi západným a východným Slovenskom, aby prestali používať vlak alebo auto. Potrebuje dostatočne veľkú skupinu cestujúcich, pre ktorých má čas vyššiu hodnotu než rozdiel v cene. Železnica môže zostať prirodzenou voľbou pre cenovo citlivých cestujúcich a ľudí, ktorí dokážu cestu produktívne využiť. Auto zostane konkurencieschopné pre rodiny a skupiny.
Lietadlo si môže nájsť inú časť trhu – pracovné a urgentné cesty alebo ľudí, ktorí potrebujú byť ráno na jednom konci Slovenska a večer opäť doma. A môže sa stať ešte niečo. Nové spojenie nemusí iba presúvať existujúcich cestujúcich z vlaku alebo auta do lietadla. Môže vytvárať cesty, ktoré by sa predtým vôbec neuskutočnili.
Človek, ktorý by pre desať hodín cestovania jednodňovú pracovnú cestu do Košíc odmietol alebo rokovanie vyriešil online, ju pri možnosti ranného odletu a večerného návratu uskutočniť môže. Dopravná ponuka tak nevstupuje iba do existujúceho trhu. Za určitých okolností ho sama zväčšuje.
Kde je limit?
Z verejne dostupných údajov stále nemožno tvrdiť, že linka je komerčne zisková bez štátnej podpory. Nepoznáme jej skutočný load factor, priemerný výnos na cestujúceho ani všetky náklady, ktoré jej Wizz Air interne priraďuje. Rovnako nevieme, či by trh absorboval napríklad tretiu dennú frekvenciu. Ranný a podvečerný let majú pre pracovného cestujúceho jasnú logiku. Let uprostred dňa by už potreboval ďalší segment dopytu.
Skutočný test príde po skončení obdobia štátom objednávanej prevádzky. Až potom sa ukáže, či Wizz Air bude na trase lietať aj na vlastné riziko, za akú cenu a s akou frekvenciou. Doterajší vývoj však umožňuje povedať niečo iné. Keď sa vnútroštátna linka obnovovala, otázka znela, či na Slovensku vôbec existuje dostatočný trh pre pravidelné letecké spojenie Bratislavy a Košíc. Po takmer roku prevádzky, viac ako 100-tisíc cestujúcich a zvýšení frekvencie z deviatich na trinásť letov týždenne sa otázka mení. Nie či tento trh existuje. Ale aký veľký v skutočnosti môže byť – a či obstojí aj bez verejnej objednávky.